बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री PhD करेंगे भूतों पर! इस कॉलेज में एडमिशन लेने की जताई इच्छा?

Dhirendra Shastri PhD on ghosts: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री भारत के प्रसिद्ध कथावाचकों में शामिल हैं. हाल ही में मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने Phd करने की बात कबूल की है. पीएचडी करने के लिए जो उन्होंने विषय चुना है, उसके बारे में जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे. आइए जानते हैं वो किस सबजेक्ट पर पीएचडी करने वाले हैं?

कुछ समय पहले मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि, वो अभी निरंतर पढ़ते हैं और आगे पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं. जब उन्होंने से पीएचडी से जुड़े सवाल पर विषय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, सबजेक्ट खतरनाक है... सबजेक्ट हम भूतों पर कर रहे हैं.

भूतों पर Phd करने की इच्छा जताई

उन्होंने यह भी बताया कि, भूतों पर पीएचडी कई लोगों ने की है. ओक्सफॉर्ड यूनिवर्सिटी में भूतों पर सबजेक्ट भी है. हालांकि बागेश्वर बाबा इस विषय पर पीएचडी करने का विचार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कुछ समय बाद बाहर की यूनिवर्सिटी में इस सबजेक्ट के लिए अप्लाई जरूर करूंगा.

आपको बता दें कि, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने इस विषय पर पीएचडी करने की इच्छा जताई है, अभी उन्होंने किसी भी कॉलेज में इस विषय के अध्ययन के लिए दाखिला नहीं लिया है.

बनारस विश्वविद्यालय में भी भूतों पर अध्ययन

आपको बता दें कि, दुनिया में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय मौजूद हैं, जहांं भूतों पर अध्ययन कराया जाता है. इस विषय से जुड़े छात्रों को अलौकिक घटनाओं का अध्ययन करना पढ़ता है. भूतों के विषय में एडिनबरा विश्वविद्यालय बीते 50 सालों से इस कोर्स को संचालित कर रहा है.

इसके अलावा थॉमस फ्रांसिस यूनिवर्सिटी और भारत में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU भी आयुर्वेद के अंतर्गत भूत विद्या पर सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करता है.

