Aaj Ka Makar Rashifal 24 November 2026: आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा का अत्यंत पावन पर्व मनाया जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सुबह 07:25 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश करेंगे.

बुद्धि, संतान और रचनात्मकता के भाव में चंद्रमा की यह उपस्थिति कला, संगीत और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रतिभा को निखारेगी और नए विचार देगी.

इसके साथ ही, आज आपकी राशि के लिए पंचमहापुरुषों में से एक 'मालव्य योग' बन रहा है, जो सुख-समृद्धि का कारक है. वहीं वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, परिध और सर्वार्थ सिद्धि जैसे कई शुभ योगों का संयोग भी बन रहा है. कार्तिक पूर्णिमा और इन शुभ योगों के प्रभाव से आपके व्यवसाय की ग्रोथ में भारी उछाल आएगा और रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना बनेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार (कार्तिक पूर्णिमा)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि (रात 08:24 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: कृतिका नक्षत्र (रात 11:25 बजे तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र)

शुभ योग: मालव्य योग, वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से पंचम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Business Boom & Stuck Payments)

कारोबारियों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता और आर्थिक लाभ लेकर आया है. परिध और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से आपके हाथ कोई लंबे समय से रुकी हुई पेमेंट लग सकती है. चाहे आपका नया व्यवसाय हो या पहले से स्थापित कारोबार, आज दोनों की ग्रोथ में भारी उछाल देखने को मिलेगा और आप बिजनेस विस्तार की नई योजना भी बना सकते हैं.

बाजार में आपके प्रतिद्वंद्वी कमजोर पड़ेंगे, जिससे कम प्रयासों में भी आपको बेहतर मुनाफा प्राप्त होगा. हालांकि, वित्तीय स्थिति में सुधार के बावजूद अनावश्यक खर्च आपका बजट बिगाड़ सकते हैं, इसलिए फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

करियर और नौकरी (New Working Style & Enthusiasm)

नौकरीपेशा लोगों के भीतर आज नया उत्साह और प्रसन्नता बनी रहेगी. यदि आप अपनी कार्यशैली में थोड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो आपको बेहद शानदार परिणाम हासिल होंगे. ज्यादा सोच-विचार करने के बजाय कार्यस्थल पर अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें—परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

आप जो भी काम करें, पूरे मन और लगन से करें, इससे आपको नया और उपयोगी अनुभव मिलेगा. हालांकि, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को शारीरिक रूप से फिट रहने के बावजूद मानसिक रूप से थोड़ी थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Elders' Advice & Creative Growth)

पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने के लिए घर के किसी भी महत्वपूर्ण फैसले पर अपने से बड़ों की सलाह जरूर लें; बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए हमेशा फलदायी साबित होगा.

खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत करने और अपनी कला में कुछ नया सीखते रहने का है, जो भविष्य में बड़ी पहचान दिलाएगा.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 1

कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय

आज कार्तिक पूर्णिमा के महासंयोग पर आर्थिक समृद्धि, करियर में सफलता और मानसिक शांति के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें. श्रीहरि को पीले या गुलाबी फूल, तुलसी दल और खीर का भोग लगाएं तथा शाम के समय तुलसी के पास और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध, तिल या गर्म वस्त्रों का दान करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और हर कार्य में सफलता मिलती है.

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