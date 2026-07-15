जावेद हबीब ने बताया गंजेपन का इलाज, जानिए क्या कहा देश के नंबर वन हेयर लुक एक्सपर्ट ने?

Jawed Habib Hair Care Tips: हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में उनसे पूछा जाता है कि क्या उनके पास गंजेपन या टकलेपन का कोई इलाज है? इस सवाल का जवाब देते हुए जावेद हबीब कहते हैं कि अगर समय रहते सही देखभाल की जाए तो गंजेपन की समस्या से बचा जा सकता है. वहीं, जिन लोगों के बाल झड़ चुके हैं, उनके लिए भी उन्होंने एक आसान घरेलू उपाय बताया. उनका कहना है कि बालों की सही देखभाल और सही तरीके अपनाना भी उतना ही जरूरी है, जितना किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना. इसी दौरान उन्होंने कुछ आसान टिप्स भी साझा किए.

कैसे बचा सकते हैं अपने बाल?

जावेद हबीब के मुताबिक, बालों के लिए तरह-तरह के तेलों के विज्ञापनों पर भरोसा करने के बजाय रसोई में मौजूद प्याज का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. उनका कहना है कि प्याज का तेल नहीं, बल्कि प्याज का ताजा रस बालों के लिए उपयोगी माना जाता है. वीडियो में वह बताते हैं कि एक ताजा प्याज को कद्दूकस करें या निचोड़कर उसका रस निकाल लें. इसके बाद जिस तरह बालों में तेल की मालिश की जाती है, उसी तरह प्याज के रस से पूरे स्कैल्प की हल्के हाथों से मसाज करें. उनका कहना है कि इस उपाय से बालों की ग्रोथ में फायदा देखने को मिल सकता है. उनके अनुसार इसे नियमित तरीके से अपनाना जरूरी है, तभी इसका असर देखने को मिल सकता है.

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कैसे होना चाहिए प्याज का रस?

जावेद हबीब यह भी बताते हैं कि प्याज का रस हमेशा ताजा होना चाहिए. उनके अनुसार, ऐसा प्याज लें जिसकी तेज गंध हो और जिसे काटने पर आंखों में आंसू आ जाएं. जावेद के अनुसार ताजा निकाला गया प्याज का रस ज्यादा असरदार माना जाता है और इसे निकालने के कुछ मिनटों के भीतर ही इस्तेमाल कर लेना चाहिए. उनका कहना है कि लंबे समय तक रखा हुआ रस इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. इसलिए हर बार जरूरत के अनुसार ही ताजा रस निकालना बेहतर माना जाता है.

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कैसे लगाना चाहिए तेल?

जावेद हबीब ने अपने इंटरव्यू में हेयर ऑयल लगाने का सही तरीका भी बताया है. उनके मुताबिक, बालों में तेल हमेशा हल्के गीले बालों पर लगाना चाहिए. इसके लिए पहले गुनगुने पानी से बालों को हल्का गीला करें. पानी न बहुत गर्म होना चाहिए और न ही बहुत ठंडा. इसके बाद बालों और स्कैल्प पर तेल लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. उनका कहना है कि तेल लगाते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और पूरे स्कैल्प पर समान रूप से मसाज करनी चाहिए. जावेद हबीब दावा करते हैं कि यह घरेलू तरीका कई लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. हालांकि, बाल झड़ने या गंजेपन के पीछे हार्मोनल बदलाव, जैनेटिक कारण, पोषण की कमी या किसी बीमारी जैसी वजहें भी हो सकती हैं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.