Aaj Ka Rashifal: 21 नवंबर 2026, शनिवार को तुलसी विवाह है. सुबह 6:50 बजे उत्तराभाद्रपद नक्षत्र समाप्त होकर रेवती शुरू होगा, जबकि सिद्धि योग 22 नवंबर की तड़के 2:31 बजे तक रहेगा.

आज के राशिफल में पढ़ें कामकाज की प्राथमिकताओं, घरेलू खर्च और रिश्तों से जुड़े ज्योतिषीय संकेत. मेष से मीन तक जानें कहां पहल करने और कहां धैर्य से आगे बढ़ने की सलाह है. पंचांग के समय नई दिल्ली के अनुसार हैं. जानते हैं आपका अपना संपूर्ण आज का राशिफल-

मेष राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

व्यय भाव यानी द्वादश स्थान (मीन राशि) में शनि के साथ विराजमान चंद्रदेव और पंचम भाव (सिंह राशि) में बन रही आपकी राशि के स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आज मेष राशि के जातकों को विदेश से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता, बौद्धिक प्रखरता और खर्चों पर नियंत्रण रखने का संकेत दे रही है. वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अत्यंत पवित्र 'द्वादशी' (तुलसी विवाह/प्रबोधिनी द्वादशी) तिथि संपूर्ण दिन-रात प्रभावी रहेगी. सुबह 06:51 बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के बाद बुध देव के स्वामित्व वाले 'रेवती नक्षत्र' का प्रभाव रहेगा, वहीं संपूर्ण दिन-रात अत्यंत शुभ 'सिद्धि योग' का संयोग बना रहेगा, जो आपके रुके हुए कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सहायक होगा. इसके साथ ही सप्तम भाव में बुध-शुक्र की युति और अष्टम भाव में सूर्य की उपस्थिति साझेदारी के कामों को नई गति देगी, हालांकि गोपनीय योजनाओं को सुरक्षित रखने की सलाह भी दे रही है.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी सोच, अनुशासन और सटीक निर्णय क्षमता की हर तरफ सराहना होगी. सिद्धि योग, पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति और सप्तम बुध के शुभ प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल सकती है. विदेशी कंपनियों, आयात-निर्यात, रिसर्च, शिक्षा, रक्षा, इंजीनियरिंग और आईटी क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. बाहरी संपर्कों से लाभ होगा और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. पंचम भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि और सप्तम शुक्र के प्रभाव से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, हालांकि द्वादश भाव में चंद्रमा-शनि की युति के असर से यात्रा, धर्म या पारिवारिक जरूरतों पर कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकता है. किसी भी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है. दूसरी ओर, सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. द्वादशी तिथि के शुभ प्रभाव से घर में धार्मिक या मांगलिक चर्चा हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. सप्तम भाव में बुध और शुक्र के सहयोग से जीवनसाथी के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से भी दिन बेहद मधुर है. पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध और विदेश में उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन किसी वरदान से कम नहीं है. रेवती नक्षत्र, सिद्धि योग और पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेटा साइंस, रक्षा और सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की एकाग्रता व विश्लेषण क्षमता को नई धार देगी. मॉक टेस्ट हल करने और कठिन विषयों के रिवीजन के लिए दोपहर का समय सबसे अधिक फलदायी साबित होगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और नींद का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि द्वादश भाव का चंद्रमा-शनि योग आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द दे सकता है. साथ ही अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण शरीर में पित्त या हल्की एसिडिटी की शिकायत भी उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

शनिवार और कार्तिक शुक्ल द्वादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु और शनि देव की आराधना करें तथा शाम के समय पीपल के वृक्ष या तुलसी के समक्ष दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, गुड़ या कंबल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा नीला और केसरिया

वृषभ राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

आय और लाभ के एकादश भाव (मीन राशि) में शनि देव के साथ गोचर कर रहे चंद्रमा तथा सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति आज वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और रुके हुए कार्यों के पूरा होने का मजबूत आधार तैयार कर रही है. वैदिक पंचांग की गणना बताती है कि आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की 'द्वादशी' (तुलसी विवाह/प्रबोधिनी द्वादशी) तिथि संपूर्ण दिन-रात रहेगी. प्रातः 06:51 बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के पश्चात बुध के स्वामित्व वाले 'रेवती नक्षत्र' का संचार होगा, वहीं पूरे दिन-रात अत्यंत शुभ 'सिद्धि योग' प्रभावी रहेगा, जो आपके व्यावसायिक प्रयासों को ठोस परिणाम देगा. इसके अतिरिक्त छठे भाव में आपकी राशि के स्वामी शुक्र व बुध की युति विरोधियों को परास्त करने में मदद करेगी, जबकि सप्तम भाव में विराजमान सूर्य वैवाहिक व साझेदारी के संवाद में विनम्रता बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी व्यावहारिक सूझबूझ, अनुशासन और समय प्रबंधन की क्षमता आपको सहकर्मियों से आगे रखेगी. एकादश भाव में चंद्रमा-शनि की युति, छठे भाव में शुक्र-बुध का संयोग और सिद्धि योग के प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा, जिससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान या पदोन्नति मिलने की संभावना बनेगी. बैंकिंग, फाइनेंस, रियल एस्टेट, शिक्षा, ज्वेलरी, फैशन और प्रबंधन से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा. व्यापार जगत में नए संपर्क बनेंगे और ग्राहकों की बढ़ी हुई आवाजाही से कारोबार में तेजी आएगी.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

