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बगैर हाथ लगाए कैसे करें सिंक की सफाई? चुटकियों में आएगी चमक

आमतौर पर घरों में किचन का सिंक बहुत जल्दी गंदा हो जाता है. ऐसे में इसे साफ करना एक कठिन काम हो जाता है. जानें बिना घीसे और रगड़े सिंक की सफाई करने का आसान तरीका.

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 29 Sep 2026 06:30 PM (IST)
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किचन का सबसे कठिन काम सिंक की सफाई करना होता है. इसमें झूठे-गंदे बर्तन होते हैं जिसकी वजह से इसे समय पर साफ न करने से यह ज्यादा गंदा हो जाता है और इसमें से बदबू भी आने लगती है. वहीं नियमित साफ-सफाई न रखने से यह किचन में बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा भी बढ़ा देता है. लेकिन कई लोगों को यह काम कठिन लगता है या सही तरीका पता न होने से इसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

ऐसे में आइए जानतें हैं कि किचन सिंक को बिना ज्यादा मेहनत करें कैसे चुटकी में साफ किया जा सकता है. कुछ आसान और असरदार तरीके से सिंक साफ करने के बाद आपका सिंक एक दम मए जैसा चमकने लगेगा. लिक्विड सॉप, सिरका, बैकिंग पाउडर और नींबू जैसी घरेलू चीजों का इस्तेमाल करें आप अपने सिंक को चमका सकते हैं.

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लिक्विड सॉप और सिरका का बनाएं सॉल्यूशन

सबसे पहले किसी खानी बॉटल या बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर लिक्विड सॉप और सिरका मिलाएं. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट भी मिला सकते हैं. इस सॉल्यूशन में मौजूद चीजों की वजह से सिंक में मौजूद बैक्टीरिया आसानी से खत्म हो जाएंगे. लिक्विड सॉप झाग देने के साथ सफाई में मदद करता है. वहीं सिरका में एसिड होता है, जो जिद्दी दागों को निकालने में मदद करता है.  

कैसे करें सफाई?

सबसे पहले सिंक में थोड़ी देर पानी डालकर छोड़ दें. ऐसा करने से सिंक में जमें दाग हल्के हो जाएंगे और सफाई के दौरान आसानी होगी. अब बनाएं गए सॉल्यूशन को सिंक के कोने-कोने में फैला दे. इसे भी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें. अब इसमें ऊपर से नींबू का रस, मीठा सोडा या इनो छिड़क दें. इसे 15-20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें. ऐसा करने से सिंक में केमिकल रिएक्शन होगी और दाग कम होने के साथ बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे.

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गर्म पानी से करें साफ

जब तक सिंक में पूरी प्रक्रिया होती है, आप तब तक सफाई के लिए गर्म पानी तैयार कर लें. अब गर्म पानी को सिंक में डाल दें. ध्यान दें इसे एक ही जगह डालने की बजाय सभी कोनों में अच्छी तरह डालें. ऐसा करने से सिंक की सारी चिकनाई साफ हो जाएगी और सिंक की बदबू भी चली जाएगी.

गंदगी जमा न होने दें

सिंक की नियमित रुप से सफाई करते रहें जिससे वह ज्यादा गंदा न हो. किचन में साफ-सफाई रखने से खाना बनाने में आसानी होती है. वहीं सिंक में हमेशा काम करने के बाद अच्छी तह पानी डालें. ऐसा करने से दाग उसमें जमेंगे नहीं और अगली बार आपको सिंक की सफाई करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा. सिंक की सफाई के लिए बनाए गए सॉल्यूशन को किचन का सारा काम खत्म करने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 29 Sep 2026 06:30 PM (IST)
Tags :
Sink Cleaning
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