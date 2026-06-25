बाथरूम की गंदी टाइल्स को चमकाने का कारगर तरीका, ये 10 रुपये की चीज बना देगी काम

How To Remove Stains From Bathroom Tiles: बाथरूम की टाइल्स चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हों, अगर उन पर जमी गंदगी, पीले दाग, साबुन की परत और कोनों में जमा मैल साफ न किया जाए, तो पूरा बाथरूम गंदा और बदरंग दिखने लगता है. कई बार लोग महंगे क्लीनर खरीदते हैं, लेकिन फिर भी टाइल्स पर वैसी चमक नहीं आ पाती, जैसी चाहिए होती है. ऐसे में अच्छी बात यह है कि बाथरूम की गंदी टाइल्स को चमकाने के लिए आपको हमेशा महंगे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती. कई बार घर में मौजूद एक सस्ती-सी चीज भी बड़ा काम कर जाती है.

साफ करने के लिए क्या करें यूज?

अगर टाइल्स और ग्राउट पर जमी गंदगी हटानी है, तो बेकिंग सोडा एक बेहद काम की चीज साबित हो सकता है. बाजार में यह करीब 10 रुपये के छोटे पैकेट में आसानी से मिल जाता है और सफाई के लिए काफी असरदार माना जाता है. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप बेकिंग सोडा में थोड़ा सफेद सिरका, थोड़ा लिक्विड डिश सोप और गर्म पानी मिलाकर एक क्लीनिंग मिक्स तैयार कर सकते हैं. यह मिश्रण टाइल्स पर जमे दाग, मैल और साबुन की परत को ढीला करने में मदद करता है.

पुराने और जिद्दी हटाने के लिए क्या करें यूज?

अगर दाग ज्यादा पुराने और जिद्दी हैं, तो बेकिंग सोडा के साथ हाइड्रोजन पेरॉक्साइड और थोड़ा लिक्विड सोप मिलाकर पेस्ट तैयार किया जा सकता है. इस पेस्ट को खासकर ग्राउट लाइन्स और दाग वाली जगहों पर लगाया जाता है. 10 से 15 मिनट तक छोड़ने के बाद पुराने टूथब्रश या स्क्रब ब्रश की मदद से रगड़ने पर काफी फर्क दिखाई दे सकता है. इसके बाद गर्म पानी डालकर गंदगी हटाई जा सकती है और सूखे कपड़े से पोंछकर टाइल्स को साफ किया जा सकता है.

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नमक, नींबू या बोरेक्स का भी यूज

कुछ लोग नमक, नींबू या बोरेक्स जैसी चीजों का इस्तेमाल भी टाइल्स की सफाई में करते हैं. नमक नमी वाली जगहों पर जमी गंदगी और कुछ हद तक फफूंदी को हटाने में मदद कर सकता है, जबकि नींबू का रस टाइल्स की सतह पर जमा दाग हल्के करने में काम आता है. हालांकि, किसी भी घरेलू नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपकी टाइल्स किस तरह की हैं, क्योंकि हर क्लीनिंग मिक्स हर सतह के लिए सही नहीं होता. टाइल्स की चमक लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सिर्फ एक बार की सफाई काफी नहीं है. बाथरूम में नमी ज्यादा रहती है, इसलिए वहां नियमित सफाई जरूरी होती है. अगर समय-समय पर टाइल्स और ग्राउट को साफ किया जाए, बाथरूम को सूखा रखा जाए और गंदगी को जमने का मौका न दिया जाए, तो टाइल्स जल्दी खराब नहीं दिखेंगी.

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