Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 18 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. तुला राशि में चंद्रमा का गोचर आपको गहराई से सोचने और कार्यों को व्यवस्थित करने की शक्ति देगा. कार्यक्षेत्र में आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है और वरिष्ठ आपकी नेतृत्व शैली से प्रभावित होंगे. परिवार में शांति और किसी शुभ सूचना का योग है. प्रेम संबंधों में भरोसा और सम्मान बढ़ेगा. छात्रों के लिए, विशेषकर मैनेजमेंट, मीडिया और प्रशासन, आज का दिन उत्पादक रहेगा. स्वास्थ्य में हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें. वित्तीय स्थिति अनुकूल है पर अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर होगा.

Career: नेतृत्व अवसर.

Love: विश्वास बढ़ेगा.

Education: मैनेजमेंट छात्रों के लिए शुभ.

Health: BP पर ध्यान.

Finance: लाभ लेकिन संयम ज़रूरी.

सफलता मंत्र: कर्मण्येवाधिकारस्ते यानी कर्म पर ध्यान, फल की चिंता नहीं.

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

Lucky Color: Gold. Lucky Number: 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में है, जिससे आपके विचार तेज़ और निर्णय प्रभावी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी विश्लेषण क्षमता की सराहना होगी और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है. निजी जीवन में बातचीत स्पष्ट रखें, छोटी गलतफहमी भी बड़ा रूप ले सकती है. छात्रों के लिए, विशेषकर विज्ञान, गणित और तकनीकी, आज का दिन बेहद उत्पादक रहेगा. स्वास्थ्य में पाचन और तनाव को संतुलित रखना जरूरी है. वित्तीय स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी, पर जल्दबाज़ी में कोई निवेश न करें.

Career: विश्लेषण कार्य में सफलता.

Love: स्पष्टता रखें.

Education: STEM छात्रों को लाभ.

Health: पाचन पर ध्यान.

Finance: स्थिर लाभ.

सफलता मंत्र: नास्ति विद्या समं बलम् यानी विद्या सबसे बड़ी ताकत है.

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

Lucky Color: Green. Lucky Number: 7

तुला (Libra) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आप संतुलन और समझदारी से किसी भी स्थिति को संभाल पाएंगे. कार्यालय में आपकी राय महत्वपूर्ण रहेगी और किसी मीटिंग या बातचीत में आपको वरीयता मिल सकती है. कला, डिजाइन, संगीत, PR और न्याय से जुड़े लोगों के लिए यह दिन विशेष फलदायी है. प्रेम संबंधों में सौहार्द बढ़ेगा और पुरानी गलतफहमियां मिटेंगी. स्वास्थ्य में मानसिक तनाव कम होगा, और थोड़ी देर ध्यान करने से मन शांत रहेगा. आर्थिक मामलों में साझेदारी से लाभ मिल सकता है, लेकिन जोखिम भरे निर्णयों से बचें.

Career: PR/Design में सफलता.

Love: भरोसा बढ़ेगा.

Education: कला छात्रों को पहचान.

Health: तनाव कम होगा.

Finance: साझेदारी लाभ देगी.

सफलता मंत्र: समत्वं योग उच्यते यानी संतुलन ही योग है.

उपाय: श्रीकृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करें.

Lucky Color: Blue. Lucky Number: 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 18 नवंबर 2025

आज आपकी रणनीतिक सोच और गहन अवलोकन शक्ति अपने सर्वोत्तम स्तर पर रहेगी. किसी जटिल कार्य या परिस्थिति का समाधान आप आसानी से ढूंढ सकेंगे. कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आपको सौंपे जा सकते हैं. प्रेम संबंधों में ईमानदारी आवश्यक है, छोटी बात भी गलतफहमी बन सकती है. छात्रों के लिए, विशेषकर मनोविज्ञान, शोध और इंजीनियरिंग, आज का दिन उपलब्धि देने वाला है. स्वास्थ्य में तनाव कम होगा लेकिन नींद पर ध्यान दें. धन मामलों में टैक्स, कर्ज या पुराने बकाये में राहत मिल सकती है.

Career: रणनीतिक सफलता.

Love: स्पष्टता ज़रूरी.

Education: शोध छात्रों के लिए शुभ.

Health: तनाव घटेगा.

Finance: कर्ज/टैक्स में राहत.

सफलता मंत्र: सिद्धिं नयति कर्मणा यानी कर्म ही सफलता तक ले जाता है.

उपाय: शनि देव को तिल का दीपक जलाएं.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.