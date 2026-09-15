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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsAtta Dough: फ्रिज में आटा काला पड़ क्यों हो जाता है, जानें फ्रेश रखने का सही तरीका

Atta Dough: फ्रिज में आटा काला पड़ क्यों हो जाता है, जानें फ्रेश रखने का सही तरीका

Kitchen Storage Tips: आटा गूंथने के बाद भी ये एंजाइम पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होते और समय के साथ आटे के रंग और बनावट में बदलाव ला सकते हैं. फ्रिज का ठंडा तापमान इस प्रक्रिया को धीमा जरूर करता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 15 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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How To Store Kneaded Atta In Fridge Freshly: रोटी या चपाती भारतीय घरों के खाने का अहम हिस्सा है. रोजाना रोटी बनाने के लिए ज्यादातर घरों में आटा गूंथा जाता है. कई बार समय बचाने के लिए लोग जरूरत से थोड़ा ज्यादा आटा गूंथ लेते हैं और बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन कुछ घंटों बाद जब यही आटा फ्रिज से बाहर निकाला जाता है, तो उसका रंग हल्का काला या ग्रे नजर आने लगता है. कई बार आटे की ऊपरी परत का रंग बाकी आटे से अलग दिखाई देता है.

ऐसे में सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर फ्रिज में रखने के बावजूद आटा काला क्यों पड़ गया? क्या यह सिर्फ रंग बदलने की वजह है या फिर ऐसा आटा खाना नुकसानदायक हो सकता है? साथ ही, आटे को किस तरह स्टोर किया जाए ताकि वह ज्यादा देर तक ताजा और इस्तेमाल करने लायक बना रहे? आइए जानते हैं.

आटा काला पड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है?

गूंथे हुए आटे के रंग में बदलाव की सबसे आम वजह ऑक्सीडेशन मानी जाती है. जब गेहूं के आटे में पानी मिलाकर उसे गूंथा जाता है, तो वह हवा के संपर्क में आता है. हवा में मौजूद ऑक्सीजन आटे में मौजूद कुछ प्राकृतिक यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करती है. समय बीतने के साथ इस प्रक्रिया के कारण आटे का रंग हल्का गहरा या ग्रे दिखाई दे सकता है. गेहूं में मौजूद प्राकृतिक एंजाइम भी इस बदलाव में भूमिका निभा सकते हैं. आटा गूंथने के बाद भी ये एंजाइम पूरी तरह खत्म नहीं होते और समय के साथ आटे के रंग और बनावट में बदलाव ला सकते हैं. फ्रिज का ठंडा तापमान इस प्रक्रिया को धीमा जरूर करता है, लेकिन हमेशा पूरी तरह रोक नहीं पाता.


Atta Dough: फ्रिज में आटा काला पड़ क्यों हो जाता है, जानें फ्रेश रखने का सही तरीका

ज्यादा पानी से भी बिगड़ सकता है आटा

आटा गूंथते समय पानी की मात्रा का ध्यान रखना भी जरूरी है. जरूरत से ज्यादा पानी डालने पर आटा बहुत नरम और नम हो जाता है. अधिक नमी की वजह से उसमें होने वाली रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं तेजी से हो सकती हैं, जिससे रंग और टेक्सचर में बदलाव आने की संभावना बढ़ जाती है. इसके अलावा, अगर आटा बहुत देर तक रखा हुआ है, तो उसमें धीरे-धीरे खमीर उठने या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. ऐसे में आटे का रंग थोड़ा गहरा होने के साथ उसमें हल्की खट्टी गंध भी आ सकती है.


Atta Dough: फ्रिज में आटा काला पड़ क्यों हो जाता है, जानें फ्रेश रखने का सही तरीका

कंटेनर की सफाई भी है जरूरी

गूंथे हुए आटे को जिस बर्तन में रखा जा रहा है, उसकी सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए. अगर कंटेनर साफ नहीं है या उसमें पहले से खाने के अवशेष और नमी मौजूद है, तो आटा जल्दी खराब हो सकता है. ऐसी स्थिति में सिर्फ रंग बदलने के बजाय आटे में चिपचिपापन, असामान्य गंध या दूसरी खराबी के संकेत भी दिखाई दे सकते हैं. पुराने आटे से भी ऐसी समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है. इसलिए आटा खरीदते समय उसकी ताजगी और अच्छी क्वालिटी का ध्यान रखना जरूरी है.

आटे को फ्रेश रखने के लिए ऊपर लगाएं थोड़ा तेल

गूंथे हुए आटे को फ्रिज में रखने से पहले उसकी सतह पर तेल की बहुत पतली परत लगा सकते हैं. तेल आटे और हवा के सीधे संपर्क को कुछ हद तक कम करता है, जिससे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है. इसके साथ ही आटे की सतह सूखने से भी बचती है. ध्यान रखें कि तेल की बहुत ज्यादा मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है. बस इतनी मात्रा पर्याप्त है कि आटे की पूरी सतह पर हल्की कोटिंग हो जाए.

हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें

आटे को खुले बर्तन या बिना ढके फ्रिज में रखने से बचें. इसे अच्छी तरह बंद होने वाले एयरटाइट कंटेनर में रखना बेहतर होता है. इससे आटा फ्रिज की हवा, दूसरी चीजों की गंध और अनावश्यक नमी के संपर्क से बचा रहता है. कंटेनर में रखने से पहले यह भी सुनिश्चित करें कि वह पूरी तरह साफ और सूखा हो.

इसे भी पढ़ें : Squeaky Door: दरवाजे से आ रही चर्र-चर्र की आवाज, बढ़ई बुलाए बिना करें ठीक

जरूरत के हिसाब से छोटे हिस्सों में रखें

अगर आपको पहले से आटा गूंथकर रखना ही है, तो उसे एक ही बड़े हिस्से में रखने के बजाय छोटी-छोटी मात्रा में बांटकर रख सकते हैं. इसका फायदा यह है कि हर बार पूरे आटे को बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जितना आटा चाहिए, उतना ही हिस्सा बाहर निकालें और बाकी को दोबारा फ्रिज में रख दें. इससे बार-बार होने वाले तापमान परिवर्तन और हवा के संपर्क को कम किया जा सकता है.

आटा कितनी देर तक इस्तेमाल करना चाहिए?

फ्रिज में रखा आटा भी हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहता. बेहतर है कि गूंथे हुए आटे को करीब 12 से 24 घंटे के भीतर इस्तेमाल कर लिया जाए. ज्यादा समय तक रखा हुआ आटा इस्तेमाल करने से पहले उसकी गंध, रंग और बनावट जरूर जांच लें. अगर आटे से असामान्य या तेज खट्टी गंध आ रही हो, वह जरूरत से ज्यादा चिपचिपा या स्लिमी हो गया हो, या उस पर फफूंदी जैसी कोई चीज दिखाई दे रही हो, तो उसे इस्तेमाल न करें और सुरक्षित तरीके से फेंक दें.

इसे भी पढ़ें :Roti Making Tips: रोटी नहीं फूल रही, कहीं आटा गूंथने में ये गलती तो नहीं कर रहे?

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Sep 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Roti Dough Atta Dough Dough Storage
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