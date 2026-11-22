Aaj Ka Rashifal: 22 नवंबर 2026, रविवार को रवि प्रदोष व्रत है. चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. नई दिल्ली के पंचांग के अनुसार व्यतीपात योग रात 11:29 बजे तक है. आज के राशिफल में मेष के लिए अपनी योजनाओं पर काम करने, वृषभ के लिए खर्च संभालने और मिथुन के लिए पुराने संपर्कों से अवसर तलाशने पर जोर है. पढ़ें मेष से मीन तक कामकाज, पैसों और रिश्तों का विस्तृत राशिफल.

मेष राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

आपकी ही राशि यानी लग्न भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का प्रवेश आज मेष राशि के जातकों के व्यक्तित्व में नई चमक, मानसिक स्फूर्ति और त्वरित निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता का संचार कर रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की पवित्र 'त्रयोदशी' (प्रदोष व्रत) तिथि और संपूर्ण दिन-रात प्रभावी रहने वाला 'अश्विनी नक्षत्र' आपके आत्मविश्वास व कार्यक्षमता को नई ऊंचाई देगा, जबकि रात्रि 11:29 बजे तक 'व्यतीपात योग' के प्रभाव को देखते हुए किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी से बचना समझदारी होगी. इसके अतिरिक्त पंचम भाव (सिंह राशि) में आपकी राशि के स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी बौद्धिक व रचनात्मक कौशल को निखारेगी, वहीं सप्तम भाव में बुध-शुक्र की युति और अष्टम भाव में सूर्य साझेदारी के कार्यों में लाभ तथा गोपनीय योजनाओं को सुरक्षित रखने की प्रेरणा दे रहे हैं.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज आपकी सक्रियता, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता सहकर्मियों के लिए प्रेरणा बनेगी. लग्न में विराजमान चंद्रमा और पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति के प्रभाव से आप जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान सहजता से निकाल लेंगे. प्रशासनिक सेवाओं, रक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, शिक्षा और स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना या किसी नए प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. व्यापार जगत में सप्तम भाव के बुध-शुक्र के सहयोग से नए ग्राहकों और व्यावसायिक साझेदारों के साथ लाभदायक अनुबंध होने के प्रबल योग हैं.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी में निरंतरता और संचित पूंजी में मजबूती आने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. पंचम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति व मंगल की शुभ दृष्टि और सप्तम शुक्र के प्रभाव से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं रुका हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. हालांकि, व्यतीपात योग के असर को देखते हुए आज किसी भी जोखिम भरे या सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह परहेज करें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

घर-परिवार में आज उत्साह, आत्मीयता और आपसी सहयोग का सुंदर वातावरण बना रहेगा. रवि प्रदोष व्रत और कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी के पावन प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा या पूजा-पाठ का आयोजन हो सकता है. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. सप्तम भाव में बुध और शुक्र की युति के कारण जीवनसाथी के साथ मधुर संवाद होगा और आप दोनों मिलकर घरेलू जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद सुखद है, लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, खेलकूद और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए अश्विनी नक्षत्र और पंचम भाव में मंगल-गुरु की युति नई ऊर्जा लेकर आई है. सिविल सेवा, रक्षा भर्ती, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व स्मरण शक्ति में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को शारीरिक रूप से काफी ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. हालांकि, अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा और अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण सिर में हल्का भारीपन, पित्त या आंखों में जलन की शिकायत उभर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

रविवार और कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी (प्रदोष व्रत) के पावन संयोग पर प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा संध्याकाल में भगवान शिव का पंचामृत या जल से अभिषेक करें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, गेहूं या लाल फल का दान करें.

शुभ अंक: 1, 3, 9

शुभ रंग: केसरिया और सुनहरा पीला

वृषभ राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

खर्च और विदेश भाव यानी द्वादश स्थान (मेष राशि) में चंद्रमा का संचरण आज वृषभ राशि के जातकों को अपने बजट पर नियंत्रण रखने तथा बाहरी संपर्कों से लाभ उठाने का संदेश दे रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) के दिन 'अश्विनी नक्षत्र' का प्रभाव आपकी रचनात्मक ऊर्जा को सक्रिय रखेगा, हालांकि रात्रि 11:29 बजे तक 'व्यतीपात योग' होने के कारण बड़े फैसलों को टालना ही हितकर है. सुख स्थान (चतुर्थ भाव) में मंगल, गुरु और केतु की युति घरेलू संपत्ति से जुड़े मामलों को बल देगी, वहीं छठे भाव में विराजमान राशि स्वामी शुक्र व बुध कार्यक्षेत्र की अड़चनों को सुलझाएंगे और सप्तम सूर्य दांपत्य संवाद में सौम्यता बनाए रखने का संकेत दे रहे हैं.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

रविवार का दिन होने के बावजूद कार्यक्षेत्र से जुड़ी आगामी रणनीतियों पर मंथन करने के लिए समय बेहद अनुकूल है. छठे भाव में बैठे शुक्र और बुध के प्रभाव से आपके विरोधी शांत रहेंगे तथा किसी लंबित प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार करने में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. बैंकिंग, फाइनेंस, फैशन, ज्वेलरी, रियल एस्टेट और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े लोगों को विदेशी क्लाइंट्स से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. व्यापारियों को आज उधार माल देने से बचना चाहिए और पुराने स्टॉक को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना चाहिए.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

