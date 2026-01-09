हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ऐसे करें चीनी को डिब्बे में स्टोर तो कभी नहीं आएगी सीलन, लंबे समय तक रहेगी दानेदार

ऐसे करें चीनी को डिब्बे में स्टोर तो कभी नहीं आएगी सीलन, लंबे समय तक रहेगी दानेदार

चीनी को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए. इसके लिए कांच का जार सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह नमी को अंदर जाने से रोकता है और चीनी में किसी तरह की गंध भी नहीं आने देता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Jan 2026 02:55 PM (IST)
सर्दियों और मानसून का मौसम आते ही किचन की सबसे आम परेशानी चीनी का गीली और चिपचिपी हो जाना बन जाती है. कई बार तो डिब्बे में बंद होने के बावजूद चीनी में पत्थर जैसे ढेले बन जाते हैं, जिससे उसका यूज करना मुश्किल हो जाता है. दरअसल चीनी बहुत जल्दी वातावरण की नमी सोख लेती है. ऐसे में अगर चीनी के स्टोरेज में थोड़ी भी लापरवाही की जाए तो स्वाद खराब होने के साथ-साथ चीटियां लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. ऐसे में अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो कुछ आसान घरेलू उपाय की मदद से आप चीनी को लंबे समय तक सूखा और दानेदार रखा जा सकता है. 

सही कंटेनर का चुनाव जरूरी

चीनी को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में ही रखना चाहिए. इसके लिए कांच का जार सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह नमी को अंदर जाने से रोकता है और चीनी में किसी तरह की गंध भी नहीं आने देता है. वहीं अगर आपके पास कांच का जार न हो तो आप अच्छी क्वालिटी का एयरटाइट प्लास्टिक कंटेनर भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

जगह का भी रखें ध्यान

आमतौर पर लोग चीनी का डिब्बा गैस के पास या सिंक के नीचे रख देते हैं, जहां नमी और तापमान में बदलाव ज्यादा होता है. ऐसी जगहों पर रखी चीनी जल्दी पिघलने और चिपकने लगती है. ऐसे में आप कोशिश करें कि चीनी का कंटेनर सूखी और ठंडी जगह पर ही रखा जाए.

ज्यादा स्टोरेज में रखें ये बात

अगर आप घर में ज्यादा मात्रा में चीनी स्टोर करते हैं, तो समय-समय पर डिब्बा खोलकर जांचते रहें. जरूरत पड़ने पर नमी सोखने वाली चीजों को बदल दें, ताकि चीनी खराब न हो.

चीनी की नमी सोखने के उपाय

  • चीनी की नमी सोखने के लिए चीनी के डिब्बे में एक दाे मार्शमैलो डाल देने से अंदर की एक्स्ट्रा नमी सोख ली जाती है और चीनी आपस में नहीं चिपकती है. 
  • इसके अलावा साफ और सूखा मिट्टी का दिया या छोटा टुकड़ा डिब्बे में रखने से नमी कंट्रोल रहती है. 
  • चीनी की नमी सोखने के लिए आप पूरी तरह सूखे संतरे के छिलके चीनी के डिब्बे में रखें. इससे संतरे चीनी की नमी सोखने के साथ-साथ चींटियों से भी बचाव करते हैं.
  • कुछ लौंग चीनी के जार में डाल देने से भी सीलन कम होती है और कीड़े लगने की समस्या भी नहीं होती है. 
  • कच्चे और सूखे चावल को सूती कपड़े की पोटली में बांधकर चीनी के डिब्बे में रखने से भी चावल एक्स्ट्रा नमी को खींच लेता है.

Published at : 09 Jan 2026 02:55 PM (IST)
