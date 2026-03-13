एक साथ कभी नहीं रखने चाहिए ये फल और सब्जियां, 99% महिलाएं करती हैं ये गलतियां

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Fruits That Should Not Be Stored Together: लोग बाजार से फल और सब्जियां एक साथ ज्यादा मात्रा में खरीदकर कई दिनों तक फ्रिज में रख देते हैं. ऐसा करने से होता यह है कि कुछ ही दिनों में वे खराब हो जाते हैं. अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यह जानना जरूरी है कि कुछ फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें साथ में रखने से वे जल्दी खराब हो सकती हैं. कई लोग अनजाने में इन्हें एक ही जगह स्टोर कर देते हैं, जिससे उनकी ताजगी जल्दी खत्म हो जाती है.

दरअसल, तमाम रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि कई फल और सब्जियां एथिलीन गैस नाम की गैस छोड़ती हैं. यह गैस पकने की प्रक्रिया को तेज कर देती है. कुछ चीजें इस गैस के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए उन्हें साथ रखने पर वे जल्दी खराब हो जाती हैं. इसके अलावा अलग-अलग फलों और सब्जियों में नमी की मात्रा और पकने की गति भी अलग होती है, जो खराब होने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है.

आलू प्याज

कई घरों में प्याज और आलू को एक ही टोकरी में रख दिया जाता है. लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता. प्याज से निकलने वाली गैस आलू को जल्दी अंकुरित और खराब कर सकती है, जबकि आलू की नमी प्याज को जल्दी सड़ा सकती है. इसलिए इन्हें ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर अलग-अलग रखना बेहतर होता है.

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टमाटर और खीरा

इसी तरह टमाटर और खीरा को भी साथ में रखने से बचना चाहिए. टमाटर भी एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जिससे खीरे जल्दी खराब हो सकते हैं. टमाटर को कमरे के तापमान पर रखना बेहतर होता है, जबकि खीरे को फ्रिज में पेपर टॉवल में लपेटकर रखना उनकी ताजगी बनाए रखने में मदद कर सकता है.

सेब और गाजर

सेब और गाजर को भी एक साथ स्टोर करना ठीक नहीं माना जाता. सेब से निकलने वाली गैस गाजर को जल्दी खराब कर सकती है और उनका स्वाद भी बदल सकता है. दोनों को फ्रिज में रखा जा सकता है, लेकिन अलग-अलग कंटेनर या ड्रॉअर में रखना बेहतर होता है.

केला-आड़ू-स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी

इसके अलावा केले और आड़ू को साथ रखने से आड़ू जल्दी पककर खराब हो सकते हैं, क्योंकि केले ज्यादा मात्रा में एथिलीन गैस छोड़ते हैं. वहीं स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी को भी अलग-अलग रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का दबाव ब्लूबेरी को नुकसान पहुंचा सकता है और वे जल्दी नरम हो सकती हैं. फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए कुछ आसान उपाय भी अपनाए जा सकते हैं. फ्रिज में फलों और सब्जियों को अलग-अलग ड्रॉअर में रखें.

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