धन के मामले में आज आमदनी और खर्च के बीच संतुलन साधना आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. द्वादश चंद्रमा के असर से यात्रा, पारिवारिक सुख-सुविधाओं या धार्मिक अनुष्ठानों पर अचानक धन व्यय हो सकता है. संपत्ति या वाहन से जुड़े सौदों में कागजी कार्रवाई ध्यान से जांच लें, क्योंकि व्यतीपात योग में जल्दबाजी नुकसानदेह हो सकती है. यदि कोई जरूरी खरीदारी करनी हो तो दोपहर 11:45 से 12:28 बजे के बीच अभिजीत मुहूर्त का उपयोग करें, वहीं शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के दौरान किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन-देन को स्थगित रखें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखने के लिए आज आपको अतिरिक्त धैर्य और विनम्रता का परिचय देना होगा. सप्तम भाव में सूर्य की उपस्थिति के कारण जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए संवाद में अहंकार को स्थान न दें. चतुर्थ भाव के ग्रहों को देखते हुए माताजी के स्वास्थ्य और आराम का ख्याल रखें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. पार्टनर की व्यस्तता को समझें और उन पर अपनी अपेक्षाएं न थोपें.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को आज ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से दूर रहकर एकांत में अध्ययन करना चाहिए. अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा उन विद्यार्थियों के लिए विशेष सहायक है जो विदेश में पढ़ाई या शोध कार्यों के लिए आवेदन की प्रक्रिया में जुटे हैं. पुराने नोट्स को दोहराना और कमजोर विषयों की सूची बनाना आज अधिक लाभकारी रहेगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज थोड़ी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि द्वादश चंद्रमा के प्रभाव से नींद की कमी, आंखों में थकान या पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है. गरिष्ठ और तले-भुने भोजन के बजाय सुपाच्य आहार लें तथा शाम के समय हल्की सैर या ध्यान के माध्यम से मानसिक तनाव कम करें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत के पुण्य अवसर पर संध्याकाल में शिव मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन और अक्षत अर्पित करें. इसके अतिरिक्त प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य दें और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिश्री, चावल या सफेद वस्त्र का दान करें.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: दूधिया सफेद और हल्का गुलाबी

मिथुन राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

आय, लाभ और सामाजिक नेटवर्क के एकादश भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का गोचर आज मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक उन्नति, पुरानी इच्छाओं की पूर्ति और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ने के मजबूत संकेत दे रहा है. कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) के अवसर पर अश्विनी नक्षत्र आपके व्यावसायिक प्रयासों में तेजी लाएगा, हालांकि रात्रि 11:29 बजे तक व्यतीपात योग प्रभावी रहने के कारण किसी भी बड़े करार पर हस्ताक्षर करने से पहले बारीकी से जांच अवश्य करें. इसके साथ ही तृतीय भाव में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति आपके साहस को बढ़ाएगी, जबकि पंचम भाव में विराजमान राशि स्वामी बुध व शुक्र की जोड़ी बौद्धिक रचनात्मकता को निखारेगी और छठे भाव के सूर्य प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएंगे.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

रविवार के अवकाश का उपयोग आप अपने आगामी सप्ताह की व्यावसायिक रूपरेखा तैयार करने और महत्वपूर्ण नेटवर्किंग के लिए कर सकते हैं. पंचम भाव में बुध-शुक्र के संयोग और एकादश चंद्रमा के असर से आपकी रचनात्मक प्रस्तुतियों व नए विचारों को वरिष्ठों और क्लाइंट्स से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी. डिजिटल मीडिया, आईटी, लेखन, शिक्षण, सलाहकार और मार्केटिंग से जुड़े पेशेवरों को मित्रों या पुराने सहकर्मियों के माध्यम से किसी लाभदायक प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार जगत में रुके हुए ऑर्डर पूरे होंगे और बाजार में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

वित्तीय मोर्चे पर आज आमदनी के नए स्रोत विकसित होने और संचित पूंजी में वृद्धि के प्रबल योग हैं. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा और तृतीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से व्यापारिक लाभ बढ़ेगा, साथ ही कहीं फंसा हुआ पुराना पैसा या बोनस मिलने की संभावना भी प्रबल है. व्यतीपात योग की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अनुकूल रहेगा, वहीं शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन से बचें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उल्लास, मेलजोल और सौहार्द बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा, वहीं रवि प्रदोष के शुभ प्रभाव से घर में आध्यात्मिक चर्चा संभव है. दांपत्य जीवन में आपसी तालमेल और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के सहयोग से घरेलू व्यवस्थाएं सुचारु रूप से चलेंगी. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद मधुर है, पंचम भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और कहीं घूमने जाने की योजना बन सकती है.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं और रचनात्मक क्षेत्रों की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए पंचम भाव में राशि स्वामी बुध की स्थिति बेहद फलदायी सिद्ध होगी. कोडिंग, डेटा साइंस, जनसंचार, कला और प्रबंधन के विद्यार्थियों की तार्किक व कल्पनाशील क्षमता में निखार आएगा. मित्रों के साथ मिलकर कठिन विषयों पर चर्चा करना आज आपकी तैयारी को नई दिशा देगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

सेहत के दृष्टिकोण से आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी तरोताजा और उत्साहित महसूस करेंगे. हालांकि, छठे भाव में सूर्य और तृतीय भाव में मंगल के प्रभाव से शरीर में हल्की गर्मी या एसिडिटी की समस्या उभर सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें और अत्यधिक मसालेदार या बाहर के तले-भुने व्यंजनों से परहेज रखें.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत के पुण्य अवसर पर प्रदोष काल में भगवान शिव को बेलपत्र और हरी मूंग अर्पित करें तथा सूर्य देव को तांबे के पात्र से अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद बालक को स्टेशनरी, पुस्तक या मौसमी फल भेंट करना आपके लिए अत्यंत शुभकारी रहेगा.

