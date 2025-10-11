उसकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप से अहोई माता खुश हुई. उन्होंने बहू को दर्शन दिए. कहा कि तुम्हारा पाप क्षमा हुआ. तुम्हारे सभी पुत्र जीवित होंग. उन्हें लंबी आयु का आशीर्वाद मिलेगा. उसके बाद अहोई माता के आशीर्वाद से उसके पुत्र फिर जीवित हो उठे. तब से यह परंपरा चल पड़ी कि संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि के लिए माताएँ अहोई अष्टमी व्रत रखती हैं.