हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलसर्दियों में कुछ चटपटा खाने का मन? ट्राई करें घर पर बनी आलू-मेथी टिक्की

सर्दियों में कुछ चटपटा खाने का मन? ट्राई करें घर पर बनी आलू-मेथी टिक्की

अगर आप भी सर्दियों में कुछ खास और टेस्टी बनाने का सोच रहे हैं तो घर पर बनी आलू मेथी टिक्की आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है. यह टिक्की टेस्ट में लाजवाब होती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 05 Nov 2025 11:52 AM (IST)
Preferred Sources

सर्दियों का मौसम अपने साथ ठंडी हवाओं के साथ धुंधली सुबह लेकर आता है. ऐसे में बाहर ठंडी हवा का सामना करना और घर में आराम से बैठकर कुछ गरमा-गरम खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है. इस मौसम में चाय के साथ हल्का-सा स्नैक्स खाना हर किसी को पसंद आता है. अगर आप भी सर्दियों में कुछ खास और टेस्टी बनाने का सोच रहे हैं तो घर पर बनी आलू मेथी टिक्की आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है. यह टिक्की न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होती है, बल्कि पोषण और सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद मानी जाती है.

आलू मेथी टिक्की एक ऐसी स्नैक्स रेसिपी है, जिसे आप सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ, या बच्चों के टिफिन में भी बना सकते हैं. ये टिक्कियां बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम होती हैं, जिससे खाने में उनका टेस्ट और भी बढ़ जाता है. अगर आपने इसे घर पर बना लिया, तो यह बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की फेवरेट बन जाएगी. 

आलू मेथी टिक्की बनाने की आसान रेसिपी 

1. आलू मेथी टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले, एक बड़े बर्तन में उबले हुए आलू को अच्छी तरह मैश कर लें. 

2. अब इसमें बारीक कटी हुई मेथी डालें. इसके अलावा टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा अदरक-लहसुन का पेस्ट, बारीक कटी हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक डालें. 

3. इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लें फिर इसमें थोड़ी मात्रा में बेसन डालें ताकि मिक्सचर अच्छी तरह से टिक्कियों के रूप में बन सके. 

4. अब इस मिक्सचर की छोटी-छोटी टिक्कियां तैयार करें. एक तवा या नॉन-स्टिक पैन पर थोड़ा तेल डालकर गरम करें और टिक्कियों को दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेंकें. 

5. आपकी गरमा-गरम आलू मेथी टिक्की अब तैयार है. इसे हरी चटनी, इमली की चटनी या दही के साथ सर्व करें और सर्दियों की ठंडी शाम में इसका भरपूर मजा लें. 

Published at : 05 Nov 2025 11:52 AM (IST)
Aloo Tikki Aloo Methi Tikki Recipe Aloo Methi Tikki