शुभ अंक: 5, 6, 9

शुभ रंग: पन्ना हरा और सुनहरा पीला

कर्क राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

कर्म, अधिकार और सामाजिक प्रतिष्ठा के दशम भाव (मेष राशि) में आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा का गोचर आज कर्क राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई पहचान, वरिष्ठों का विश्वास और लंबित योजनाओं को गति देने का सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) और अश्विनी नक्षत्र का संयोग आपके प्रशासनिक कौशल को निखारेगा, हालांकि रात्रि 11:29 बजे तक व्यतीपात योग प्रभावी रहने के कारण जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें. इसके साथ ही द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की युति संचित पूंजी को मजबूती देगी, जबकि चतुर्थ भाव में बुध-शुक्र का संयोग पारिवारिक सुख बढ़ाएगा और पंचम भाव में विराजमान सूर्य आपकी रचनात्मकता व निर्णायक क्षमता को नई दिशा देंगे.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

रविवार का दिन होने के बावजूद करियर से जुड़ी आगामी योजनाओं को ठोस आकार देने और महत्वपूर्ण संपर्कों को साधने के लिए समय अत्यंत फलदायी है. दशम भाव में बैठे राशि स्वामी चंद्रमा और चतुर्थ भाव के बुध-शुक्र के सहयोग से आपको किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्रभावशाली व्यक्ति से भविष्य के लिए लाभदायक सलाह मिल सकती है. चिकित्सा, प्रशासन, बैंकिंग, बीमा, रियल एस्टेट, पर्यटन और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के संकेत मिलेंगे. व्यापार जगत में पुराने ग्राहकों के माध्यम से नए ऑर्डर प्राप्त होंगे और बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज संचित धन में वृद्धि और पारिवारिक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होने के योग हैं. द्वितीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ स्थिति से पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है, साथ ही घर की सुख-सुविधाओं पर कुछ रचनात्मक खर्च भी होगा. व्यतीपात योग को ध्यान में रखते हुए आज किसी को बड़ी रकम उधार देने या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त श्रेष्ठ रहेगा, वहीं शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आत्मीयता, आध्यात्मिकता और आपसी सहयोग का सुंदर संतुलन देखने को मिलेगा. रवि प्रदोष व्रत के शुभ प्रभाव से घर में धार्मिक अनुष्ठान या पूजा-पाठ का माहौल बन सकता है, हालांकि द्वितीय भाव में मंगल की मौजूदगी के कारण कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में सौम्यता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की व्यवस्थाओं को बखूबी संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन अनुकूल है, पंचम भाव के सूर्य को देखते हुए पार्टनर के साथ संवाद में अहंकार न आने दें और उनकी भावनाओं को महत्व दें.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए अश्विनी नक्षत्र और दशम चंद्रमा का संयोग व्यावहारिक दृष्टिकोण विकसित करने वाला साबित होगा. मेडिकल, सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, बैंकिंग और कानून की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी. पिछले प्रश्नपत्रों को हल करना और अपने लक्ष्यों की समीक्षा करना आज विशेष लाभकारी रहेगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी सक्रिय और सकारात्मक महसूस करेंगे. हालांकि, पंचम भाव में सूर्य और द्वितीय भाव में मंगल की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या हल्की एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत के पुण्य अवसर पर प्रदोष काल में भगवान शिव का कच्चे दूध व जल से अभिषेक करें तथा प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध या सफेद मिठाई का दान करें.

शुभ अंक: 2, 4, 9

शुभ रंग: दूधिया सफेद और केसरिया

सिंह राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

भाग्य, धर्म और उच्च आदर्शों के नवम भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का संचरण आज सिंह राशि के जातकों के लिए किस्मत के बंद दरवाजे खोलने, लंबी दूरी की यात्राओं और आध्यात्मिक उन्नति के मजबूत योग बना रहा है. कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) और अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से आपके रुके हुए कार्यों में अचानक तेजी आएगी, हालांकि रात्रि 11:29 बजे तक व्यतीपात योग होने के कारण किसी भी बड़े कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले दो बार जांच अवश्य करें. आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में विराजमान मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आपके आत्मबल और नेतृत्व तेज को चरम पर रखेगी, वहीं तृतीय भाव में बुध-शुक्र का संयोग संवाद कला को निखारेगा और चतुर्थ भाव के सूर्य पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने की प्रेरणा देंगे.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

रविवार के दिन भी कार्यक्षेत्र से जुड़ी भविष्य की रणनीतियों को आकार देने और उच्च अधिकारियों से संपर्क साधने के लिए ग्रहों का पूरा साथ मिल रहा है. नवम चंद्रमा और लग्न भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आपके अटके हुए प्रशासनिक या सरकारी कार्यों में प्रगति होगी. शिक्षण, वकालत, प्रबंधन, सलाहकार, पर्यटन और मीडिया क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी प्रतिष्ठित संस्थान या वरिष्ठ मार्गदर्शक से लाभदायक अवसर मिल सकता है. व्यापार जगत में बाहरी राज्यों से जुड़े सौदों में गति आएगी और आपकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा का विस्तार होगा.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी में निरंतरता और संचित धन को सुरक्षित रखने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. लग्न के गुरु और तृतीय भाव में बैठे शुक्र के सहयोग से व्यावसायिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही धार्मिक अनुष्ठानों या पारिवारिक खुशियों पर कुछ सार्थक धन खर्च भी होगा. व्यतीपात योग की मौजूदगी को देखते हुए शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, जबकि शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस समय बड़े आर्थिक लेन-देन से पूरी तरह बचना चाहिए.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द, उत्साह और आध्यात्मिकता का सुंदर तालमेल दिखाई देगा. रवि प्रदोष व्रत के शुभ प्रभाव से घर में भजन-कीर्तन या किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बन सकती है, वहीं पिता और गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ आत्मीय संवाद बढ़ेगा, हालांकि चतुर्थ भाव के सूर्य और लग्न के मंगल को देखते हुए घरेलू बातचीत में क्रोध या अहंकार को हावी न होने दें. प्रेम संबंधों के लिए दिन मधुर है, पार्टनर के साथ कहीं घूमने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए नवम चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा नई प्रेरणा लेकर आई है. सिविल सेवा, प्रशासनिक परीक्षा, कानून, इंजीनियरिंग और प्रबंधन के विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. अपने कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करना और वरिष्ठों से मार्गदर्शन लेना आज अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपकी शारीरिक स्फूर्ति और आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा रहेगा. हालांकि, लग्न भाव में मंगल और चतुर्थ भाव में आपकी राशि के स्वामी सूर्य की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी या सीने में हल्की जलन महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें और अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज रखें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत और रविवार के पावन संयोग पर प्रातःकाल तांबे के लोटे में लाल चंदन और अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा प्रदोष काल में भगवान शिव को कनेर के पुष्प अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या तांबे के पात्र का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

कन्या राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

गुप्त रहस्यों, शोध और अप्रत्याशित परिवर्तनों के अष्टम भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का संचरण आज कन्या राशि के जातकों को हर कदम बेहद सूझबूझ, धैर्य और सतर्कता के साथ उठाने का संदेश दे रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) और अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से आपकी सूक्ष्म विश्लेषण क्षमता प्रखर रहेगी, हालांकि रात्रि 11:29 बजे तक व्यतीपात योग प्रभावी रहने के कारण किसी भी नए या जोखिम भरे निर्णय को टालना ही श्रेष्ठ होगा. इसके साथ ही द्वितीय भाव (तुला राशि) में विराजमान राशि स्वामी बुध व शुक्र की युति आपकी वाणी में मधुरता और आर्थिक संतुलन बनाए रखेगी, जबकि तृतीय भाव में बैठे सूर्य आपके पराक्रम व आत्मबल को संबल देंगे और द्वादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ के संकेत दे रही है.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

रविवार के दिन कार्यस्थल से जुड़ी जटिल फाइलों, डेटा एनालिसिस और गोपनीय रणनीतियों की समीक्षा करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक रहेगा. अष्टम चंद्रमा के कारण मन में हल्की उलझन रह सकती है, किंतु द्वितीय भाव में बुध-शुक्र और तृतीय भाव के सूर्य के सहयोग से आप अपनी तार्किक क्षमता व संवाद कौशल के बल पर हर अड़चन का समाधान खोज लेंगे. रिसर्च, बीमा, टैक्स कंसल्टेंसी, आईटी, चिकित्सा और मल्टीनेशनल कंपनियों से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने संपर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सकती है. व्यापार जगत में आज किसी नए साझेदार पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और उधारी के लेन-देन से दूर रहें.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आपको अपने खर्चों की प्राथमिकता तय करनी होगी, क्योंकि अष्टम चंद्रमा और द्वादश भाव के ग्रहों के असर से अचानक कोई पारिवारिक जरूरत, वाहन मरम्मत या पुराना बिल सामने आ सकता है. हालांकि, द्वितीय भाव में राशि स्वामी बुध और शुक्र की युति के कारण आपकी संचित पूंजी सुरक्षित रहेगी तथा पैतृक संपत्ति या बीमा से जुड़ा कोई अटका लाभ मिल सकता है. व्यतीपात योग को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार या सट्टेबाजी से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. यदि कोई जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करना हो तो दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अनुकूल रहेगा, वहीं शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के दौरान बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द और आध्यात्मिक शांति बनाए रखने के लिए आपकी मधुर वाणी ही सबसे बड़ा माध्यम बनेगी. रवि प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा या संध्या पूजा का माहौल बन सकता है, वहीं छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के स्वास्थ्य व भावनाओं का ध्यान रखें. अष्टम चंद्रमा के कारण किसी पुरानी बात को लेकर अनावश्यक तनाव लेने से बचें. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, पार्टनर के साथ स्पष्ट और शांत संवाद बनाए रखें.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

गहन शोध, विज्ञान, मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए अश्विनी नक्षत्र और अष्टम चंद्रमा का संयोग एकांत में बैठकर कठिन विषयों को समझने का संकेत दे रहा है. दोस्तों के साथ व्यर्थ की चर्चा में समय नष्ट करने के बजाय अपने शॉर्ट नोट्स दोहराना और पिछले प्रश्नपत्रों का विश्लेषण करना आज आपकी तैयारी को मजबूत करेगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा और द्वादश भाव में मंगल की स्थिति के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, आंखों में थकान या अनिद्रा की शिकायत उभर सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत और रविवार के पावन संयोग पर प्रदोष काल में भगवान शिव को शमी पत्र व अक्षत अर्पित करें तथा प्रातःकाल सूर्य देव को अर्घ्य दें. दिन की शुभता बढ़ाने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, गुड़ या मौसमी फल का दान करें.

