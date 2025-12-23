Kumbh Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे. सप्ताह की शुरुआत में करियर और बिजनेस से जुड़ी छोटी या लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. कुछ बड़े खर्च सामने आएंगे, लेकिन राहत की बात यह रहेगी कि साथ-साथ विभिन्न स्रोतों से धन की आवक भी बनी रहेगी. इसलिए संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा.
हेल्थ राशिफल
भागदौड़ और यात्राओं के कारण शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. खान-पान और नींद का विशेष ध्यान रखें. तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान लाभकारी रहेंगे.
जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के मन में करियर या आजीविका में बदलाव का विचार आ सकता है, लेकिन भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा फैसला लेना नुकसानदायक हो सकता है. कार्यस्थल पर नियम-कानून का पालन करें और किसी भी तरह की गलत जानकारी या झूठ से बचें, अन्यथा छवि को नुकसान पहुंच सकता है.
बिजनेस राशिफल
बिजनेसमैन के लिए यह सप्ताह सतर्कता बरतने का है. जोखिम भरे निवेश से बचें. मिड वीक प्रॉपर्टी से जुड़ा सेल-परचेज पूरा हो सकता है, लेकिन कागजी कार्यों में जरा-सी लापरवाही भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकती है.
धन राशिफल
आर्थिक रूप से सप्ताह संतुलित रहेगा. खर्च अधिक होंगे, पर आमदनी भी बनी रहेगी. बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पर्सनल लाइफ में स्वजनों की कुछ शिकवा-शिकायत झेलनी पड़ सकती है. पूर्व में बोले गए शब्द शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं, इसलिए संवाद में संयम रखें. प्रेम संबंधों में उतावलापन न दिखाएं और पार्टनर की भावनाओं की कद्र करें. दांपत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए परिवार और जीवनसाथी को समय देना जरूरी होगा.
युवा, स्टूडेंट और शिक्षा राशिफल
युवाओं और छात्रों को इस सप्ताह धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा. पढ़ाई और करियर से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें.
- भाग्यशाली अंक: 8
- शुभ रंग: आसमानी
- उपाय: शनिवार को जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें.
FAQs
Q1. क्या इस सप्ताह नौकरी बदलना सही रहेगा?
नहीं, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, समय आने का इंतजार करें.
Q2. प्रॉपर्टी डील में क्या सावधानी रखें?
कागजात अच्छी तरह जांचें और नियम-कानून का पालन करें.
Q3. रिश्तों में सुधार कैसे होगा?
संयमित वाणी रखें और परिवार व पार्टनर को पर्याप्त समय दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.