आर्थिक मोर्चे पर आज नकदी के प्रवाह में सुधार और संचित धन में वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा और चतुर्थ भाव में बैठे मंगल-गुरु की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा तथा कहीं अटका हुआ या पुराना धन वापस मिल सकता है. मित्रों या बड़े भाई-बहनों के सहयोग से कोई लाभदायक सौदा पक्का होने की उम्मीद है. किसी भी महत्वपूर्ण खरीदारी या शुभ कार्य के लिए सुबह 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा. दूसरी ओर, सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल का समय है. इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन, निवेश या किसी को उधार देने से पूरी तरह परहेज करें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज आध्यात्मिकता, उत्साह और आपसी सहयोग की भावना प्रबल रहेगी. कार्तिक शुक्ल द्वादशी के शुभ प्रभाव से घर में धार्मिक अनुष्ठान या मांगलिक कार्य की चर्चा हो सकती है. चतुर्थ भाव में मंगल-गुरु की स्थिति को देखते हुए अपनी माताजी की सेहत और आराम का विशेष ध्यान रखें. दांपत्य जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए सप्तम भाव के सूर्य के असर को ध्यान में रखते हुए जीवनसाथी के विचारों को महत्व दें और संवाद में अहंकार न आने दें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है. पार्टनर के साथ आत्मीय समय बिताने का अवसर मिलेगा.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए आज का दिन सार्थक परिणाम देने वाला साबित होगा. रेवती नक्षत्र, सिद्धि योग और एकादश चंद्रमा का सहयोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, मैनेजमेंट, रिसर्च और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक सोच को निखारेगा. कठिन विषयों के अभ्यास और मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक अनुकूल रहेगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

सेहत के लिहाज से आज आप खुद को काफी ऊर्जावान और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करेंगे. हालांकि, काम के दबाव और भागदौड़ के चलते शाम के समय पैरों या कमर में हल्की थकावट अनुभव हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और अत्यधिक तले-भुने या गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाकर रखें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

शनिवार और कार्तिक शुक्ल द्वादशी के पावन संयोग पर भगवान विष्णु व शनि देव की पूजा करें तथा संध्याकाल में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक प्रज्वलित करें. दिन की शुभता में वृद्धि के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, सफेद मिठाई या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 2, 6, 8

शुभ रंग: चमकीला सफेद और गहरा नीला

मिथुन राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

कर्म और प्रतिष्ठा के दशम भाव (मीन राशि) में शनि देव के साथ संचरित हो रहे चंद्रमा तथा पराक्रम स्थान यानी तृतीय भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति आज मिथुन राशि के जातकों के करियर को नई गति, प्रशासनिक सफलता और आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी प्रदान करने जा रही है. प्रातः 06:51 बजे के बाद आपकी राशि के स्वामी बुध के ही नक्षत्र 'रेवती' और संपूर्ण दिन-रात प्रभावी रहने वाले अत्यंत शुभ 'सिद्धि योग' का दुर्लभ संयोग आपकी बौद्धिक क्षमता व निर्णय शक्ति को अद्भुत धार देगा, जबकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की 'द्वादशी' (तुलसी विवाह) तिथि कार्यों में स्थायित्व लाएगी. इसके अतिरिक्त पंचम भाव में विराजमान बुध-शुक्र की जोड़ी रचनात्मक सोच को निखारेगी, वहीं छठे भाव में बैठे सूर्य विरोधियों और कार्यस्थल की चुनौतियों पर निर्णायक विजय दिलाएंगे.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी त्वरित विश्लेषण क्षमता, सटीक प्रस्तुति और कुशल संवाद शैली वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी. दशम भाव के चंद्रमा-शनि, छठे भाव के सूर्य और सिद्धि योग के प्रभाव से कार्यस्थल की बाधाएं दूर होंगी तथा लंबे समय से अटकी पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान मिलने का मार्ग खुलेगा. पत्रकारिता, डिजिटल मीडिया, आईटी, वकालत, शिक्षण और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा साबित होगा. व्यापार जगत में नई साझेदारियां लाभदायक रहेंगी और बाहरी संपर्कों के माध्यम से कारोबार का विस्तार होगा.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी के नए स्रोत विकसित होने और संचित धन में मजबूती आने के प्रबल योग हैं. तृतीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति व मंगल की शुभ दृष्टि और दशम चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं रुका हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. कार्तिक शुक्ल द्वादशी के पुण्य अवसर पर धार्मिक कार्यों या पारिवारिक खुशियों पर कुछ धन खर्च होगा, परंतु आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य शुरू करने के लिए प्रातः 11:45 से दोपहर 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े निवेश या उधारी के लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