शुभ अंक: 5, 6, 7

शुभ रंग: गहरा हरा और दूधिया सफेद

तुला राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

साझेदारी, जनसंपर्क और दांपत्य जीवन के सप्तम भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का आगमन आज तुला राशि के जातकों के सामाजिक दायरे का विस्तार, व्यावसायिक अनुबंधों में प्रगति और जीवनसाथी के साथ आत्मीय संवाद का सुनहरा अवसर लेकर आया है. कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) के दिन अश्विनी नक्षत्र आपके कूटनीतिक कौशल को निखारेगा, हालांकि रात्रि 11:29 बजे तक व्यतीपात योग प्रभावी रहने के कारण किसी भी नए समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले बारीकी से जांच अवश्य करें. आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में राशि स्वामी शुक्र और बुध की युति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगी, जबकि एकादश भाव में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी आय के नए स्रोत खोलेगी और द्वितीय भाव के सूर्य पारिवारिक संवाद में सौम्यता बनाए रखने की प्रेरणा दे रहे हैं.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

रविवार के अवकाश का उपयोग आप अपने आगामी व्यावसायिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करने और प्रभावशाली संपर्कों को साधने के लिए कर सकते हैं. लग्न भाव में शुक्र-बुध के संयोग और सप्तम चंद्रमा के असर से आपकी संतुलित कार्यशैली व प्रस्तुति कौशल की सराहना होगी. डिजाइनिंग, मीडिया, वकालत, बैंकिंग, प्रबंधन और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने क्लाइंट या साझेदार के माध्यम से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार जगत में साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें और उधारी के लेन-देन से बचें.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी में निरंतरता और संचित पूंजी को मजबूती देने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. लाभ स्थान (एकादश भाव) में बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं फंसा हुआ पुराना पैसा भी वापस मिल सकता है. व्यतीपात योग की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाए रखें. कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अनुकूल रहेगा, वहीं शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द, आध्यात्मिकता और उत्साह का सुंदर सामंजस्य देखने को मिलेगा. रवि प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से घर में धार्मिक चर्चा या संध्या पूजा का माहौल बन सकता है, हालांकि द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति को देखते हुए कुटुंब के सदस्यों से बातचीत करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास गहरा होगा. सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बेहद सुखद है, लग्न में शुक्र की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने या भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए लग्न में बुध-शुक्र की युति और अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा नई प्रेरणा लेकर आई है. सिविल सेवा, कानून, प्रबंधन, डिजाइनिंग और जनसंचार के विद्यार्थियों की एकाग्रता व रचनात्मक सोच में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी संतुलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव में सूर्य की स्थिति के कारण आंखों में हल्की जलन, पित्त या गले में संवेदनशीलता उभर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत और रविवार के पावन संयोग पर प्रदोष काल में भगवान शिव को सफेद चंदन व अक्षत अर्पित करें तथा प्रातःकाल तांबे के पात्र से सूर्य देव को अर्घ्य दें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मिश्री, चावल या मौसमी फल का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 6, 7, 9

शुभ रंग: चमकीला सफेद और हल्का गुलाबी

वृश्चिक राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

रोग, ऋण और शत्रु के छठे भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का संचरण आज वृश्चिक राशि के जातकों को प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक बढ़त, लंबित विवादों के समाधान और कार्यक्षेत्र में अनुशासित प्रगति का संकेत दे रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) और अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से आपकी प्रशासनिक सूझबूझ निखरेगी, हालांकि रात्रि 11:29 बजे तक व्यतीपात योग होने के कारण किसी भी बड़े अनुबंध या कानूनी कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले बारीकी से जांच अवश्य करें. दशम भाव (सिंह राशि) में विराजमान आपकी राशि के स्वामी मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी करियर को मजबूत आधार देगी, जबकि लग्न भाव में बैठे सूर्य आपके आत्मबल को बढ़ाएंगे और द्वादश भाव के बुध-शुक्र विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ दिलाएंगे.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

