Reasons Why Sewing Machine Skips Stitches: सिलाई मशीन पर कपड़ा सिलते समय अगर बार-बार टांके छूट रहे हों, नीचे की तरफ धागा उलझकर गुच्छा बन रहा हो या बॉबिन अचानक जाम हो जाए, तो काम कुछ ही मिनटों में रुक सकता है. कई बार लोग ऐसी छोटी दिक्कत आते ही मशीन को सर्विस सेंटर ले जाने की सोचने लगते हैं, जबकि समस्या की वजह काफी सामान्य हो सकती है. सुई, धागे की सही थ्रेडिंग, बॉबिन और टेंशन जैसी कुछ चीजों की जांच करके कई परेशानियों को घर पर ही ठीक किया जा सकता है.

अगर आप घर पर कुर्ता या कोई दूसरा कपड़ा सिल रहे हैं और मशीन ठीक से टांके नहीं लगा रही है, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है. मशीन में आई समस्या को एक-एक करके जांचें. अक्सर गलत तरीके से धागा डालने, गलत या खराब सुई लगाने, टेंशन सही न होने, बॉबिन गलत तरीके से लगाने या कपड़े के हिसाब से सही धागा और सुई न चुनने की वजह से सिलाई बिगड़ सकती है.

सिलाई मशीन में टांके छूट रहे हैं तो क्या करें?

अगर मशीन सिलाई करते समय टांके छोड़ रही है, तो सबसे पहले सुई को ध्यान से देखें. सुई टेढ़ी, कुंद या ठीक से लगी हुई नहीं है तो वह कपड़े में सही तरह से टांका नहीं बना पाएगी. ऐसी स्थिति में कपड़े के हिसाब से सही प्रकार और सही आकार की सुई लगाएं.





यह भी जांच लें कि सुई अपनी जगह पर पूरी तरह लगी है और सही दिशा में है. इसके बाद मशीन में ऊपर वाला धागा निकालकर दोबारा सही तरीके से डालें और उसे हर गाइड से होकर गुजारें. साथ ही बॉबिन और कपड़े को दबाकर रखने वाले पैर की भी जांच करें. अगर इन सब चीजों को ठीक करने के बाद भी टांके छूट रहे हैं, तो मशीन को विशेषज्ञ से दिखाना बेहतर होगा.

बॉबिन बार-बार जाम हो रही है तो ऐसे करें ठीक

बॉबिन जाम होने की समस्या अचानक पूरी सिलाई रोक सकती है. इसे ठीक करने से पहले मशीन का प्लग निकाल दें. इसके बाद बॉबिन बाहर निकालकर देखें कि उसमें धागा बराबर तरीके से लिपटा है या नहीं. ढीला धागा, असमान लपेट या बॉबिन को हुआ कोई नुकसान भी परेशानी की वजह बन सकता है.





बॉबिन के आसपास जमा रूई और धागे के छोटे टुकड़ों को भी साफ करें. इसके बाद बॉबिन को सही दिशा में लगाएं और देखें कि धागा सही तरफ से निकल रहा है. अगर बॉबिन बार-बार जाम हो रही है, तो यह भी जांचें कि उसका आकार और सामग्री मशीन के लिए सही है या नहीं. अगर धागा बुरी तरह उलझ गया है, तो हाथ वाले पहिए को जबरदस्ती न घुमाएं.

जिग-जैग टांके बराबर नहीं आ रहे तो क्या करें?

अगर जिग-जैग सिलाई में टांके कभी ढीले और कभी अलग-अलग दूरी पर आ रहे हैं, तो इसकी वजह धागे की गलत थ्रेडिंग, टेंशन या गलत सिलाई सेटिंग हो सकती है. सबसे पहले ऊपर वाले धागे और बॉबिन को जांचें. इसके बाद टांके की चौड़ाई, लंबाई और टेंशन की सेटिंग देखें.

सेटिंग में एक साथ कई बदलाव करने के बजाय एक-एक चीज को बदलकर देखें. हर बदलाव के बाद कपड़े के छोटे बचे हुए टुकड़े पर सिलाई करके जांचें. साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इस्तेमाल की जा रही सुई कपड़े के लिए सही है. इससे समस्या की सही वजह पता लगाने में आसानी होगी.

कपड़े के नीचे धागा गुच्छा बन रहा है?

अगर सिलाई के नीचे की तरफ धागा इकट्ठा होकर गुच्छा बना रहा है, तो सबसे पहले ऊपर की थ्रेडिंग की जांच करें. धागा पूरी तरह निकालकर दोबारा डालें और इस दौरान कपड़े को दबाकर रखने वाले पैर को ऊपर रखें. धागा हर गाइड और ऊपर-नीचे होने वाले लीवर से सही तरीके से होकर गुजर रहा है या नहीं, यह ध्यान से देखें. इसके बाद टेंशन की सेटिंग जांचें. बॉबिन सही तरीके से लगी है या नहीं और उसमें धागा ठीक से लिपटा है या नहीं, यह भी देखें. बॉबिन वाले हिस्से में जमा रूई और धागे को साफ करके दोबारा सिलाई करके देखें.

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कब घर पर ठीक करें और कब सर्विस की जरूरत है?

धागा दोबारा डालना, सुई बदलना, मशीन से रूई साफ करना और बॉबिन को सही तरीके से लगाना जैसी सामान्य चीजें घर पर की जा सकती हैं. किसी भी तरह की जांच या सफाई से पहले मशीन बंद करके उसका प्लग जरूर निकाल दें. लेकिन अगर हाथ से घुमाने वाला पहिया काम नहीं कर रहा है, सुई बार-बार प्लेट से टकरा रही है, मोटर अपने आप या असामान्य तरीके से चल रही है या सामान्य जांच के बाद भी सिलाई बराबर नहीं हो रही है, तो मशीन को खुद खोलने के बजाय एक्सपर्ट की मदद लेना बेहतर है. इससे मशीन को और नुकसान होने का खतरा कम रहेगा.

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