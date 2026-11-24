Aaj Ka Kumbh Rashifal 24 November 2026: आज मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि होने के कारण कार्तिक पूर्णिमा का पावन महापर्व मनाया जा रहा है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, आज सुबह 07:25 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव (वृषभ राशि) में संचरण करेंगे.

सुख और माता के भाव में चंद्रमा की यह स्थिति आपके भीतर किसी भी बड़े परिवर्तन या नई परिस्थितियों के प्रति थोड़ा प्रतिरोध पैदा कर सकती है, जिससे मन कुछ बेचैन रह सकता है.

हालांकि, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, परिध और सर्वार्थ सिद्धि जैसे कई शक्तिशाली शुभ योग बन रहे हैं. कार्तिक पूर्णिमा और इन शुभ योगों के प्रभाव से आपके व्यवसाय में नए निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और आप अपनी मेहनत से कार्यक्षेत्र के लक्ष्यों को हासिल करने में सफल रहेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 24 November 2026)

दिनांक: 24 नवंबर 2026, मंगलवार (कार्तिक पूर्णिमा)

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि (रात 08:24 बजे तक, इसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: कृतिका नक्षत्र (रात 11:25 बजे तक, इसके बाद रोहिणी नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, परिध योग और सर्वार्थ सिद्धि योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:25 बजे के बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Investor Interest & Caution)

कारोबारियों के लिए आज का दिन नए अवसरों के साथ-साथ सतर्कता बरतने का भी है. आपके व्यवसाय की संभावनाओं को देखते हुए नए इन्वेस्टर उसमें रुचि दिखा सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह की पार्टनरशिप में आगे बढ़ने से पहले हर पहलू पर अच्छी तरह सोच-विचार जरूर कर लें.

आज आप व्यापार में बहुत कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखेंगे, परंतु जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है. दिन भर कुछ व्यावसायिक चुनौतियां सामने आ सकती हैं, इसलिए अपने खर्चों (Expenditure) पर कड़ा नियंत्रण रखें.

करियर और नौकरी (Workload & Competitor Alert)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता और मानसिक दबाव भरा रह सकता है. कार्यस्थल पर आप अपने तय टारगेट तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका मन पूरी तरह स्पष्ट या शांत नहीं रहेगा. आज आपको अपने विरोधियों और प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि वे अचानक आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं.

इसके अलावा, नौकरीपेशा लोगों पर आज ऑफिशियल काम का बोझ इतना अधिक रह सकता है कि छुट्टी पर होने के बावजूद उन्हें घर से जरूरी काम निपटाने पड़ सकते हैं.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Patience in Relationships)

पारिवारिक जीवन में आज थोड़ा तनाव और माहौल में कठोरता देखने को मिल सकती है. अपने लाइफ पार्टनर के साथ संवाद या व्यवहार करते समय विशेष धैर्य और संयम बनाए रखें, ताकि आपसी तालमेल न बिगड़े.

खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों और कलाकारों को आज थोड़ा उत्तेजित या निराश महसूस हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां उनके अनुकूल नजर नहीं आएंगी. खुद को शांत रखने की कोशिश करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 9

अनलकी नंबर: 3

कार्तिक पूर्णिमा विशेष अचूक उपाय

आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर मानसिक शांति, पारिवारिक सौहार्द और करियर में स्थिरता के लिए सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें. श्रीहरि को पीले या गुलाबी पुष्प, तुलसी दल और खीर का भोग लगाएं तथा शाम के समय तुलसी के पौधे और घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं.

आज के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल, दूध, सफेद वस्त्र या तिल का दान करने से चतुर्थ चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है.

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