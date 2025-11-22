हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Rashifal 22 November 2025: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि पर आज दबाव बढ़ेगा...बात छोटी लेकिन असर बड़ा होगा!

Aaj Ka Rashifal 22 November 2025: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि पर आज दबाव बढ़ेगा...बात छोटी लेकिन असर बड़ा होगा!

Aaj Ka Rashifal: 22 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 22 Nov 2025 05:39 AM (IST)
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 22 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 22 नवंबर 2025

आज भावनाएं भीतर से दबाव बनाएंगी. ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता को कोई चुनौती दे सकता है. रिश्तों में चाहत से ज़्यादा अपेक्षा तनाव बढ़ा सकती है. छात्रों को बोलने/प्रस्तुति में लाभ. स्वास्थ्य में पीठ और छाती में Heaviness. पैसा घर-परिवार पर खर्च होगा.

Career: आपकी छवि को चुनौती मिल सकती है.
Love: अपेक्षा बढ़ेगी.
Education: प्रेज़ेंटेशन में लाभ.
Health: पीठ/छाती भारी.
Finance: पारिवारिक खर्च.
उपाय: सूर्य को जल दें.
Lucky Color: Gold
Lucky Number: 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 22 नवंबर 2025

आज आपकी पैनी नज़र किसी की गलती पकड़ लेगी. ऑफिस में आपकी बात किसी को तीखी लग सकती है. रिश्तों में Overthinking से टकराव. छात्रों को विश्लेषणात्मक विषयों में लाभ. स्वास्थ्य में गैस और सिरदर्द. धन में फिजूल खर्च से बचें.

Career: विश्लेषण से बड़ी गलती रुकेगी.
Love: tone को नरम रखें.
Education: गणित/तर्क में सफलता.
Health: गैस/सिरदर्द.
Finance: बचत महत्वपूर्ण.
उपाय: हरी मूंग दान करें.
Lucky Color: Beige
Lucky Number: 6

तुला (Libra) राशिफल, 22 नवंबर 2025

आज अपने मूल्य को लेकर मन में संदेह रह सकता है. ऑफिस में आपकी क्षमता को कम आंकने वाला कोई व्यवहार मिल सकता है. रिश्तों में अपेक्षाएं बढ़ेंगी. छात्रों को लिखने व भाषा वाले विषयों में लाभ. स्वास्थ्य में गला-सूखापन. धन में कोई जोखिमपूर्ण प्रस्ताव आएगा.

Career: आपकी क्षमता पर सवाल उठ सकता है.
Love: emotional दूरी.
Education: लेखन में सफलता.
Health: गला/Skin Sensitivity.
Finance: जोखिम से बचें.
उपाय: अगरबत्ती जलाएं.
Lucky Color: Pink
Lucky Number: 7

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 22 नवंबर 2025

आज पुरानी बात का असर मन पर भारी रहेगा. ऑफिस में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी, सामने वाला इसे दूरी समझ सकता है. छात्रों को रिसर्च, मनोविज्ञान में लाभ. स्वास्थ्य में थकान और मानसिक दबाव. धन में धीरे-धीरे सुधार.

Career: पुरानी उलझनें सामने आएंगी.
Love: भावनात्मक दूरी.
Education: शोध में सफलता.
Health: दबाव/थकान.
Finance: सुधार.
उपाय: गुलाब जल से स्नान.
Lucky Color: Navy Blue
Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 22 Nov 2025 05:39 AM (IST)
