Aaj Ka Tula Rashifal 5 October 2025: रविवार का दिन मेष राशि के जातकों के लिए आत्मसम्मान से भरा! जानिए तुला राशि के सितारे क्या कहते हैं?
Today Libra Horoscope 5 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें धनु राशिफल.
Aaj Ka Libra Rashifal 5 October 2025 in Hindi: आज का दिन आत्मविश्वास और सौभाग्य से भरा रहेगा. चन्द्रमा 5वें भाव में विराजमान रहेंगे जिससे माता-पिता को संतान से सुख मिलेगा और पारिवारिक वातावरण आनंदमय रहेगा. आपकी मेहनत और समझदारी आज सफलता के द्वार खोलेगी. किसी धार्मिक या शुभ कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा.
स्वास्थ्य राशिफल
सेहत के मामले में एसिडिटी या गैस की समस्या परेशान कर सकती है. खानपान में लापरवाही न करें और पानी अधिक पिएं. ताजे फल और हल्का भोजन दिनभर की थकान को कम करेगा. योग और ध्यान से मानसिक शांति बनी रहेगी.
बिज़नेस राशिफल
बिजनेस से जुड़े मामलों में निवेश भविष्य को सुरक्षित रखेगा. गण्ड योग बनने से कार्यक्षेत्र की परिस्थितियाँ बेहतर होंगी और धन लाभ के संकेत हैं. निर्णय लेने में आलस्य न करें, क्योंकि समय आपके पक्ष में है. प्रॉपर्टी या गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीद में सावधानी बरतें.
नौकरी राशिफल
वर्कप्लेस पर कार्य के प्रति आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा. आप अपने निर्णयों में आत्मविश्वास महसूस करेंगे और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. वर्किंग वुमन के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता और चातुर्य से स्थिति को संभाल लेंगी.
युवा और करियर राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन, आर्टिस्ट और स्टूडेंट्स के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. आप अपने क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को समझने और पाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. बाधाओं के पार सफलता आपका इंतजार कर रही है.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में सामंजस्य और खुशियों का माहौल रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार में किसी धार्मिक आयोजन या पूजन में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी.
धन राशिफल
आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने से पहले बजट का मूल्यांकन करें. संपत्ति संबंधी मामलों में जल्दबाज़ी से बचें.
शुभ अंक – 3
शुभ रंग – नेवी ब्लू
उपाय – मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और “जय माता दी” का 11 बार जाप करें.
FAQs
Q1 क्या आज निवेश करना उचित रहेगा?
हाँ, आज का निवेश भविष्य में आर्थिक स्थिरता देगा, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सावधानी रखें.
Q2 क्या आज पारिवारिक माहौल अनुकूल रहेगा?
हाँ, परिवार में खुशी और सामंजस्य रहेगा, संतान पक्ष से भी शुभ समाचार प्राप्त होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
