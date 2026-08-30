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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Store Paneer: पनीर फ्रिज में रखने से पहले करें ये 1 काम, हफ्तों रहेगा ताजा

How To Store Paneer: पनीर फ्रिज में रखने से पहले करें ये 1 काम, हफ्तों रहेगा ताजा

Kitchen Tips: लोग बाजार से पनीर का बड़ा पैकेट ले आते हैं. लेकिन अक्सर परेशानी तब शुरू होती है, जब बचा हुआ पनीर एक-दो दिन बाद फ्रिज में ही खराब होने लगता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 30 Aug 2026 06:50 AM (IST)
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How To Keep Paneer Fresh In Fridge: पनीर ऐसी चीज है जिसे भारतीय घरों में कभी भी कम नहीं पड़ने दिया जाता. कभी सब्जी बनाने के लिए तो कभी टिक्का, पराठे या किसी खास डिश के लिए लोग बाजार से पनीर का बड़ा पैकेट ले आते हैं. लेकिन अक्सर परेशानी तब शुरू होती है, जब बचा हुआ पनीर एक-दो दिन बाद फ्रिज में ही खराब होने लगता है. उसमें अजीब सी गंध आने लगती है, सतह चिपचिपी हो जाती है या किनारे हल्के पीले दिखाई देने लगते हैं.

अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो सिर्फ पनीर को फ्रिज में रख देना काफी नहीं है. इसे किस बर्तन में और किस तरीके से रखा जा रहा है, इसका भी काफी असर पड़ता है. सही तरीके से स्टोर करने पर पनीर को जल्दी खराब होने से बचाया जा सकता है.

पनीर जल्दी खराब क्यों होता है?

पनीर एक ताजा चीज है और इसमें नमी काफी ज्यादा होती है. इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं होते, इसलिए बैक्टीरिया के बढ़ने की संभावना भी रहती है. हवा के संपर्क में आने पर पनीर की सतह सूखने लगती है और उसका रंग बदल सकता है. वहीं, अगर फ्रिज का तापमान पर्याप्त ठंडा न हो तो इसके खराब होने की प्रक्रिया और तेज हो सकती है. यही वजह है कि पनीर को फ्रिज के ऐसे हिस्से में रखना चाहिए जहां तापमान सबसे ज्यादा स्थिर और ठंडा रहता हो. आमतौर पर फ्रिज की निचली शेल्फ इसके लिए बेहतर जगह मानी जाती है. फ्रिज के दरवाजे में पनीर रखने से बचें, क्योंकि वहां तापमान बार-बार बदलता रहता है.

पनीर को फ्रिज में रखने का सही तरीका

अगर आपने बाजार से पनीर खरीदा है और उसे एक-दो दिन में इस्तेमाल नहीं करना है तो उसे खुले पैकेट में न छोड़ें. पनीर को छोटे हिस्सों में बांट लें, ताकि जरूरत के मुताबिक ही टुकड़ा निकालना पड़े. इसके बाद पनीर के टुकड़ों को एक साफ, फूड-सेफ और अच्छी तरह बंद होने वाले कंटेनर में रखें. कंटेनर में इतना ठंडा पानी डालें कि पनीर पूरी तरह उसमें डूब जाए. ढक्कन को अच्छी तरह बंद करके कंटेनर को फ्रिज की निचली शेल्फ पर रख दें. यह तरीका पनीर की नमी बनाए रखने में मदद करता है. यहां एक बात सबसे ज्यादा जरूरी है, पानी रोज बदलें. पुराने पानी को लंबे समय तक कंटेनर में छोड़ने से पनीर की क्वालिटी प्रभावित हो सकती है. पानी बदलते समय कंटेनर को भी साफ कर लें.