रविवार के दिन कार्यस्थल की आगामी चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाने और लंबित फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए समय अत्यंत उपयोगी है. छठे चंद्रमा और दशम भाव में मंगल-गुरु की युति के प्रभाव से आपके विरोधी शांत रहेंगे तथा वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास मजबूत होगा. प्रशासनिक सेवाओं, पुलिस, रक्षा, चिकित्सा, इंजीनियरिंग और शोध से जुड़े पेशेवरों को किसी महत्वपूर्ण कार्य में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं. व्यापार जगत में आज उधारी के लेन-देन से दूर रहें और पुराने ग्राहकों के साथ संपर्क मजबूत करें.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. दशम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति और मंगल की शुभ दृष्टि से व्यावसायिक लाभ बढ़ेगा और कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, किंतु द्वादश भाव में बुध-शुक्र की उपस्थिति के कारण यात्रा या घरेलू सुख-सुविधाओं पर कुछ अतिरिक्त खर्च संभव है. व्यतीपात योग को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार या सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. यदि कोई जरूरी खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करना हो तो दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अनुकूल रहेगा, वहीं शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के दौरान बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज शांति और आध्यात्मिकता बनाए रखने के लिए आपकी विनम्र संवाद शैली ही सबसे प्रभावी माध्यम बनेगी. रवि प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से घर में संध्या पूजा या धार्मिक चर्चा का माहौल बन सकता है, हालांकि लग्न भाव में सूर्य की उपस्थिति को देखते हुए परिजनों से बातचीत करते समय क्रोध या अहंकार को हावी न होने दें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और व्यर्थ की बहस से बचें.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, रक्षा भर्ती और उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए छठे भाव का चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र प्रतिस्पर्धा में बढ़त दिलाने वाला साबित होगा. सिविल सेवा, पुलिस, मेडिकल और इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों की एकाग्रता व तार्किक क्षमता में निखार आएगा. कठिन विषयों के रिवीजन और मॉक टेस्ट का विश्लेषण करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

सेहत के प्रति आज आपको थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि लग्न भाव में सूर्य और छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति के कारण शरीर में पित्त, गर्मी, एसिडिटी या आंखों में हल्की जलन महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार या तले-भुने भोजन से परहेज रखें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत और रविवार के पावन संयोग पर प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा प्रदोष काल में भगवान शिव को लाल चंदन और बिल्वपत्र चढ़ाएं. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, गेहूं या लाल फल का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और सुनहरा पीला

धनु राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

बुद्धि, रचनात्मकता और संतान के पंचम भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का संचरण आज धनु राशि के जातकों की निर्णय क्षमता, बौद्धिक तेज और प्रेम संबंधों में नया उत्साह भरने जा रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) और अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से आपकी रचनात्मक योजनाओं को गति मिलेगी, हालांकि रात्रि 11:29 बजे तक व्यतीपात योग प्रभावी रहने के कारण किसी भी बड़े आर्थिक या व्यावसायिक फैसले में जल्दबाजी से बचना समझदारी होगी. भाग्य स्थान (नवम भाव) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी किस्मत का प्रबल साथ देगी, वहीं लाभ स्थान (एकादश भाव) में विराजमान बुध-शुक्र आमदनी के नए द्वार खोलेंगे और द्वादश भाव के सूर्य अनावश्यक खर्चों व भागदौड़ पर नियंत्रण रखने की सलाह दे रहे हैं.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

रविवार के दिन भी अपनी रचनात्मक रणनीतियों को आकार देने और आगामी सप्ताह के लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए ग्रहों का अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा. पंचम भाव के चंद्रमा और एकादश भाव में बुध-शुक्र की युति से आपके नए आइडियाज को वरिष्ठ अधिकारियों और क्लाइंट्स से सराहना मिलेगी. शिक्षा, सलाहकार, बैंकिंग, मीडिया, प्रबंधन और वकालत के क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने संपर्क के माध्यम से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार जगत में आज उधारी देने से बचें और ग्राहकों के साथ संवाद को मजबूत रखें.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी में निरंतरता और संचित पूंजी को मजबूती देने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. एकादश भाव में बुध-शुक्र की उपस्थिति और नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से व्यावसायिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं रुका हुआ धन भी वापस मिल सकता है. हालांकि, द्वादश सूर्य और व्यतीपात योग को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार या किसी भी सट्टेबाजी वाले निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज उल्लास, सौहार्द और आध्यात्मिकता का सुंदर सामंजस्य बना रहेगा. रवि प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से घर में भजन-कीर्तन या संध्या पूजा का माहौल बन सकता है, वहीं संतान की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घरेलू जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद रोमांटिक है, पंचम चंद्रमा और एकादश शुक्र के प्रभाव से पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए पंचम भाव का चंद्रमा और अश्विनी नक्षत्र किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, कानून, प्रबंधन, इंजीनियरिंग और शिक्षण की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. अपने शॉर्ट नोट्स दोहराना और ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी सक्रिय, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, द्वादश भाव में सूर्य और नवम भाव में मंगल की स्थिति के कारण आंखों में हल्की थकान, पित्त या अनिद्रा की शिकायत उभर सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन ही ग्रहण करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत और रविवार के पावन संयोग पर प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा प्रदोष काल में भगवान शिव को पीले पुष्प और बेलपत्र अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़ या पीले फल का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 3, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

मकर राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

गृहस्थ जीवन, माता और भूमि-भवन के चतुर्थ भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का प्रवेश आज मकर राशि के जातकों को पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने, घरेलू सुख-सुविधाओं को संवारने और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने की प्रेरणा दे रहा है. कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) और अश्विनी नक्षत्र के संयोग से आपकी व्यावहारिक सोच को बल मिलेगा, किंतु रात्रि 11:29 बजे तक व्यतीपात योग होने के कारण संपत्ति या वाहन से जुड़े किसी भी बड़े सौदे को अंतिम रूप देने से बचना हितकर है. कर्म स्थान (दशम भाव) में विराजमान बुध व शुक्र की युति कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, जबकि लाभ स्थान के सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग दिलाएंगे और अष्टम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी गूढ़ विषयों में रुचि जगाने के साथ जोखिम से सावधान रहने का संकेत दे रही है.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

