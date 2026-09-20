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सोफे पर गिर गई चाय, ऐसे साफ करेंगे तो नहीं पड़ेगा दाग

अक्सर चाय पीते कभी-कभी सोफे पर चाय गिर जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से चाय के जिद्दी दाग को समय रहते साफ किया जा सकता है.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 20 Sep 2026 09:33 PM (IST)
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घर में चाय पीते समय कई बार गलती से कप हाथ से छूट जाता है और चाय सोफे या उसके कवर पर गिर जाती है. चाय का दाग अगर तुरंत साफ न किया जाए तो यह कपड़े पर गहरा निशान छोड़ सकता है. खासकर हल्के रंग के सोफे पर चाय का दाग ज्यादा दिखाई देता है. ऐसे में कई लोग दाग को हटाने के लिए तुरंत कपड़े को रगड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा करने से दाग और फैल सकता है. अगर आपके सोफे पर भी चाय गिर गई है तो कुछ आसान तरीकों से इसे साफ किया जा सकता है. आइए जानते हैं चाय के दाग को साफ करने का आसान तरीका.

सबसे पहले चाय को कपड़े से सोख लें

अगर चाय अभी-अभी सोफे पर गिरी है तो सबसे पहले किसी साफ और सूखे कपड़े या टिश्यू की मदद से चाय को हल्के हाथ से सोख लें. कपड़े को दाग वाली जगह पर दबाएं, लेकिन उसे रगड़ें नहीं. रगड़ने से चाय कपड़े के अंदर तक जा सकती है और दाग बड़ा हो सकता है. जितनी जल्दी अतिरिक्त चाय को सोख लिया जाएगा, दाग साफ करना उतना ही आसान रहेगा.

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पानी और हल्के साबुन का करें इस्तेमाल

चाय सोफे पर गिरने पर एक कटोरी में थोड़ा सा गुनगुना पानी लें और उसमें हल्का लिक्विड साबुन या डिशवॉशिंग लिक्विड की थोड़ी मात्रा मिला लें. अब एक साफ कपड़े को इस घोल में हल्का गीला करके दाग वाली जगह पर धीरे-धीरे लगाएं. कपड़े को ज्यादा गीला न करें, क्योंकि ज्यादा पानी सोफे के अंदर जा सकता है. दाग हल्का होने तक इस प्रक्रिया को धीरे-धीरे दोहरा सकते हैं.

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पुराने दाग पर सफेद सिरके का तरीका

अगर चाय का दाग थोड़ा पुराना हो गया है तो पानी और सफेद सिरके को बराबर मात्रा में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है. पहले इस मिश्रण को सोफे के किसी छिपे हुए हिस्से पर लगाकर जरूर देख लें, ताकि कपड़े का रंग खराब न हो. अगर कोई समस्या न हो तो साफ कपड़े की मदद से दाग वाली जगह पर हल्के हाथ से लगाएं और कुछ देर बाद साफ गीले कपड़े से उस जगह को पोंछ दें.

साफ करने के बाद सोफे को अच्छी तरह सुखाएं

दाग साफ करने के बाद सोफे को तुरंत इस्तेमाल करने के बजाय उसे अच्छी तरह सूखने दें. इसके लिए खिड़की खोलकर हवा आने दें या पंखे की मदद ले सकते हैं. सोफे को बहुत ज्यादा पानी से भिगोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे नमी अंदर रह सकती है और बाद में बदबू या दूसरी परेशानी हो सकती है. साथ ही किसी भी घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले सोफे के कपड़े की सफाई संबंधी जानकारी जरूर देख लें.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 20 Sep 2026 09:33 PM (IST)
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