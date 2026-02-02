फ्रिज के ऊपर गलती से भी न रखें ये चीजें, हो जाएगा बड़ा नुकसान

आज के समय में फ्रिज हर घर की जरूरत बन चुका है. गर्मियों में पानी ठंड करने से लेकर फल-सब्जियां और खाना स्टोर करने तक, फ्रिज हमारी रोजाना की लाइफ का जरूरी हिस्सा है. पहले जहां इसे लग्जरी माना जाता था, वहीं अब यह हर किचन में नजर आता है. लेकिन कई बार छोटी-छोटी गलतियों की वजह से यही फ्रिज जल्दी खराब होने लगता है, जिससे रिपेयर का भारी खर्च भी उठाना पड़ता है. अक्सर लोग जगह बचाने या सजावट के चक्कर में फ्रिज के ऊपर कई तरह की चीजें रख देते हैं. देखने में यह नॉर्मल लगता है, लेकिन यही आदत फ्रिज की परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि फ्रिज के ऊपर गलती से भी कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा.

फ्रिज के ऊपर न रखें पौधे या प्लांटर

घर की सजावट के लिए लोग अक्सर फ्रिज के ऊपर पॉट या प्लांटर रख देते हैं ताकि फ्रिज खाली न लगे. लेकिन भारी पौधे रखने से फ्रिज पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जिससे उसके खराब होने का खतरा बढ़ जाता है. इसके अलावा कुछ पौधों पर फ्रिज से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का भी असर पड़ सकता है.

दवाइयां रखना भी पड़ सकता है भारी

कई लोग दवाइयां समय पर याद रहें इसलिए फ्रिज के ऊपर रख देते हैं. जबकि ऐसा करना सही नहीं है. फ्रिज अंदर से भले ही ठंडा हो, लेकिन बाहर से अक्सर गर्म हो जाता है. यह गर्माहट दवाइयों के असर को कम कर सकती है, जिससे उनकी क्वालिटी प्रभावित होती है.



फिश एक्वेरियम से करें परहेज

घर को सजाने के लिए फ्रिज के ऊपर फिश एक्वेरियम रखना भी नुकसानदायक हो सकता है. फ्रिज से निकलने वाली गर्मी और वाइब्रेशन का असर मछलियों की सेहत पर पड़ता है. कई मामलों में देखा गया है कि फ्रिज पर रखें. एक्वेरियम की मछलियां जल्दी मर जाती है.

ट्रॉफी और अवॉर्ड्स न रखें ऊपर

कई लोग अपनी ट्रॉफी और अवॉर्ड्स फ्रिज के ऊपर सजा देते हैं. वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना जाता है. वहीं दूसरी ओर धातु से बनी भारी चीजें फ्रिज के ऊपर रखने से उसके इंटरनल पार्ट्स को भी नुकसान पहुंच सकता है.

इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना भी खतरनाक

जगह बचाने के लिए फ्रिज के ऊपर टोस्टर, माइक्रोवेव, रेडियो या ओवन रख देना आम बात है. लेकिन फ्रिज के कंप्रेसर से निकलने वाली वाइब्रेशन और गर्मी इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदरूनी हिस्सों को खराब कर सकती है, जिससे वे जल्दी खराब हो जाते हैं.

ये भी पढ़ें-क्या है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, मनरेगा से 'जी राम जी' में बदली स्कीम से कितनी अलग?