घर-परिवार में आज सौहार्द, आध्यात्मिक उल्लास और आपसी सहयोग का वातावरण बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों व पिता का स्नेह और मार्गदर्शन आपके मनोबल को ऊंचा रखेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घरेलू जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद रोमांटिक है,पंचम भाव में बुध और शुक्र की युति के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाएं बनाने का बेहतरीन अवसर मिलेगा.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए आपकी राशि के स्वामी बुध के रेवती नक्षत्र का प्रभाव बेहद फलदायी सिद्ध होगा. डेटा साइंस, कोडिंग, प्रबंधन, मास कम्युनिकेशन, कानून और सिविल सेवा के विद्यार्थियों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति में निखार आएगा. ग्रुप डिस्कशन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हिस्सा लेने से आपकी तैयारी का स्तर बेहतर होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, छठे भाव के सूर्य और तृतीय भाव के मंगल के प्रभाव से शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की समस्या उभर सकती है. काम के बीच-बीच में आंखों को आराम दें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

तुलसी विवाह (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) और शनिवार के पावन संयोग पर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें तथा संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या साबुत अनाज का दान करें.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: पन्ना हरा और आसमानी

कर्क राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

भाग्य और धर्म के नवम भाव (मीन राशि) में शनि देव के साथ गोचर कर रहे आपके राशि स्वामी चंद्रमा आज कर्क राशि के जातकों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खोलने और आध्यात्मिक उन्नति के प्रबल योग बना रहे हैं. कार्तिक शुक्ल पक्ष की पवित्र 'द्वादशी' (तुलसी विवाह) तिथि, प्रातः 06:51 बजे के बाद आरंभ होने वाला 'रेवती नक्षत्र' और पूरे दिन-रात प्रभावी 'सिद्धि योग' आपके दीर्घकालिक संकल्पों को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगा. वहीं, धन भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की युति पैतृक संपत्ति या संचित पूंजी को मजबूती देगी, जबकि सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव में बुध-शुक्र का संयोग व पंचम भाव में विराजमान सूर्य आपकी रचनात्मकता एवं पारिवारिक संवाद को नई दिशा प्रदान करेंगे.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज भाग्य और परिश्रम का अद्भुत तालमेल आपको सहकर्मियों से अलग पहचान दिलाएगा. नवम भाव में चंद्रमा-शनि की युति, चतुर्थ भाव में बुध-शुक्र का प्रभाव और सिद्धि योग के संयोग से वरिष्ठ अधिकारियों व मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे रुकी हुई फाइलों या पदोन्नति की प्रक्रिया में तेजी आएगी. शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, बीमा, शोध, पर्यटन और प्रशासनिक सेवा से जुड़े पेशेवरों को किसी बड़ी उपलब्धि का अवसर मिल सकता है. व्यापारियों के लिए बाहरी राज्यों या विदेशी संपर्कों से जुड़ी व्यावसायिक यात्राएं बेहद लाभदायक रहेंगी और बाजार में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज संचित धन में वृद्धि और आय के नए मार्ग खुलने के स्पष्ट संकेत हैं. द्वितीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति व मंगल की शुभ दृष्टि और भाग्य भाव के चंद्रमा के प्रभाव से पुश्तैनी संपत्ति या पुराने निवेश से अप्रत्याशित मुनाफा हो सकता है. कार्तिक शुक्ल द्वादशी के शुभ अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों या घर की सुख-सुविधाओं पर कुछ व्यय होगा, किंतु आपका बजट संतुलित बना रहेगा. किसी महत्वपूर्ण लेन-देन या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:45 से 12:27 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम है, जबकि सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े निवेश या उधारी से पूरी तरह बचना चाहिए.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

घर-परिवार में आज उत्सव, शांति और आध्यात्मिकता का सुंदर माहौल रहेगा. तुलसी विवाह के पावन प्रभाव से घर में मांगलिक चर्चा या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है. द्वितीय भाव में मंगल की मौजूदगी को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और समर्पण गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है,पंचम भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए पार्टनर के साथ संवाद में अहंकार न आने दें और उनकी भावनाओं को महत्व दें.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रेवती नक्षत्र और नवम चंद्रमा का संयोग किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और कानून की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता और तार्किक समझ में जबरदस्त निखार आएगा. कठिन विषयों के अभ्यास और मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप मानसिक रूप से काफी शांत, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, पंचम भाव में सूर्य और द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

तुलसी विवाह (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) और शनिवार के पावन संयोग पर भगवान शालिग्राम व माता तुलसी की विधिवत पूजा करें तथा संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक करें और किसी जरूरतमंद को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें.

शुभ अंक: 2, 6, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और सुनहरा पीला

सिंह राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

गुप्त रहस्यों और अचानक परिवर्तनों के अष्टम भाव (मीन राशि) में शनि देव के साथ संचरित हो रहे चंद्रमा आज सिंह राशि के जातकों को हर कदम बेहद सूझबूझ, धैर्य और सतर्कता के साथ उठाने का संदेश दे रहे हैं. प्रातः 06:51 बजे के बाद आरंभ होने वाला 'रेवती नक्षत्र', पूरे दिन-रात प्रभावी 'सिद्धि योग' और कार्तिक शुक्ल पक्ष की पवित्र 'द्वादशी' (तुलसी विवाह) तिथि आपके गूढ़ अनुसंधान व आत्मचिंतन को सार्थक परिणाम देगी. वहीं, आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में विराजमान मंगल, देवगुरु बृहस्पति और केतु की त्रिवेणी आपके आत्मबल व प्रशासनिक तेज को बनाए रखेगी, जबकि पराक्रम स्थान (तृतीय भाव) में बुध-शुक्र का संयोग व सुख स्थान (चतुर्थ भाव) में बैठे आपकी राशि के स्वामी सूर्य आपकी संवाद कला को निखारने तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा दे रहे हैं.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

