क्या बेड के पीछे जमती है धूल? दीवार से गैप रखकर ऐसे करें साफ

Why You Should Not Push Bed Against Wall: कमरे में बेड की जगह तय करते समय हम आमतौर पर सिर्फ यह देखते हैं कि वह देखने में अच्छा लगे और आने-जाने के लिए पर्याप्त जगह बची रहे. लेकिन बेड और दीवार के बीच की जगह कमरे की सफाई और रखरखाव के लिहाज से भी काफी जरूरी होती है. दीवार से बिल्कुल चिपकाकर रखा गया बेड साफ करना मुश्किल बना सकता है, वहीं जरूरत से ज्यादा जगह छोड़ने पर कमरे की उपयोगी जगह कम हो सकती है.

खासकर अगर गद्दे या बेड को कुछ समय के लिए दीवार के पास रखना हो तो उसे सीधे दीवार से चिपकाकर नहीं रखना चाहिए. एक्सपर्ट के मुताबिक गद्दे को हल्के कोण पर टिकाकर रखना चाहिए और दीवार से दबाकर रखने से बचना चाहिए, क्योंकि लगातार दबाव पड़ने से उसका एक हिस्सा संकुचित हो सकता है और असमान घिसावट हो सकती है.

बेड को दीवार से बिल्कुल सटाकर क्यों न रखें?

बेड और दीवार के बीच थोड़ी जगह होने से सफाई करना आसान रहता है. अगर बेड पूरी तरह दीवार से चिपका हुआ है तो उसके पीछे धूल और कचरा जमा होने के बावजूद वहां तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है. समय के साथ यही गंदगी कमरे की सफाई को प्रभावित कर सकती है. अगर बेड या गद्दा लंबे समय तक दीवार से लगा रहता है और वहां नमी भी मौजूद है तो समस्या बढ़ सकती है. नमी दीवार से गद्दे तक पहुंच सकती है और इससे फफूंद या बदबू पैदा होने का खतरा रहता है. इसलिए दीवार और गद्दे के बीच सीधा संपर्क न होने देना बेहतर है.





सफाई के लिए कितनी जगह रखें?

एक्सपर्ट के अनुसार, इसे किसी निश्चित इंच या सेंटीमीटर के नियम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. व्यावहारिक तौर पर इतनी जगह रखना बेहतर है कि आप आसानी से पीछे की दीवार और फर्श तक हाथ या सफाई का उपकरण पहुंचा सकें. कमरे की बनावट छोटी है तो बेड को बहुत ज्यादा पीछे खिसकाने की जरूरत नहीं है. वहीं बड़े कमरे में थोड़ी अतिरिक्त जगह छोड़कर सफाई और हवा के आवागमन को आसान बनाया जा सकता है. सबसे जरूरी बात यह है कि बेड या गद्दा दीवार पर लगातार दबाव न बनाए.





गद्दे को दीवार से टिकाते समय रखें ध्यान

अगर किसी कारण से गद्दे को कुछ समय के लिए दीवार के सहारे खड़ा करके रखना पड़ रहा है तो उसे पूरी तरह सीधा खड़ा करने के बजाय हल्के कोण पर टिकाना चाहिए. नीचे रबर वेज या नॉन-स्लिप पैड लगाने से उसके खिसकने का खतरा कम हो सकता है. गद्दे को दीवार से दबाकर रखने के बजाय उसके बीच सुरक्षा के लिए फोम पैड, कार्डबोर्ड या कपड़े की शीट लगाई जा सकती है. इससे दीवार और गद्दे दोनों को खरोंच और दूसरे नुकसान से बचाने में मदद मिलती है. पेंट की गई दीवार से गद्दे का सीधा संपर्क भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पेंट का रंग गद्दे पर लग सकता है या दीवार पर निशान पड़ सकते हैं.

बेड के पीछे जमा धूल ऐसे साफ करें

कमरे की सफाई करते समय सिर्फ बेड की चादर बदलना या ऊपर से धूल साफ करना काफी नहीं है. बेड के पीछे और नीचे भी समय-समय पर सफाई करनी चाहिए. पहले फर्श पर जमा धूल और कचरा हटाएं. अगर वैक्यूम क्लीनर उपलब्ध है तो उसके पतले अटैचमेंट से बेड के पीछे और किनारों की सफाई की जा सकती है. गद्दे को स्टोर करने से पहले भी उसकी पूरी तरह सफाई जरूरी है.

नमी से बचाना भी जरूरी

बेड को दीवार के पास रखते समय दीवार की हालत भी जरूर देखें. अगर दीवार में सीलन है, पाइप से पानी का रिसाव है या फर्श नम रहता है तो बेड और गद्दे को वहां रखने से बचें. स्टोरेज की जगह साफ, सूखी और हवादार होनी चाहिए. गद्दे को साफ करने के बाद उसे पूरी तरह सुखाना भी जरूरी है. उसमें कहीं नमी रह गई तो लंबे समय तक बंद रखने पर फफूंद और बदबू की समस्या हो सकती है. गद्दे को हवादार जगह पर सुखाएं और जरूरत हो तो पंखे की मदद लें. उसे कवर करने से पहले यह जरूर जांच लें कि कोई हिस्सा गीला न हो.

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कमरे की सफाई के लिए यह आदत बनाएं

अगर बेड को दीवार से थोड़ी जगह देकर रखा गया है तो सफाई के दौरान उस हिस्से को भी बाकी कमरे की तरह साफ करें. बेड को जरूरत पड़ने पर थोड़ा आगे खिसकाकर दीवार, फर्श और बेड के पीछे के हिस्से की धूल साफ की जा सकती है. अगर गद्दे को लंबे समय के लिए स्टोर करना हो तो उसे सीधे फर्श पर रखने से भी बचना चाहिए. लकड़ी की स्लैट या पैलेट के ऊपर रखने से नीचे हवा का आवागमन बना रह सकता है और नमी जमा होने का खतरा कम हो सकता है.

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