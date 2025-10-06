Karwa Chauth fasting rules: सुहागिन महिलाओं के लिए करवाचौथ एक बड़ा त्योहार है. हिंदू धर्म में इसको लेकर काफी मान्यता है. यही कारण है कि इस त्योहार को लेकर बहुत मान्यताएं और नियम बनाए गए हैं. इस दिन आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है. ऐसे में काफी लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या इस दिन शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है या नहीं. क्या इस पर्व पर ऐसी चीजों को लेकर कोई मनाही है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं कि इस पर्व पर शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है या नहीं.

करवा चौथ व्रत

इस दिन का इंतजार हर सुहागिन महिला को रहता है. अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं और पूरे दिन निर्जला रहती हैं. कई लोगों का मानना होता है कि यह पति और पत्नी का पर्व है, इसलिए इस दिन दोनों को नजदीक आना चाहिए. जानकार बताते हैं कि इस दिन शारीरिक संबंध बनाने की मनाही होती है. सिर्फ यही नहीं, इस दिन कई ऐसे काम होते हैं, जिनको करने की मनाही होती है. अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इस दिन व्रत करने का फल आपको नहीं मिलता है. जानकार बताते हैं कि फिजिकल रिलेशन से इस दिन दूरी बनाकर रखना चाहिए, यहां तक कि इसके विचार भी अपने दिमाग में नहीं आने देना चाहिए. इसको धार्मिक रूप से शुभ नहीं माना जाता है और इससे व्रत की पवित्रता कम होती है. यही कारण है कि इस दिन इससे बचने की सलाह दी जाती है.

हालांकि, अगर आप मेडिकल साइंस के नजरिए से देखेंगे तो उस हिसाब से इस दिन किसी तरह के संबंध से कोई दिक्कत नहीं होती है. लेकिन लोग धार्मिक पर्व पर ज्यादातर रीति-रिवाजों को फॉलो करते हैं, जो पहले से हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हों.

करवा चौथ के दिन क्या-क्या करने से बचना चाहिए?

कुछ काम ऐसे हैं, जिनसे करवाचौथ के दिन बचने की सलाह दी जाती है. ऐसा न करने पर आपको इस व्रत का लाभ नहीं मिल पाता है. इस दिन पति और पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, अगर वे आपस में झगड़ते हैं, तो इसका फल नहीं मिलता है. कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन किसी की चुगली या बुराई न करें. ऐसा करना इस व्रत के नियमों के विपरीत माना जाता है. और तीसरी और सबसे जरूरी बात, इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए, इसको व्रत और पूजा-पाठ जैसे शुभ अवसरों पर वर्जित माना जाता है. इस तरह अगर आप इस पर्व को सफल बनाना चाहते हैं, तो इन नियमों का पालन करना होता है.

इसे भी पढ़ें- Beautiful IAS officer India: सामंथा से भी खूबसूरत दिखती हैं IAS स्मिता सभरवाल, देखें कयामत बरपाने वाली 10 तस्वीरें

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.