दफ्तर में आज किसी भी नए प्रयोग, जोखिम भरे निर्णय या ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर अपने नियमित और लंबित कार्यों को निपटाने पर ध्यान केंद्रित करें. अष्टम भाव में चंद्रमा-शनि की युति के कारण काम का दबाव थोड़ा अधिक रह सकता है, किंतु लग्न में बैठे मंगल-गुरु व तीसरे भाव के बुध-शुक्र के सहयोग से आप अपनी तार्किक क्षमता और अनुशासन से हर चुनौती को परास्त कर लेंगे. रिसर्च, डेटा एनालिसिस, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधान रहना होगा. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा. किसी भी बड़े व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले वरिष्ठों से परामर्श अवश्य लें.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

वित्तीय मोर्चे पर आज आपको अनुशासित बजट बनाकर चलना होगा, क्योंकि अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से अचानक कोई पुराना बकाया बिल, वाहन मरम्मत या पारिवारिक खर्च सामने आ सकता है. हालांकि, लग्न भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से आपकी संचित पूंजी सुरक्षित रहेगी तथा कहीं फंसा हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद भी बनेगी. किसी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:45 से 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अनुकूल रहेगा, जबकि सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल प्रभावी रहने के कारण इस समय बड़े निवेश या उधारी के लेन-देन से पूरी तरह परहेज करें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज धैर्य और मधुर संवाद ही घर के वातावरण को सुखद बनाए रखेंगे. चतुर्थ भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए अपनी माताजी के स्वास्थ्य व आराम का विशेष ध्यान रखें, वहीं तुलसी विवाह के शुभ प्रभाव से घर में आध्यात्मिक चर्चा या पूजा-पाठ हो सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी का संबल आपको मानसिक तनाव से बचाएगा और आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा,लग्न के मंगल को देखते हुए पार्टनर के साथ बातचीत में अहंकार न आने दें और उनकी भावनाओं का सम्मान करें.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

गहन शोध, विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए रेवती नक्षत्र का प्रभाव एकांत में बैठकर अध्ययन करने का संकेत दे रहा है. दोस्तों के साथ व्यर्थ की चर्चा में समय गंवाने के बजाय शांत वातावरण में अपने शॉर्ट नोट्स दोहराना ज्यादा लाभदायक रहेगा. कठिन विषयों के अभ्यास और मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव के चंद्रमा-शनि और लग्न के मंगल के प्रभाव से पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, पित्त या शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं. शाम के समय ध्यान या प्राणायाम करना आपके मन को गहरी शांति प्रदान करेगा.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

तुलसी विवाह (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) और शनिवार के पावन संयोग पर भगवान विष्णु व शनि देव की आराधना करें तथा संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, काले तिल या कंबल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और गहरा नीला

कन्या राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

साझेदारी और दांपत्य जीवन के सप्तम भाव (मीन राशि) में शनि देव के साथ विराजमान चंद्रमा आज कन्या राशि के जातकों को व्यावसायिक अनुबंधों में बड़ी सफलता, जीवनसाथी के साथ आत्मीय सामंजस्य और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का शुभ संकेत दे रहे हैं. प्रातः 06:51 बजे के बाद आपकी राशि के स्वामी बुध के ही नक्षत्र 'रेवती' का आगमन तथा संपूर्ण दिन-रात 'सिद्धि योग' का संयोग आपकी सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता को अद्भुत गति देगा, वहीं कार्तिक शुक्ल पक्ष की 'द्वादशी' (तुलसी विवाह) तिथि मांगलिक कार्यों को पूर्णता प्रदान करेगी. इसके अतिरिक्त द्वितीय भाव में बुध-शुक्र की युति आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगी और पराक्रम भाव (तृतीय स्थान) में बैठे सूर्य आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, जबकि व्यय भाव यानी द्वादश स्थान (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ दिलाएगी.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी सटीक कार्ययोजना, अनुशासन और समस्या सुलझाने के कौशल की हर तरफ सराहना होगी. सप्तम भाव में चंद्रमा-शनि की युति, द्वितीय भाव के बुध-शुक्र और सिद्धि योग के प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व व्यावसायिक साझेदारों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटकी परियोजनाएं गति पकड़ेंगी. आईटी, डेटा साइंस, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, वकालत और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. व्यापारियों के लिए दिन मुनाफे से भरा है. नए क्लाइंट्स से संपर्क जुड़ेंगे और साझेदारी के कामों में बड़ी सफलता मिलेगी.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलना बेहद जरूरी होगा. द्वितीय भाव में राशि स्वामी बुध और शुक्र की युति से नकदी की आवक बढ़ेगी तथा कहीं अटका हुआ धन भी वापस मिल सकता है, हालांकि द्वादश भाव के ग्रहों के असर से यात्रा, धर्म या घरेलू जरूरतों पर कुछ अतिरिक्त व्यय सामने आएगा. किसी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:45 से 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा, जबकि सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े निवेश या उधारी के लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी समझ, आध्यात्मिकता और सहयोग का सुंदर वातावरण बना रहेगा. तुलसी विवाह के पावन प्रभाव और द्वितीय भाव के बुध-शुक्र के असर से कुटुंब के सदस्यों व छोटे भाई-बहनों के साथ सुखद संवाद होगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और आप दोनों मिलकर घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है,पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आपकी राशि के स्वामी बुध के रेवती नक्षत्र का प्रभाव बेहद फलदायी सिद्ध होगा. सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग और न्यायिक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व तार्किक क्षमता में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक अनुकूल रहेगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और नींद का विशेष ध्यान रखना होगा. द्वादश भाव में मंगल की स्थिति और सप्तम भाव में शनि-चंद्र युति के प्रभाव से आंखों में हल्की थकान, अनिद्रा या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

तुलसी विवाह (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) और शनिवार के पावन संयोग पर भगवान विष्णु व माता तुलसी की आराधना करें तथा संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग दाल, काले तिल या कंबल का दान करें.

शुभ अंक: 5, 6, 8

शुभ रंग: गहरा हरा और आसमानी

तुला राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

रोग, ऋण और शत्रु के छठे भाव (मीन राशि) में शनि देव के साथ संचरित हो रहे चंद्रमा तथा लाभ स्थान यानी एकादश भाव (सिंह राशि) में बन रही मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति आज तुला राशि के जातकों को विरोधियों पर निर्णायक बढ़त, लंबित प्रशासनिक कार्यों में सफलता और रुके हुए धन की प्राप्ति के प्रबल योग बना रही है. वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की पवित्र 'द्वादशी' तिथि संपूर्ण दिन-रात विद्यमान रहेगी, वहीं प्रातः 06:51 बजे के बाद आरंभ होने वाला 'रेवती नक्षत्र' एवं दिन-रात प्रभावी अत्यंत शुभ 'सिद्धि योग' आपकी कूटनीतिक सूझबूझ व व्यावसायिक प्रयासों को ठोस परिणाम देगा. इसके अतिरिक्त आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में राशि स्वामी शुक्र व बुध की युति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और वाणी में प्रभावशीलता बढ़ाएगी, जबकि धन स्थान (द्वितीय भाव) में विराजमान सूर्य पारिवारिक संवाद में विनम्रता बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी संतुलित कार्यशैली, सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता और अनुशासित प्रयासों की हर तरफ सराहना होगी. छठे भाव में चंद्रमा-शनि की युति, लग्न भाव में शुक्र-बुध के संयोग और सिद्धि योग के प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों व सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे लंबे समय से अटकी हुई फाइलों और प्रोजेक्ट्स का निपटारा तेजी से होगा. आईटी, मीडिया, बैंकिंग, वकालत, चिकित्सा, डिजाइनिंग और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और बाहरी संपर्कों से अच्छा लाभ होगा.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज समृद्धि और स्थिरता के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. एकादश भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति व मंगल की शुभ दृष्टि और छठे चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक आय के नए स्रोत खुलेंगे, साथ ही कहीं फंसा हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. कार्तिक शुक्ल द्वादशी के पुण्य अवसर पर धार्मिक कार्यों या पारिवारिक खुशियों पर कुछ शुभ व्यय होगा, परंतु आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी भी महत्वपूर्ण खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:45 से 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े निवेश या उधारी के लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उत्साह, आध्यात्मिकता और आपसी तालमेल का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलेगा. तुलसी विवाह के पावन प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, हालांकि द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से संवाद करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद अनुकूल है,लग्न भाव में शुक्र-बुध की युति के कारण पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए रेवती नक्षत्र, सिद्धि योग और छठे भाव में चंद्रमा-शनि की युति किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, इंजीनियरिंग और न्यायिक सेवा की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा में बड़ी बढ़त मिलेगी. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा. द्वितीय भाव में सूर्य और छठे भाव में चंद्रमा-शनि की युति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

तुलसी विवाह (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) और शनिवार के पावन संयोग पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की आराधना करें तथा संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, चावल या सफेद मिठाई का दान करें.

