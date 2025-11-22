Aaj Ka Rashifal 22 November 2025: सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि पर आज दबाव बढ़ेगा...बात छोटी लेकिन असर बड़ा होगा!
Aaj Ka Rashifal: 22 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 22 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
सिंह (Leo) राशिफल, 22 नवंबर 2025
आज भावनाएं भीतर से दबाव बनाएंगी. ऑफिस में आपकी नेतृत्व क्षमता को कोई चुनौती दे सकता है. रिश्तों में चाहत से ज़्यादा अपेक्षा तनाव बढ़ा सकती है. छात्रों को बोलने/प्रस्तुति में लाभ. स्वास्थ्य में पीठ और छाती में Heaviness. पैसा घर-परिवार पर खर्च होगा.
Career: आपकी छवि को चुनौती मिल सकती है.
Love: अपेक्षा बढ़ेगी.
Education: प्रेज़ेंटेशन में लाभ.
Health: पीठ/छाती भारी.
Finance: पारिवारिक खर्च.
उपाय: सूर्य को जल दें.
Lucky Color: Gold
Lucky Number: 1
कन्या (Virgo) राशिफल, 22 नवंबर 2025
आज आपकी पैनी नज़र किसी की गलती पकड़ लेगी. ऑफिस में आपकी बात किसी को तीखी लग सकती है. रिश्तों में Overthinking से टकराव. छात्रों को विश्लेषणात्मक विषयों में लाभ. स्वास्थ्य में गैस और सिरदर्द. धन में फिजूल खर्च से बचें.
Career: विश्लेषण से बड़ी गलती रुकेगी.
Love: tone को नरम रखें.
Education: गणित/तर्क में सफलता.
Health: गैस/सिरदर्द.
Finance: बचत महत्वपूर्ण.
उपाय: हरी मूंग दान करें.
Lucky Color: Beige
Lucky Number: 6
तुला (Libra) राशिफल, 22 नवंबर 2025
आज अपने मूल्य को लेकर मन में संदेह रह सकता है. ऑफिस में आपकी क्षमता को कम आंकने वाला कोई व्यवहार मिल सकता है. रिश्तों में अपेक्षाएं बढ़ेंगी. छात्रों को लिखने व भाषा वाले विषयों में लाभ. स्वास्थ्य में गला-सूखापन. धन में कोई जोखिमपूर्ण प्रस्ताव आएगा.
Career: आपकी क्षमता पर सवाल उठ सकता है.
Love: emotional दूरी.
Education: लेखन में सफलता.
Health: गला/Skin Sensitivity.
Finance: जोखिम से बचें.
उपाय: अगरबत्ती जलाएं.
Lucky Color: Pink
Lucky Number: 7
वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 22 नवंबर 2025
आज पुरानी बात का असर मन पर भारी रहेगा. ऑफिस में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. रिश्तों में गंभीरता बढ़ेगी, सामने वाला इसे दूरी समझ सकता है. छात्रों को रिसर्च, मनोविज्ञान में लाभ. स्वास्थ्य में थकान और मानसिक दबाव. धन में धीरे-धीरे सुधार.
Career: पुरानी उलझनें सामने आएंगी.
Love: भावनात्मक दूरी.
Education: शोध में सफलता.
Health: दबाव/थकान.
Finance: सुधार.
उपाय: गुलाब जल से स्नान.
Lucky Color: Navy Blue
Lucky Number: 9
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL