हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAries Weekly Horoscope (07 October): मेष राशि वालों को कानूनी पेचीदगियां और सेहत की टेंशन बढ़ सकती है

Aries Weekly Horoscope (07 October): मेष राशि वालों को कानूनी पेचीदगियां और सेहत की टेंशन बढ़ सकती है

Today Aries Horoscope 7 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mesh Rashifal 7 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं और बदलाव लेकर आएगा. चन्द्रमा दशम भाव में होने से नौकरी और करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. ऑफिस में काम अपेक्षाकृत कम रहेगा, जिससे मानसिक शांति और कार्यस्थल पर बेहतर तालमेल का अनुभव करेंगे. परिवार और रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और आप समझदारी से हर परिस्थिति को संभालेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
आज सेहत स्थिर रहेगी. नियमित रूटीन और खानपान पर ध्यान देना लाभकारी होगा. स्पोर्ट्स से जुड़े लोग अपने कोच से नई तकनीक सीख सकते हैं. दूसरों की फिटनेस देखकर आपके भीतर भी स्वस्थ रहने की प्रेरणा बढ़ेगी.

बिज़नेस राशिफल
फेस्टिव सीजन को देखते हुए इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापारियों के लिए समय बेहद शुभ है. ग्राहकों की संतुष्टि के साथ स्टॉक का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. प्रॉपर्टी या भूमि संबंधी मामलों में कोई महत्वपूर्ण डील होने की संभावना है. किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित होगी.

नौकरी राशिफल
ऑफिस में काम का दबाव कम रहेगा. यह समय प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित करने और आने वाले अवसरों की तैयारी करने का है. कार्यस्थल पर सकारात्मकता और शांति का माहौल रहेगा.

धन, लव और फैमिली राशिफल
आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा. परिवार के सदस्यों का ख्याल रखने की भावना रिश्तों को और मजबूत बनाएगी. प्रेम संबंधों में स्थिरता और भरोसा बढ़ेगा.

शुभ अंक – 9
शुभ रंग – सफेद
अशुभ अंक – 7

FAQs
Q1. क्या आज बिज़नेस में निवेश करना लाभदायक रहेगा?
हाँ, विशेष रूप से भूमि और इलेक्ट्रॉनिक्स संबंधी कार्यों में निवेश शुभ रहेगा.

Q2. क्या आज स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष सावधानी रखनी होगी?
आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन नियमित व्यायाम और संतुलित आहार जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Oct 2025 03:00 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope
और पढ़ें