शुभ अंक: 6, 7, 8

शुभ रंग: चमकीला सफेद और आसमानी

वृश्चिक राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

बुद्धि, विवेक और रचनात्मकता के पंचम भाव (मीन राशि) में शनि देव के साथ गोचर कर रहे चंद्रमा तथा कर्म स्थान यानी दशम भाव (सिंह राशि) में बन रही आपकी राशि के स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति आज वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में बड़ी उपलब्धि, सटीक निर्णय क्षमता और संतान व शिक्षा से जुड़ी सुखद खबर दिलाने जा रही है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की पवित्र 'द्वादशी' (तुलसी विवाह) तिथि, प्रातः 06:51 बजे के बाद आरंभ होने वाला 'रेवती नक्षत्र' और पूरे दिन-रात प्रभावी अत्यंत शुभ 'सिद्धि योग' आपके दीर्घकालिक व्यावसायिक संकल्पों को ठोस परिणाम देगा. इसके अतिरिक्त आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में विराजमान सूर्य आपके आत्मविश्वास व प्रशासनिक तेज को बढ़ाएंगे, जबकि व्यय भाव (द्वादश स्थान) में बुध-शुक्र का संयोग विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाएगा.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी नेतृत्व क्षमता, अनुशासित कार्यशैली और समस्या सुलझाने के कौशल की हर तरफ सराहना होगी. दशम भाव में मंगल-गुरु की युति, पंचम भाव में चंद्रमा-शनि का संयोग और सिद्धि योग के प्रभाव से वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर समर्थन मिलेगा, जिससे किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान या पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है. प्रशासनिक सेवाओं, रक्षा, पुलिस, शिक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, शोध और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को विशेष उपलब्धि हासिल होगी. व्यापारियों के लिए आज का दिन मुनाफे से भरा है. नई व्यावसायिक नीतियों से लाभ होगा और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी में निरंतरता और संचित धन में मजबूती आने के स्पष्ट संकेत हैं. दशम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति व मंगल की शुभ दृष्टि और पंचम चंद्रमा के प्रभाव से व्यापारिक लाभ बढ़ेगा, साथ ही पुराने निवेश से भी अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. हालांकि, द्वादश भाव में बुध-शुक्र की उपस्थिति के कारण यात्रा, धर्म या घरेलू सुख-सुविधाओं पर कुछ धन खर्च होगा, किंतु आपकी बचत सुरक्षित रहेगी. किसी जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:45 से 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम है, जबकि सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े निवेश या उधारी के लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज शांति, आध्यात्मिकता और आपसी तालमेल का सुंदर सामंजस्य बना रहेगा. तुलसी विवाह के पावन प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा या मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है, हालांकि लग्न भाव में सूर्य की स्थिति को देखते हुए घर के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और समर्पण गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद अनुकूल है,पंचम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए रेवती नक्षत्र, पंचम चंद्रमा-शनि और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, रक्षा, पुलिस, मेडिकल, शिक्षा और इंजीनियरिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक सोच में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. हालांकि, लग्न भाव में सूर्य और दशम भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या आंखों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

तुलसी विवाह (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) और शनिवार के पावन संयोग पर भगवान विष्णु व माता तुलसी की आराधना करें तथा संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, काले तिल या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और चमकीला सफेद

धनु राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

गृहस्थ सुख और पारिवारिक समृद्धि के चतुर्थ भाव (मीन राशि) में शनि देव के साथ गोचर कर रहे चंद्रमा तथा भाग्य स्थान यानी नवम भाव (सिंह राशि) में विराजमान आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की युति आज धनु राशि के जातकों को किस्मत का प्रबल साथ, भूमि-भवन से जुड़े कार्यों में सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने जा रही है. प्रातः 06:51 बजे के बाद आरंभ होने वाला 'रेवती नक्षत्र', दिन-रात प्रभावी अत्यंत शुभ 'सिद्धि योग' और कार्तिक शुक्ल पक्ष की पवित्र 'द्वादशी' (तुलसी विवाह) तिथि आपके दीर्घकालिक संकल्पों को सार्थक परिणाम देगी. इसके अतिरिक्त आय स्थान (एकादश भाव) में बुध-शुक्र का संयोग आमदनी के नए द्वार खोलेगा, जबकि व्यय भाव (द्वादश स्थान) में बैठे सूर्य अनावश्यक खर्चों और यात्राओं पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहे हैं.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी दूरदर्शी नीतियां, अनुशासन और कुशल नेतृत्व क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी. नवम भाव में गुरु-मंगल की युति, एकादश भाव में बुध-शुक्र के संयोग और सिद्धि योग के प्रभाव से रुकी हुई पदोन्नति या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलने का मार्ग खुलेगा. शिक्षा, वकालत, बैंकिंग, रियल एस्टेट, मीडिया, सलाहकार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा साबित होगा. व्यापारियों को बाहरी संपर्कों और संपत्ति से जुड़े सौदों में अच्छा मुनाफा हासिल होगा, जिससे बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज लाभ के नए अवसर विकसित होने और संचित पूंजी में मजबूती आने के स्पष्ट संकेत हैं. एकादश भाव में बुध-शुक्र की उपस्थिति और नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं अटका हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. द्वादश सूर्य के असर से पारिवारिक सुख-सुविधाओं या धार्मिक अनुष्ठानों पर कुछ व्यय होगा, किंतु आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:45 से 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े निवेश या उधारी के लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

घर-परिवार में आज उल्लास, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का सुंदर वातावरण बना रहेगा. तुलसी विवाह के पावन प्रभाव से घर में मांगलिक चर्चा या पूजा-पाठ हो सकता है. चतुर्थ भाव में शनि-चंद्र युति को देखते हुए अपनी माताजी के स्वास्थ्य व आराम का विशेष ध्यान रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घरेलू जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद सुखद है,एकादश भाव में शुक्र की स्थिति के कारण पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए रेवती नक्षत्र और नवम भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, कानून, बैंकिंग, प्रबंधन और शिक्षण क्षेत्र की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. कठिन विषयों के अभ्यास और ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान का विशेष ध्यान रखना होगा. चतुर्थ भाव में शनि-चंद्र युति और द्वादश भाव में सूर्य की स्थिति के कारण सीने में हल्का भारीपन, आंखों में थकान या पित्त की शिकायत महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक ठंडी या मिर्च-मसालेदार चीजों के सेवन से परहेज करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

