हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHoli 2026: बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव की शुरुआत, मथुरा में लट्ठमार होली के जन्म में डूबे भक्त

Holi 2026: बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव की शुरुआत, मथुरा में लट्ठमार होली के जन्म में डूबे भक्त

Holi 2026: श्रीकृष्ण के जन्म स्थान मथुरा में लट्ठमार होली तो वहीं वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में रंगों की होली खेली गई. ब्रज के सभी मंदिरों में होली की शुरुआत हो चुकी है.

By : अनिल सारस्वत | Updated at : 28 Feb 2026 07:02 AM (IST)
Preferred Sources

Mathura and Banke bihari mandir Holi: वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में रंगभरनी एकादशी के शुभ अवसर पर रंगों की होली की शुरुआत हुई, वो वहीं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रंगारंग लट्ठमार होली का उत्सव हुआ, जिसे देखने के लिए मथुरा वृंदावन में लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश ही नहीं विदेश से भी पहुंचे.

बांके बिहारी के लाइव दर्शन

इतिहास में पहली बार रंगभरी एकादशी के दिन सुबह 7:00 से बांके बिहारी जी मंदिर में लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत हुई,  तो वहीं दोपहर 1:00 बजे से श्री बांके बिहारी जी मंदिर के सभी सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव दर्शन प्रारंभ हो गए जिन्हें अब घर बैठे ही वक्त अपने आराध्य श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर सकेंगे. इसकी टेस्टिंग पिछले कई दिनों से चल रही थी.

एकादशी होने के कारण परिक्रमा मार्ग में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हुए नजर आए. मंदिर परिसर रंग गुलाल फुल और व्यंजनों की होली से सराबोर रहा और यहां पर आने वाले भक्त इस अद्भुत पल का गवाह बने.

मथुरा में हुई लट्ठमार होली

वहीं दूसरी ओर धर्म की नगरी मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्म स्थान पर रंगारंग लठमार महोत्सव का शुभारंभ हुआ. राधा कृष्ण के स्वरूप की आरती से प्रारंभ हुआ और होली के लोकगीतों से पूरा कृष्ण जन्म स्थान भक्ति मय हो गया और होली के रंग में रंग गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्म स्थान पहुंचे. 

जहां पर मंच से कलाकारों में अनेक प्रस्तुती दी, फूलों की होली खेली और श्री कृष्ण जन्म स्थान में हाइड्रोलिक पिचकारी द्वारा रंग और गुलाल उड़ाए गए तो फिर मैदान में लठमार होली की शुरुआत हुई , जिसमें नवयुवक कृष्ण और गोपी के स्वरूपों से लठमार होली खेलते हुए नजर आए.

इस उत्सव यह उत्सव केवल रंगों का ही नहीं बल्कि आस्था प्रेम और परंपरा का भी प्रतीक है. पूरे आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामत रहे जिससे की होली के इस  रंगारंग पर्व पर यहां पर आने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो.

VIDEO: इंद्रेश उपाध्याय ने अनिरुद्धाचार्य संग लट्ठमार होली खेलते समय की ऐसी शरारत, ठहाकों से गूंज उठा भवन

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 28 Feb 2026 07:02 AM (IST)
Tags :
Vrindavan Banke Bihari Mandir Mathura Krishna Ji Lathmar Holi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Holi 2026: बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव की शुरुआत, मथुरा में लट्ठमार होली के जन्म में डूबे भक्त
बांके बिहारी मंदिर में रंगोत्सव की शुरुआत, मथुरा में लट्ठमार होली के जन्म में डूबे भक्त
धर्म
Panchang 28 February 2026: आज दो शुभ संयोग में होगी शनि देव की पूजा, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय और पंचांग देखें
आज दो शुभ संयोग में होगी शनि देव की पूजा, शुभ मुहूर्त, राहुकाल समय और पंचांग देखें
धर्म
Holi 2026: धर्मनगरी में संतों ने खेली रंग और गोबर से पंचकव्य होली, दिया प्रकृति संरक्षण का संदेश
Holi 2026: धर्मनगरी में संतों ने खेली रंग और गोबर से पंचकव्य होली, दिया प्रकृति संरक्षण का संदेश
धर्म
Ramadan 2026 10th Roza: रजमान का दसवां रोजा ‘रहमत का शामियाना’, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Ramadan 2026 10th Roza: रजमान का दसवां रोजा ‘रहमत का शामियाना’, रोजेदार देखें शहर अनुसार सहरी-इफ्तार का समय
Advertisement

वीडियोज

Devendra Fadnavis Full Interview: किस बात पर बीच डिबेट गुस्साए फडणवीस ? । Ideas Of India Summit
UP News: Amity School की बड़ी लापरवाही, बस में कैद रहा मासूम, 7 घंटे बाद रोता मिला... | Noida
Crime News: बैंड, बाजा और 'हाहाकार' ! | Sansani
Ishan Khattar Full Interview: बदलते समाज की आईना बन पाया बॉलीवुड ? । Ideas Of India Summit
Pranav Adani Full Interview: धारावी बनेगा महाराष्ट्र की धरा का वीर ? । Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
Delhi NCR Weather Update: दिल्ली-NCR में गर्मी ने दिखाए कड़े तेवर, मार्च में तेजी से बढ़ेगा पारा, लोगों के छूटे पसीने
दिल्ली-NCR में गर्मी ने दिखाए कड़े तेवर, मार्च में तेजी से बढ़ेगा पारा, लोगों के छूटे पसीने
इंडिया
Who is Koel Mallick: कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
कौन हैं कोयल मल्लिक, जिन्हें ममता बनर्जी ने बंगाल से राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट?
क्रिकेट
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
MS Dhoni की अटूट आस्था, IPL 2026 से पहले मां देवरी के किए दर्शन; देखें वीडियो
विश्व
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
पाकिस्तान ने कबूला अफगानिस्तान के साथ जंग में 12 जवानों की मौत, दावा- तालिबान के 274 लड़ाके ढेर
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
थलपति विजय की पत्नी ने शादी के करीब 27 साल बाद डाली तलाक की अर्जी, लगाया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का आरोप
विश्व
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
ट्रंप को टैरिफ पर झटका लगने के बाद अचानक दिल्ली पहुंचे अमेरिकी सेक्रेट्री, क्यों दौड़े-दौड़े आए
नौकरी
Jobs 2026: सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
सफदरजंग हॉस्पिटल में निकली इन पदों पर भर्ती, इतनी मिलेगी सैलरी; ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
फ्लाइट टिकट कैंसिल कराने पर कितने दिन में आ जाता है रिफंड, ज्यादा लेट हो तो कहां करें शिकायत?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget