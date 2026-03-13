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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलFruits And Vegetables Storage Tips: एक साथ कभी नहीं रखने चाहिए ये फल और सब्जियां, 99% महिलाएं करती हैं ये गलतियां

Fruits And Vegetables Storage Tips: एक साथ कभी नहीं रखने चाहिए ये फल और सब्जियां, 99% महिलाएं करती हैं ये गलतियां

How To Store Fruits And Vegetables: ज्यादातर घरों में फल और सब्जियों को एक साथ स्टोर करके रख दिया जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि कौन से फल और सब्जियों को एक साथ नहीं रखना चाहिए?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 13 Mar 2026 03:43 PM (IST)
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Fruits That Should Not Be Stored Together: लोग बाजार से फल और सब्जियां एक साथ ज्यादा मात्रा में खरीदकर कई दिनों तक फ्रिज में रख देते हैं. ऐसा करने से होता यह है कि कुछ ही दिनों में वे खराब हो जाते हैं. अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यह जानना जरूरी है कि कुछ फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जिन्हें साथ में रखने से वे जल्दी खराब हो सकती हैं. कई लोग अनजाने में इन्हें एक ही जगह स्टोर कर देते हैं, जिससे उनकी ताजगी जल्दी खत्म हो जाती है.

दरअसल, तमाम रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि कई फल और सब्जियां एथिलीन गैस नाम की गैस छोड़ती हैं. यह गैस पकने की प्रक्रिया को तेज कर देती है. कुछ चीजें इस गैस के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए उन्हें साथ रखने पर वे जल्दी खराब हो जाती हैं. इसके अलावा अलग-अलग फलों और सब्जियों में नमी की मात्रा और पकने की गति भी अलग होती है, जो खराब होने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है.

आलू प्याज

कई घरों में प्याज और आलू को एक ही टोकरी में रख दिया जाता है. लेकिन ऐसा करना सही नहीं माना जाता. प्याज से निकलने वाली गैस आलू को जल्दी अंकुरित और खराब कर सकती है, जबकि आलू की नमी प्याज को जल्दी सड़ा सकती है. इसलिए इन्हें ठंडी, सूखी और हवादार जगह पर अलग-अलग रखना बेहतर होता है.

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टमाटर और खीरा

इसी तरह टमाटर और खीरा को भी साथ में रखने से बचना चाहिए. टमाटर भी एथिलीन गैस छोड़ते हैं, जिससे खीरे जल्दी खराब हो सकते हैं. टमाटर को कमरे के तापमान पर रखना बेहतर होता है, जबकि खीरे को फ्रिज में पेपर टॉवल में लपेटकर रखना उनकी ताजगी बनाए रखने में मदद कर सकता है.

सेब और गाजर

सेब और गाजर को भी एक साथ स्टोर करना ठीक नहीं माना जाता. सेब से निकलने वाली गैस गाजर को जल्दी खराब कर सकती है और उनका स्वाद भी बदल सकता है. दोनों को फ्रिज में रखा जा सकता है, लेकिन अलग-अलग कंटेनर या ड्रॉअर में रखना बेहतर होता है.

केला-आड़ू-स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी

इसके अलावा केले और आड़ू को साथ रखने से आड़ू जल्दी पककर खराब हो सकते हैं, क्योंकि केले ज्यादा मात्रा में एथिलीन गैस छोड़ते हैं. वहीं स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी को भी अलग-अलग रखना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का दबाव ब्लूबेरी को नुकसान पहुंचा सकता है और वे जल्दी नरम हो सकती हैं. फलों और सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए कुछ आसान उपाय भी अपनाए जा सकते हैं. फ्रिज में फलों और सब्जियों को अलग-अलग ड्रॉअर में रखें. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 03:43 PM (IST)
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