तुलसी विवाह (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) और शनिवार के पावन संयोग पर भगवान विष्णु व माता तुलसी की आराधना करें तथा संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, गुड़ या कंबल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

मकर राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

साहस, पराक्रम और संचार के तृतीय भाव (मीन राशि) में आपकी राशि के स्वामी शनि देव के साथ गोचर कर रहे चंद्रमा आज मकर राशि के जातकों के आत्मबल, निर्णय क्षमता और सक्रियता में जबरदस्त निखार ला रहे हैं. कार्तिक शुक्ल पक्ष की पवित्र 'द्वादशी' (तुलसी विवाह) तिथि, प्रातः 06:51 बजे के बाद आरंभ होने वाला 'रेवती नक्षत्र' और संपूर्ण दिन-रात प्रभावी अत्यंत शुभ 'सिद्धि योग' आपकी व्यावसायिक योजनाओं को ठोस सफलता प्रदान करेगा. इसके अतिरिक्त कर्म स्थान (दशम भाव) में बुध-शुक्र की युति और लाभ भाव (एकादश स्थान) में बैठे सूर्य कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग दिलाएंगे, जबकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में विराजमान मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी शोध कार्यों में लाभ तो देगी लेकिन जोखिम भरे निवेश से दूर रहने की चेतावनी भी दे रही है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी दूरदर्शी रणनीति, अनुशासन और समयबद्ध कार्यप्रणाली सहकर्मियों के लिए मिसाल बनेगी. दशम भाव में बुध-शुक्र के संयोग, एकादश सूर्य और सिद्धि योग के प्रभाव से प्रशासनिक बाधाएं दूर होंगी तथा किसी महत्वपूर्ण परियोजना की कमान या पदोन्नति मिलने की संभावना प्रबल होगी. इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, बैंकिंग, बीमा, कानून, प्रबंधन और सरकारी सेवाओं से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापारियों के लिए छोटी व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी और नए ग्राहकों के जुड़ने से कारोबार में तेजी आएगी.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी में निरंतरता और संचित धन में बढ़ोतरी के स्पष्ट योग बन रहे हैं. लाभ स्थान में विराजमान सूर्य और तृतीय भाव के चंद्रमा की शुभ स्थिति से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं अटका हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. हालांकि, अष्टम भाव में बैठे मंगल को देखते हुए किसी भी नए या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:45 से 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह परहेज करें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द, आध्यात्मिकता और आपसी तालमेल का सुंदर सामंजस्य बना रहेगा. तुलसी विवाह के पावन प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, वहीं छोटे भाई-बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. अष्टम भाव में मंगल की मौजूदगी को देखते हुए ससुराल पक्ष या कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घरेलू जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है,पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए रेवती नक्षत्र और दशम भाव में बुध-शुक्र की युति बेहद फलदायी सिद्ध होगी. सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और बैंकिंग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक सोच में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक अनुकूल रहेगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी शांत, ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, अष्टम भाव में मंगल की स्थिति के कारण पाचन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता या एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी बनाकर रखें.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

तुलसी विवाह (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) और शनिवार के पावन संयोग पर भगवान विष्णु व शनि देव की आराधना करें तथा संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या कंबल का दान करें.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: गहरा नीला और आसमानी

