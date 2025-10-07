Aries Weekly Horoscope (07 October): मेष राशि वालों को कानूनी पेचीदगियां और सेहत की टेंशन बढ़ सकती है
Today Aries Horoscope 7 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aaj Ka Mesh Rashifal 7 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं और बदलाव लेकर आएगा. चन्द्रमा दशम भाव में होने से नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. ऑफिस में काम अपेक्षाकृत कम रहेगा, जिससे मानसिक शांति और कार्यस्थल पर बेहतर तालमेल का अनुभव करेंगे. परिवार और रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और आप समझदारी से हर परिस्थिति को संभालेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
आज सेहत स्थिर रहेगी. नियमित रूटीन और खानपान पर ध्यान देना लाभकारी होगा. स्पोर्ट्स से जुड़े लोग अपने कोच से नई तकनीक सीख सकते हैं. दूसरों की फिटनेस देखकर आपके भीतर भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा बढ़ेगी.
बिज़नेस राशिफल
फेस्टिव सीजन को देखते हुए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों के लिए समय बेहद शुभ है. ग्राहकों की संतुष्टि के साथ स्टॉक का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. प्रॉपर्टी या भूमि संबंधी मामलों में कोई महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है. किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित होगी.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में काम का दबाव कम रहेगा. यह समय प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित करने और आने वाले अवसरों की तैयारी करने का है. कार्यस्थल पर सकारात्मकता और शांति का माहौल रहेगा.
धन, लव और फैमिली राशिफल
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का ख्याल रखने की भावना रिश्तों को और मजबूत बनाएगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा.
शुभ अंक – 9
शुभ रंग – सफेद
अशुभ अंक – 7
FAQs
Q1. क्या आज बिज़नेस में निवेश करना लाभदायक रहेगा?
हाँ, विशेष रूप से भूमि और इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी कार्यों में निवेश शुभ रहेगा.
Q2. क्या आज स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष सावधानी रखनी होगी?
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम और संतुलित आहार जरूरी है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL