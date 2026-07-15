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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलJawed Habib: जावेद हबीब ने बताया गंजेपन का इलाज, जानिए क्या कहा देश के नंबर वन हेयर लुक एक्सपर्ट ने?

Jawed Habib: जावेद हबीब ने बताया गंजेपन का इलाज, जानिए क्या कहा देश के नंबर वन हेयर लुक एक्सपर्ट ने?

Onion Juice Benefits: वीडियो में उनसे पूछा जाता है कि क्या उनके पास गंजेपन या टकलेपन का कोई इलाज है? वे कहते हैं कि अगर समय रहते सही देखभाल की जाए तो गंजेपन की समस्या से बचा जा सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Jul 2026 01:19 PM (IST)
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Jawed Habib Hair Care Tips: हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में उनसे पूछा जाता है कि क्या उनके पास गंजेपन या टकलेपन का कोई इलाज है? इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद हबीब कहते हैं कि अगर समय रहते सही देखभाल की जाए तो गंजेपन की समस्या से बचा जा सकता है. वहीं, जिन लोगों के बाल झड़ चुके हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक आसान घरेलू उपाय बताया. उनका कहना है कि बालों की सही देखभाल और सही तरीके अपनाना भी उतना ही जरूरी है, जितना किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना. इसी दौरान उन्होंने कुछ आसान टिप्स भी साझा किए.

कैसे बचा सकते हैं अपने बाल?

जावेद हबीब के मुताबिक, बालों के लिए तरह-तरह के तेलों के विज्ञापनों पर भरोसा करने के बजाय रसोई में मौजूद प्याज का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. उनका कहना है कि प्याज का तेल नहीं, बल्कि प्याज का ताजा रस बालों के लिए उपयोगी माना जाता है. वीडियो में वह बताते हैं कि एक ताजा प्याज को कद्दूकस करें या निचोड़कर उसका रस निकाल लें. इसके बाद जिस तरह बालों में तेल की मालिश की जाती है, उसी तरह प्याज के रस से पूरे स्कैल्प की हल्के हाथों से मसाज करें. उनका कहना है कि इस उपाय से बालों की ग्रोथ में फायदा देखने को मिल सकता है. उनके अनुसार इसे नियमित तरीके से अपनाना जरूरी है, तभी इसका असर देखने को मिल सकता है.

 
 
 
 
 
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कैसे होना चाहिए प्याज का रस?

जावेद हबीब यह भी बताते हैं कि प्याज का रस हमेशा ताजा होना चाहिए. उनके अनुसार, ऐसा प्याज लें जिसकी तेज गंध हो और जिसे काटने पर आंखों में आंसू आ जाएं. जावेद के अनुसार ताजा निकाला गया प्याज का रस ज्यादा असरदार माना जाता है और इसे निकालने के कुछ मिनटों के भीतर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए. उनका कहना है कि लंबे समय तक रखा हुआ रस इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. इसलिए हर बार जरूरत के अनुसार ही ताजा रस निकालना बेहतर माना जाता है.

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कैसे लगाना चाहिए तेल?

जावेद हबीब ने अपने इंटरव्यू में हेयर ऑयल लगाने का सही तरीका भी बताया है. उनके मुताबिक, बालों में तेल हमेशा हल्के गीले बालों पर लगाना चाहिए. इसके लिए पहले गुनगुने पानी से बालों को हल्का गीला करें. पानी न बहुत गर्म होना चाहिए और न ही बहुत ठंडा. इसके बाद बालों और स्कैल्प पर तेल लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. उनका कहना है कि तेल लगाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पूरे स्कैल्प पर समान रूप से मसाज करनी चाहिए. जावेद हबीब दावा करते हैं कि यह घरेलू तरीका कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि, बाल झड़ने या गंजेपन के पीछे हार्मोनल बदलाव, जैनेटिक कारण, पोषण की कमी या किसी बीमारी जैसी वजहें भी हो सकती हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Jul 2026 01:19 PM (IST)
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