कुंभ राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

संचित धन, वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव (मीन राशि) में आपकी राशि के स्वामी शनि देव के साथ गोचर कर रहे चंद्रमा आज कुंभ राशि के जातकों के बैंक बैलेंस में वृद्धि, प्रभावशाली संवाद और पारिवारिक स्थिरता के प्रबल योग बना रहे हैं. कार्तिक शुक्ल पक्ष की पवित्र 'द्वादशी' (तुलसी विवाह) तिथि, प्रातः 06:51 बजे के बाद आरंभ होने वाला 'रेवती नक्षत्र' और संपूर्ण दिन-रात प्रभावी अत्यंत शुभ 'सिद्धि योग' आपकी दीर्घकालिक वित्तीय व व्यावसायिक योजनाओं को ठोस परिणाम प्रदान करेगा. इसके अतिरिक्त भाग्य स्थान (नवम भाव) में बुध-शुक्र की युति और कर्म स्थान (दशम भाव) में विराजमान सूर्य कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग दिलाएंगे, जबकि सप्तम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी व्यावसायिक साझेदारी में लाभ के साथ-साथ दांपत्य संवाद में विनम्रता बनाए रखने की प्रेरणा दे रही है.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी दूरदर्शी सोच, सटीक संवाद शैली और रणनीतिक योजनाएं वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से प्रभावित करेंगी. नवम भाव में बुध-शुक्र के संयोग, दशम सूर्य और सिद्धि योग के प्रभाव से प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी तथा किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी या पदोन्नति मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा. आईटी, रिसर्च, बैंकिंग, प्रशासनिक सेवाओं, मीडिया, शिक्षा और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापार जगत में साझेदारी के कार्यों से अच्छा मुनाफा हासिल होगा और बाहरी संपर्कों के माध्यम से कारोबार का विस्तार होगा.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी में निरंतरता और संचित पूंजी में मजबूती आने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. द्वितीय भाव में चंद्रमा-शनि की युति और सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से नकदी का प्रवाह बढ़ेगा, साथ ही कहीं रुका हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. कार्तिक शुक्ल द्वादशी के पुण्य अवसर पर धार्मिक कार्यों या पारिवारिक खुशियों पर कुछ व्यय होगा, परंतु आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:45 से 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े निवेश या उधारी के लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द, आध्यात्मिकता और आपसी तालमेल का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलेगा. तुलसी विवाह के पावन प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा या मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, वहीं पिता व गुरुजनों का भरपूर मार्गदर्शन प्राप्त होगा. हालांकि, सप्तम भाव में मंगल की मौजूदगी को देखते हुए जीवनसाथी से बातचीत करते समय वाणी में सौम्यता और धैर्य बनाए रखें, जिससे रिश्तों की मधुरता बनी रहे. प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद सुखद है,नवम भाव में शुक्र की स्थिति के कारण पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए रेवती नक्षत्र और नवम भाव में बुध-शुक्र की युति किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, कानून और विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी सक्रिय, ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव में शनि-चंद्र युति के कारण गले में हल्की खराश, ठंड या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडे या गरिष्ठ भोजन से परहेज करें.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

तुलसी विवाह (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) और शनिवार के पावन संयोग पर भगवान विष्णु व शनि देव की आराधना करें तथा संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या कंबल का दान करें.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी और गहरा नीला

मीन राशि: 21 नवंबर 2026 (शनिवार)-आज का राशिफल

आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (मीन राशि) में शनि देव के साथ गोचर कर रहे चंद्रमा तथा रोग, ऋण और शत्रु स्थान यानी छठे भाव (सिंह राशि) में विराजमान आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की युति आज मीन राशि के जातकों को आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी, विरोधियों पर निर्णायक विजय और कानूनी व प्रशासनिक कार्यों में बड़ी सफलता दिलाने जा रही है. प्रातः 06:51 बजे के बाद आरंभ होने वाला 'रेवती नक्षत्र', संपूर्ण दिन-रात प्रभावी अत्यंत शुभ 'सिद्धि योग' और कार्तिक शुक्ल पक्ष की पवित्र 'द्वादशी' (तुलसी विवाह) तिथि आपके दीर्घकालिक संकल्पों को सार्थक परिणाम प्रदान करेगी. इसके अतिरिक्त अष्टम भाव में बुध-शुक्र की युति गहन शोध व गुप्त विद्याओं में सफलता दिलाएगी, जबकि भाग्य स्थान (नवम भाव) में विराजमान सूर्य पिता, गुरुजनों और वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

दफ्तर में आज आपकी दूरदर्शी नीतियां, अनुशासन और समस्या सुलझाने की अद्भुत क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी. लग्न भाव में चंद्रमा-शनि की युति, छठे भाव में गुरु-मंगल का संयोग और सिद्धि योग के प्रभाव से प्रशासनिक अड़चनें दूर होंगी तथा किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की कमान या पदोन्नति मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा. शिक्षा, शोध, बैंकिंग, वकालत, चिकित्सा, सलाहकार और सरकारी सेवाओं से जुड़े पेशेवरों के लिए दिन विशेष उपलब्धि भरा रहेगा. व्यापार जगत में प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और बाहरी संपर्कों के माध्यम से कारोबार का विस्तार होगा.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी में निरंतरता और संचित पूंजी में मजबूती आने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. छठे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति व मंगल की शुभ दृष्टि और नवम भाव के सूर्य के प्रभाव से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं फंसा हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. कार्तिक शुक्ल द्वादशी के पुण्य अवसर पर धार्मिक कार्यों या पारिवारिक खुशियों पर कुछ शुभ व्यय होगा, परंतु आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:45 से 12:27 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि सुबह 09:27 से 10:47 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े निवेश या उधारी के लेन-देन से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द, आध्यात्मिकता और आपसी तालमेल का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलेगा. तुलसी विवाह के पावन प्रभाव और नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति से पिता, गुरुजनों व घर के वरिष्ठ सदस्यों का भरपूर स्नेह व मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घरेलू जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन अनुकूल है,लग्न भाव में चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ आत्मीय बातचीत और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए रेवती नक्षत्र और छठे भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, न्यायिक सेवा और रक्षा भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी संतुलित, ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, लग्न भाव में शनि-चंद्र युति और छठे भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में हल्की सुस्ती, पैरों में दर्द या पित्त की शिकायत उभर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडे या मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

तुलसी विवाह (कार्तिक शुक्ल द्वादशी) और शनिवार के पावन संयोग पर भगवान विष्णु व माता तुलसी की आराधना करें तथा संध्याकाल में पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या कंबल का दान करें.

शुभ अंक: 3, 6, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और गहरा नीला

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