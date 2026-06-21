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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 21 June 2026: आज फादर्स डे, संपत्ति से जुड़े काम के लिए शुभ दिन, देखें शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें

Aaj Ka Panchang 21 June 2026: आज फादर्स डे, संपत्ति से जुड़े काम के लिए शुभ दिन, देखें शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें

Panchang 21 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार को फादर्स डे और योग दिवस है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Jun 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 21 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार है. आज फादर्स डे और योग दिवस मनाया जा रहा है, साल का सबसे बड़ा दिन भी है. सरकारी कार्य, पद ग्रहण या अधिकार संबंधी कार्य, भूमि या संपत्ति संबंधी कुछ कार्य रविवार को शुभ मुहूर्त में करना शुभ माना गया है. 

21 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 June 2026)

  • तिथि - सप्तमी (20 जून 2026, दोपहर 3.46 - 21 जून 2026, दोपहर 3.20)
  • वार- रविवार
  • नक्षत्र- पूर्वाफाल्गुनी
  • योग- सिद्धि योग, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि योग
  • सूर्योदय- सुबह 5.54
  • सूर्यास्त- रात 07.13
  • चंद्रोदय- रात 11.53
  • चंद्रोस्त- देर रात 12.05
  • चंद्र राशि- सिंह

चौघड़िया मुहूर्त

  • सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.09 - दोपहर 12.23
  • शाम का चौघड़िया - रात 7.22 - रात 11.08

राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)

  • राहुकाल -  शाम 5.37 - रात 7.22
  • यमगण्ड काल- दोपहर 12.23- दोपहर 2.07
  • आडल योग - सुबह 5.24 - सुबह 9.31
  • गुलिक काल - दोपहर 3.52 - शाम 5.37
  • भद्रा काल - दोपहर 3.20 - सुबह 3.24, 21 जून

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 June 2026)

  • सूर्य- मिथुन
  • चंद्रमा - सिंह
  • मंगल- मेष
  • बुध- मिथुन
  • गुरु- मिथुन
  • शुक्र- मिथुन
  • शनि- मीन
  • राहु- कुंभ
  • केतु- सिंह

21 जून 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

 

  • मेष: धन लाभ और नए काम के योग हैं. नौकरी-व्यापार में सफलता मिलेगी, छात्रों को पढ़ाई में फायदा होगा.
  • वृषभ: निवेश और व्यापार में सावधानी रखें. परिवार और करियर में धैर्य से काम लेना लाभ देगा.
  • मिथुन: नौकरी और व्यापार में प्रगति के योग हैं. परिवार में शुभ माहौल रहेगा.
  • कर्क: धन लाभ और करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
  • सिंह: नए काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है. परिवार और करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे.
  • कन्या: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. कार्यस्थल पर धैर्य और संयम बनाए रखें.
  • तुला: नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे. परिवार से सहयोग प्राप्त होगा.
  • वृश्चिक: करियर और व्यापार में प्रगति होगी. परिवार में खुशी और सम्मान बढ़ेगा.
  • धनु: भाग्य का साथ मिलेगा और नए अवसर बनेंगे. शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी.
  • मकर: खर्च और काम के दबाव पर नियंत्रण रखें. धैर्य से काम लेने पर लाभ होगा.
  • कुंभ: साझेदारी और नौकरी में लाभ के संकेत हैं. परिवार में सुखद माहौल रहेगा.
  • मीन: व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी. परिवार और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.
आज का उपाय

अपने पिता का आशीर्वाद लें और गरीबों में अन्न, धन, या वस्त्रों का दान करें. 

आज का लकी कलर 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Jun 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Pitru Diwas 2026 Fathers Day 2026 Yoga Day 2026
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