रविवार का अवकाश होने के बावजूद आगामी सप्ताह की कार्ययोजना तैयार करने और रुके हुए प्रशासनिक कामों को सुलझाने के लिए ग्रहों का अनुकूल साथ मिल रहा है. दशम भाव में बुध-शुक्र की युति और एकादश सूर्य के प्रभाव से आपकी रणनीतिक सूझबूझ को वरिष्ठों से मान्यता मिल सकती है. इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, रियल एस्टेट, बैंकिंग, बीमा और प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने संपर्क या क्लाइंट से लाभदायक संकेत प्राप्त होंगे. व्यापार जगत में आज कागजी कार्रवाई को दुरुस्त रखें और किसी नए निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी और घरेलू खर्चों के बीच संतुलन साधना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. लाभ स्थान में विराजमान सूर्य और दशम शुक्र की शुभ स्थिति से व्यापारिक लाभ की निरंतरता बनी रहेगी, हालांकि चतुर्थ चंद्रमा के असर से घर की मरम्मत, सजावट या माताजी की आवश्यकताओं पर धन व्यय हो सकता है. अष्टम भाव के मंगल और व्यतीपात योग को देखते हुए शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त अनुकूल रहेगा, वहीं शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े आर्थिक लेन-देन स्थगित रखें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज आत्मीयता और आध्यात्मिक शांति का माहौल रहेगा, लेकिन चतुर्थ भाव में चंद्रमा के गोचर को देखते हुए अपनी माताजी के स्वास्थ्य और आराम का विशेष ध्यान रखें. रवि प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से घर में संध्या पूजा या धार्मिक चर्चा संभव है. वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संभाल लेंगे. प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन सहज है, पार्टनर की भावनाओं को समझें और उन पर अपनी व्यस्तता का दबाव न डालें.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

प्रतियोगी परीक्षाओं, शोध और तकनीकी शिक्षा की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए अश्विनी नक्षत्र और दशम भाव में बुध-शुक्र की युति एकाग्रता बढ़ाने वाली सिद्ध होगी. सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और बैंकिंग के विद्यार्थियों को घर के शांत वातावरण में बैठकर अपने कमजोर विषयों का अभ्यास करने से विशेष लाभ मिलेगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आपको अपनी दिनचर्या और खान-पान को अनुशासित रखने की आवश्यकता है. चतुर्थ भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में मंगल की स्थिति के कारण सीने में हल्का भारीपन, सर्दी-जुकाम या एसिडिटी की शिकायत उभर सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें, दिनभर गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडी या गरिष्ठ चीजों से परहेज करें.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत और रविवार के पावन संयोग पर प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को अर्घ्य दें तथा प्रदोष काल में भगवान शिव को काले तिल और शमी पत्र अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या कंबल का दान करना आपके कष्टों को दूर कर भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 4, 6, 8

शुभ रंग: गहरा नीला और सुनहरा पीला

कुंभ राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

साहस, पराक्रम और संवाद के तृतीय भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का संचरण आज कुंभ राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि, भाई-बहनों का सहयोग और छोटी व्यावसायिक यात्राओं से लाभ के प्रबल संकेत दे रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) और अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव से आपकी रणनीतिक सक्रियता चरम पर रहेगी, हालांकि रात्रि 11:29 बजे तक व्यतीपात योग प्रभावी रहने के कारण किसी भी बड़े अनुबंध या दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले बारीकी से जांच अवश्य करें. भाग्य स्थान (नवम भाव) में विराजमान बुध व शुक्र की युति किस्मत का साथ दिलाएगी, जबकि कर्म स्थान (दशम भाव) के सूर्य वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग दिलाएंगे और सप्तम भाव (सिंह राशि) में मंगल, देवगुरु बृहस्पति व केतु की त्रिवेणी व्यावसायिक साझेदारी में प्रगति के साथ दांपत्य संवाद में सौम्यता रखने की प्रेरणा दे रही है.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

रविवार के दिन भी अपनी रचनात्मक नेटवर्किंग को मजबूत करने और आगामी सप्ताह के लक्ष्यों को तय करने के लिए ग्रहों का अनुकूल साथ मिल रहा है. तृतीय भाव के चंद्रमा, नवम भाव में बुध-शुक्र की युति और दशम सूर्य के प्रभाव से आपके नए विचारों को उच्च अधिकारियों व प्रभावशाली लोगों से सकारात्मक समर्थन मिलेगा. आईटी, रिसर्च, बैंकिंग, प्रशासनिक सेवाओं, मीडिया और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने संपर्क या बाहरी क्लाइंट के माध्यम से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार जगत में साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें और उधारी के लेन-देन से बचें.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज आमदनी के नए अवसर विकसित होने और संचित पूंजी को मजबूती देने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. सप्तम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति और नवम भाव के शुक्र की शुभ दृष्टि से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा, साथ ही कहीं रुका हुआ या पुराना बकाया धन भी वापस मिल सकता है. हालांकि, व्यतीपात योग की मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द, आध्यात्मिकता और उत्साह का सुंदर तालमेल बना रहेगा. रवि प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से घर में भजन-कीर्तन या संध्या पूजा का माहौल बन सकता है, वहीं छोटे भाई-बहनों का सहयोग आपका मनोबल बढ़ाएगा. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और विश्वास बनाए रखने के लिए सप्तम भाव के मंगल को देखते हुए जीवनसाथी के साथ संवाद में विनम्रता और धैर्य रखें. प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद सुखद है, नवम भाव में शुक्र की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ दिल की बातें साझा करने और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक चर्चा होगी.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए अश्विनी नक्षत्र और नवम भाव में बुध-शुक्र की युति किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, डेटा साइंस, इंजीनियरिंग, कानून और विदेश में पढ़ाई की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. समूह चर्चा या ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करने के लिए दोपहर का समय सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी सक्रिय, उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, तृतीय भाव में चंद्रमा और दशम भाव में सूर्य की स्थिति के कारण गले में हल्की खराश, पित्त या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडे या मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत और रविवार के पावन संयोग पर प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा प्रदोष काल में भगवान शिव को शमी पत्र और अक्षत अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़ या कंबल का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 3, 6, 8

शुभ रंग: आसमानी और सुनहरा पीला

मीन राशि: 22 नवंबर 2026 (रविवार) - आज का राशिफल

संचित धन, वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव (मेष राशि) में चंद्रमा का प्रवेश आज मीन राशि के जातकों के बैंक बैलेंस में वृद्धि, प्रभावशाली संवाद और पारिवारिक स्थिरता के प्रबल योग बना रहा है. कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी (रवि प्रदोष व्रत) के पुण्य अवसर पर 'अश्विनी नक्षत्र' आपकी आर्थिक योजनाओं को नई गति देगा, हालांकि रात्रि 11:29 बजे तक 'व्यतीपात योग' प्रभावी रहने के कारण किसी भी बड़े वित्तीय अनुबंध या निवेश पर अंतिम मुहर लगाने से पहले बारीकी से जांच अवश्य करें. छठे भाव (सिंह राशि) में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, मंगल व केतु की त्रिवेणी प्रतिस्पर्धियों पर निर्णायक विजय दिलाएगी, वहीं अष्टम भाव में विराजमान बुध-शुक्र गहन शोध व गुप्त लाभ के संकेत दे रहे हैं और भाग्य स्थान (नवम भाव) के सूर्य पिता, गुरुजनों व वरिष्ठ अधिकारियों का भरपूर मार्गदर्शन दिलाएंगे.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

रविवार के अवकाश का सदुपयोग आप आगामी सप्ताह की व्यावसायिक रणनीतियों को संवारने और प्रभावशाली संपर्कों को साधने में कर सकते हैं. द्वितीय भाव के चंद्रमा, छठे भाव में गुरु-मंगल की युति और नवम सूर्य के सहयोग से आपके प्रस्तुति कौशल और दूरदर्शी सुझावों को वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी. शिक्षा, बैंकिंग, वित्त, शोध, वकालत, चिकित्सा और सरकारी सेवाओं से जुड़े पेशेवरों को किसी पुराने क्लाइंट या मार्गदर्शक के माध्यम से लाभदायक प्रस्ताव मिल सकता है. व्यापार जगत में आज उधारी के लेन-देन से दूर रहें और पुराने बकाया खातों को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज नकदी के प्रवाह में सुधार और संचित पूंजी को मजबूती मिलने के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं. धन भाव में बैठे चंद्रमा और छठे भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की शुभ स्थिति से व्यापारिक लाभ बढ़ेगा, साथ ही कहीं फंसा हुआ या पैतृक संपत्ति से जुड़ा पुराना धन भी वापस मिल सकता है. व्यतीपात योग को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूरी बनाए रखें. कोई आवश्यक खरीदारी या शुभ कार्य आरंभ करने के लिए दोपहर 11:45 से 12:28 बजे तक अभिजीत मुहूर्त सर्वोत्तम रहेगा, वहीं शाम 04:05 से 05:25 बजे तक राहुकाल रहने के कारण इस अवधि में बड़े वित्तीय लेन-देन स्थगित रखें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

पारिवारिक वातावरण में आज सौहार्द, आध्यात्मिकता और आपसी स्नेह का सुंदर सामंजस्य बना रहेगा. रवि प्रदोष व्रत के पुण्य प्रभाव से घर में भजन-कीर्तन या संध्या पूजा का माहौल बन सकता है, वहीं द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से आपकी मधुर वाणी परिजनों का दिल जीत लेगी. नवम भाव में सूर्य की उपस्थिति से पिता और गुरुजनों का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर आप घर की जिम्मेदारियों को सहजता से पूरा कर लेंगे. प्रेम संबंधों के लिए दिन सुखद है, पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए अश्विनी नक्षत्र और छठे भाव में राशि स्वामी गुरु की उपस्थिति किसी वरदान से कम नहीं है. सिविल सेवा, बैंकिंग, मेडिकल, न्यायिक सेवा और रक्षा भर्ती की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की एकाग्रता व विश्लेषणात्मक समझ में निखार आएगा. अपने कमजोर विषयों पर ध्यान केंद्रित करना और ऑनलाइन मॉक टेस्ट हल करना आज बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज आप खुद को मानसिक रूप से काफी संतुलित, प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, द्वितीय भाव में चंद्रमा और छठे भाव में मंगल की स्थिति के कारण गले में हल्की खराश, पित्त या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. खुद को तरोताजा रखने के लिए दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडे या मिर्च-मसालेदार भोजन से परहेज करें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

रवि प्रदोष व्रत और रविवार के पावन संयोग पर प्रातःकाल तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें तथा प्रदोष काल में भगवान शिव को केसर मिश्रित जल और बेलपत्र अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, गुड़ या पीले फल का दान करना आपके भाग्योदय में सहायक होगा.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: सुनहरा पीला और केसरिया

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.