Aaj Ka Panchang 21 June 2026: आज फादर्स डे, संपत्ति से जुड़े काम के लिए शुभ दिन, देखें शुभ मुहूर्त, योग और पंचांग पूरा देखें
Panchang 21 June 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार को फादर्स डे और योग दिवस है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें
Hindi Panchang, 21 जून 2026: आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और रविवार है. आज फादर्स डे और योग दिवस मनाया जा रहा है, साल का सबसे बड़ा दिन भी है. सरकारी कार्य, पद ग्रहण या अधिकार संबंधी कार्य, भूमि या संपत्ति संबंधी कुछ कार्य रविवार को शुभ मुहूर्त में करना शुभ माना गया है.
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21 जून का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 21 June 2026)
- तिथि - सप्तमी (20 जून 2026, दोपहर 3.46 - 21 जून 2026, दोपहर 3.20)
- वार- रविवार
- नक्षत्र- पूर्वाफाल्गुनी
- योग- सिद्धि योग, त्रिपुष्कर, सर्वार्थ सिद्धि योग
- सूर्योदय- सुबह 5.54
- सूर्यास्त- रात 07.13
- चंद्रोदय- रात 11.53
- चंद्रोस्त- देर रात 12.05
- चंद्र राशि- सिंह
चौघड़िया मुहूर्त
- सुबह का चौघड़िया - सुबह 7.09 - दोपहर 12.23
- शाम का चौघड़िया - रात 7.22 - रात 11.08
राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
- राहुकाल - शाम 5.37 - रात 7.22
- यमगण्ड काल- दोपहर 12.23- दोपहर 2.07
- आडल योग - सुबह 5.24 - सुबह 9.31
- गुलिक काल - दोपहर 3.52 - शाम 5.37
- भद्रा काल - दोपहर 3.20 - सुबह 3.24, 21 जून
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 21 June 2026)
- सूर्य- मिथुन
- चंद्रमा - सिंह
- मंगल- मेष
- बुध- मिथुन
- गुरु- मिथुन
- शुक्र- मिथुन
- शनि- मीन
- राहु- कुंभ
- केतु- सिंह
21 जून 2026 का राशिफल
ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.
- मेष: धन लाभ और नए काम के योग हैं. नौकरी-व्यापार में सफलता मिलेगी, छात्रों को पढ़ाई में फायदा होगा.
- वृषभ: निवेश और व्यापार में सावधानी रखें. परिवार और करियर में धैर्य से काम लेना लाभ देगा.
- मिथुन: नौकरी और व्यापार में प्रगति के योग हैं. परिवार में शुभ माहौल रहेगा.
- कर्क: धन लाभ और करियर में अच्छे अवसर मिलेंगे. परिवार और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
- सिंह: नए काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है. परिवार और करियर में सकारात्मक बदलाव आएंगे.
- कन्या: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. कार्यस्थल पर धैर्य और संयम बनाए रखें.
- तुला: नौकरी और व्यापार में अच्छे अवसर मिलेंगे. परिवार से सहयोग प्राप्त होगा.
- वृश्चिक: करियर और व्यापार में प्रगति होगी. परिवार में खुशी और सम्मान बढ़ेगा.
- धनु: भाग्य का साथ मिलेगा और नए अवसर बनेंगे. शिक्षा और करियर में सफलता मिलेगी.
- मकर: खर्च और काम के दबाव पर नियंत्रण रखें. धैर्य से काम लेने पर लाभ होगा.
- कुंभ: साझेदारी और नौकरी में लाभ के संकेत हैं. परिवार में सुखद माहौल रहेगा.
- मीन: व्यापार और नौकरी में सफलता मिलेगी. परिवार और आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा.
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