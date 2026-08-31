टिफिन में कड़क हो जाती हैं रोटियां? 1 आसान हैक से रहेंगी एकदम सॉफ्ट

How To Keep Roti Soft For Long Hours: घर पर बनाई गई रोटी तवे से उतरते समय जितनी नरम और गर्म होती है, कुछ घंटे बाद उतनी ही सख्त लगने लगती है. खासकर जब रोटियां सुबह बनाकर लंच बॉक्स में पैक की जाती हैं, तो दोपहर तक उनका स्वाद और टेक्सचर बदल जाता है. कई लोग इसके लिए आटे या रोटी की क्वालिटी को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कई बार असली गलती रोटी बनाने के बाद उसे रखने के तरीके में होती है.

अगर आप चाहते हैं कि रोटी कई घंटे तक नरम बनी रहे, तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि उसे पकाने के बाद तुरंत बंद डिब्बे में रखना सही तरीका नहीं है. गर्म रोटी से भाप और नमी निकलती रहती है. अगर उसे उसी समय एयरटाइट डिब्बे में बंद कर दिया जाए तो भाप अंदर ही फंस जाती है. बाद में यही भाप पानी की बूंदों में बदलकर रोटी पर जम सकती है. इससे रोटी कभी चिपचिपी तो कभी रबड़ जैसी लगने लगती है.

गर्म रोटी को तुरंत पैक करना सबसे बड़ी गलती

तवे से उतरी रोटी को सीधे लंच बॉक्स में रखकर ढक्कन बंद करने से बचें. रोटी को पैक करने से पहले करीब 30 से 60 सेकंड के लिए किसी प्लेट या साफ कपड़े पर रखें. इससे उसकी अतिरिक्त भाप बाहर निकल जाएगी और डिब्बे के अंदर ज्यादा नमी जमा नहीं होगी. इसका मतलब यह नहीं है कि रोटी को पूरी तरह ठंडा कर दें. मकसद सिर्फ इतना है कि उसकी सतह पर मौजूद अतिरिक्त भाप निकल जाए. इसके बाद उसे सही तरीके से पैक किया जा सकता है.





रोटी अच्छी तरह फूलेगी तो रहेगी नरम

रोटी का नरम रहना सिर्फ पैकिंग पर निर्भर नहीं करता. उसे पकाने का तरीका भी काफी मायने रखता है. जब रोटी तवे पर अच्छी तरह फूलती है तो उसके अंदर भाप की एक परत बनती है. यही अंदर की नमी रोटी को कुछ समय तक मुलायम बनाए रखने में मदद करती है.

अगर रोटी ठीक से नहीं फूलती या उसे बहुत ज्यादा सेंक दिया जाता है तो उसकी नमी जल्दी निकल सकती है. नतीजा यह होता है कि कुछ घंटे बाद रोटी सूखी और कड़ी लगने लगती है. इसलिए तवे पर रोटी को जरूरत से ज्यादा देर तक रखने से बचें.





रोटी को कपड़े में लपेटकर रखें

रोटियों को सीधे एयरटाइट डिब्बे में रखने के बजाय उन्हें साफ और सूखे सूती कपड़े में लपेटना बेहतर विकल्प हो सकता है. कपड़ा अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है और रोटियों की सतह पर पानी जमा नहीं होने देता. अगर आप लंच बॉक्स में रोटियां लेकर जा रहे हैं तो पहले उन्हें कपड़े में रखें और फिर डिब्बे में डालें. नीचे भी एक साफ कपड़ा या टिश्यू रखा जा सकता है, ताकि रोटियों का सीधा संपर्क जमा हुई नमी से न हो.

एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल करते हैं तो उसे रोटी की सतह से सीधे चिपकाकर रखने के बजाय कपड़े की परत रखना बेहतर है. इससे नमी के कारण रोटी के चिपचिपे होने की समस्या कम हो सकती है.

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नरम रोटी के लिए आटा भी सही होना चाहिए

अगर आटा बहुत सख्त या सूखा है तो सिर्फ सही पैकिंग से रोटी लंबे समय तक नरम नहीं रहेगी. इसलिए आटा गूंथते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखें. आटा गूंथने के लिए हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है. चाहें तो पानी की जगह कुछ मात्रा में दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आटे में 1 से 2 चम्मच तेल या घी मिलाने से भी रोटी का टेक्सचर बेहतर हो सकता है. आटे को अच्छी तरह गूंथने के बाद उसे कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए ढककर रख दें. इससे आटा अच्छी तरह सेट होता है और रोटियां नरम बनाने में मदद मिल सकती है. बहुत ज्यादा सूखा आटा इस्तेमाल करने से रोटी जल्दी सख्त हो सकती है.

नीचे वाली रोटियां ज्यादा गीली क्यों हो जाती हैं?

कई बार ऊपर रखी रोटियां ठीक रहती हैं, लेकिन सबसे नीचे वाली रोटी गीली या चिपचिपी हो जाती है. इसकी वजह डिब्बे के अंदर जमा होने वाली नमी हो सकती है. भाप ठंडी होकर पानी में बदलती है और नीचे की तरफ जमा हो सकती है. इससे बचने के लिए लंच बॉक्स के नीचे एक साफ सूखा कपड़ा या टिश्यू रखें. रोटियों को भी कपड़े में लपेटकर रखें. इससे रोटी और डिब्बे की सतह के बीच सीधा संपर्क कम होगा.

रोटी को सब्जी के साथ न मिलाएं

अगर रोटी और सब्जी एक ही हिस्से में रखी गई हैं तो ग्रेवी और भाप की वजह से रोटी जल्दी गीली हो सकती है. इसलिए संभव हो तो रोटी को सब्जी से अलग रखें. अलग-अलग कंटेनर वाला लंच बॉक्स इस मामले में ज्यादा सुविधाजनक रहता है.

रोटी कुछ घंटे बाद सख्त क्यों होती है?

रोटी ठंडी होने के साथ उसकी नमी धीरे-धीरे एक जगह से दूसरी जगह जाती है. साथ ही उसमें मौजूद स्टार्च भी ठंडा होने के बाद अपनी संरचना बदलता है, जिससे रोटी धीरे-धीरे सख्त महसूस हो सकती है. वहीं अगर डिब्बे में जरूरत से ज्यादा नमी फंस जाए तो रोटी सूखने के बजाय चिपचिपी हो सकती है. इसलिए रोटी को लंबे समय तक नरम रखने का मतलब नमी को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उसे संतुलित रखना है.

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