How To Store Paneer: पनीर फ्रिज में रखने से पहले करें ये 1 काम, हफ्तों रहेगा ताजा

सिर्फ एक दिन के लिए रखना हो तो ये तरीका अपनाएं

अगर पनीर का थोड़ा सा हिस्सा बचा है और उसे अगले दिन ही इस्तेमाल करना है तो उसे पानी में डुबोकर रखना जरूरी नहीं है. ऐसे में साफ गीले मलमल या सूती कपड़े में पनीर को लपेट सकते हैं. इसके बाद इसे एक बंद कंटेनर में रखकर फ्रिज में रखें. कपड़ा पनीर की सतह को सूखने से बचाने में मदद करता है. हालांकि, यह तरीका कम समय के लिए ही बेहतर है. एक-दो दिन से ज्यादा पनीर रखना हो तो पानी वाला तरीका ज्यादा उपयोगी हो सकता है.

क्लिंग फिल्म में लपेटकर रखने की गलती न करें

कई लोग पनीर को सीधे क्लिंग फिल्म में लपेटकर फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन इससे पनीर की सतह के आसपास नमी फंस सकती है. ऐसी स्थिति में पनीर जल्दी खट्टा पड़ सकता है. वहीं, पनीर को बिना ढके किसी खुले बर्तन में रखने से वह फ्रिज में मौजूद दूसरी चीजों की गंध सोख सकता है और उसकी सतह भी जल्दी सूख सकती है. इसलिए अच्छी तरह बंद होने वाला कंटेनर इस्तेमाल करना बेहतर है.


How To Store Paneer: पनीर फ्रिज में रखने से पहले करें ये 1 काम, हफ्तों रहेगा ताजा

ज्यादा पनीर खरीद लिया है तो फ्रीज कर सकते हैं

अगर आपने जरूरत से ज्यादा पनीर खरीद लिया है और अगले कुछ दिनों में उसका इस्तेमाल नहीं होने वाला, तो इसे फ्रीजर में रखा जा सकता है. इसके लिए पनीर को पहले छोटे टुकड़ों में काटें. पनीर के टुकड़ों को थोड़ी देर उबलते पानी में डालकर तुरंत ठंडे पानी में निकालें. इसके बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाकर एयरटाइट फ्रीजर-सेफ कंटेनर में रखें. कंटेनर पर तारीख लिख देना भी अच्छा रहेगा, ताकि आपको पता रहे कि इसे कब फ्रीज किया गया था. जब पनीर इस्तेमाल करना हो तो उसे कमरे के तापमान पर छोड़ने के बजाय रातभर फ्रिज में रखकर धीरे-धीरे डीफ्रॉस्ट करना बेहतर है. इससे उसके टेक्सचर को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

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कैसे पहचानें कि पनीर खराब हो चुका है?

पनीर इस्तेमाल करने से पहले उसका रंग, गंध और टेक्सचर जरूर देखें. ताजा पनीर की गंध हल्की और दूध जैसी होती है. अगर उसमें तेज खट्टी या अजीब गंध आने लगे तो उसे इस्तेमाल न करें. इसी तरह ताजा पनीर की सतह सामान्य तौर पर साफ और मुलायम होती है. अगर वह बहुत ज्यादा चिपचिपा महसूस हो या असामान्य तरीके से टूटने लगे तो यह खराब होने का संकेत हो सकता है. किनारों पर पीला या धूसर रंग दिखाई देना भी सावधानी बरतने का संकेत है. ऐसी स्थिति में सिर्फ खराब हिस्सा काटकर बाकी पनीर इस्तेमाल करना सुरक्षित नहीं माना जाना चाहिए. अगर पनीर की गंध, रंग या बनावट को लेकर जरा भी संदेह हो तो उसे फेंक देना बेहतर है.

घर पर पनीर स्टोर करते समय याद रखें ये बातें

पनीर को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं,फ्रिज का सही तापमान, साफ और बंद कंटेनर और सही तरीके से नमी बनाए रखना. अगर पानी में पनीर रख रहे हैं तो पानी रोज बदलें. कम समय के लिए रखने पर साफ गीले कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है. पनीर को फ्रिज के दरवाजे में रखने, खुले में छोड़ने या लंबे समय तक एक ही पानी में रखने से बचें. अगर पनीर में खट्टी गंध, चिपचिपी सतह या असामान्य रंग दिखाई दे तो उसे खाने का जोखिम न लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
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