Aaj Ka Dhanu Rashifal 24 November 2026: आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा का पावन महापर्व मनाया जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सुबह 07:25 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेंगे.

रोग और शत्रु के भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपको पाचन तंत्र और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं दे सकती है, इसलिए आज खान-पान और अपनी दिनचर्या को लेकर विशेष सतर्कता बरतना जरूरी होगा.

हालांकि, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, परिध और सर्वार्थ सिद्धि जैसे कई शक्तिशाली शुभ योग बन रहे हैं. कार्तिक पूर्णिमा और इन राजयोगों के प्रभाव से आपके व्यवसाय को नई गति मिलेगी, पैतृक संपत्ति या विरासत से जुड़े मामले सुलझेंगे और समाज सेवा से मान-सम्मान बढ़ेगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार (कार्तिक पूर्णिमा)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि (रात 08:24 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: कृतिका नक्षत्र (रात 11:25 बजे तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से षष्ठम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Golden Time & Business Expansion)

कारोबारियों के लिए आज का दिन किसी 'गोल्डन टाइम' से कम नहीं है. बाजार में आपकी कार्यशैली और बेहतर कस्टमर सपोर्ट ही आपका सबसे बड़ा विज्ञापन साबित होगा, जिससे ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा.

परिध और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ प्रभाव से पुश्तैनी व्यवसाय (Ancestral Business) से जुड़े लोगों के काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपको व्यापार के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देने का अवसर मिलेगा. इसके अलावा, आज चैरिटी या बिना किसी स्वार्थ के किए गए सामाजिक कार्य आपके व्यक्तित्व और चरित्र को नई ऊंचाई देंगे.

करियर और नौकरी (Patience & Workplace Recognition)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर धैर्य और अनुशासन के साथ आगे बढ़ना होगा. ऑफिस के किसी काम को पूरा करने में भले ही थोड़ा अधिक समय लग जाए, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी कदम न उठाएं और नियमों का पूरी तरह पालन करें.

साथ ही, अपने सहकर्मियों की गतिविधियों से अनभिज्ञ न रहें और सतर्क होकर काम करें. कुल मिलाकर पेशेवर मोर्चे पर आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा और आपके महत्वपूर्ण योगदान की सहकर्मियों द्वारा खुले दिल से सराहना की जाएगी.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Inheritance & Study Focus)

पारिवारिक दृष्टि से आज का दिन सामान्य और सुखद रहेगा. यदि आप कामकाज से छुट्टी पर हैं, तो अपना कीमती समय बच्चों और परिवार के साथ बिताएं. आज आपको पारिवारिक विरासत या पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलने की प्रबल संभावना बन रही है. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा; साथ ही ऑनलाइन स्टडी पर भी अधिक फोकस करने की जरूरत पड़ेगी.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 5

कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय

आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर उत्तम स्वास्थ्य, व्यावसायिक उन्नति और मानसिक शांति के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें. श्रीहरि को पीले फूल, तुलसी दल और केसर युक्त खीर का भोग लगाएं तथा शाम के समय तुलसी के पौधे और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल, गुड़ या चने की दाल का दान करने से षष्ठम चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

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