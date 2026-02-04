Easy Ways To Unclog A Kitchen Sink: किचन सिंक का जाम होना रोजमर्रा की परेशानी है, जो काम की रफ्तार बिगाड़ देती है. बर्तन धोते समय पानी रुक जाए, बदबू आने लगे या सिंक से अजीब आवाज आए, ये सब संकेत हैं कि अंदर कचरा जमा हो चुका है. अच्छी बात ये है कि ज्यादातर मामलों में आपको प्लंबर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ आसान घरेलू तरीकों से ही सिंक को फिर से साफ किया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आप किन घरेलू नुस्खों की मदद से इसको आसानी से साफ कर सकते हैं.

क्यों जमा हो जाता है कचरा?

सबसे पहले समझें कि जाम क्यों लगता है. अक्सर तेल, घी, खाने के छोटे टुकड़े और साबुन की परत पाइप में जमकर रास्ता संकरा कर देती है. समय के साथ यही परतें मिलकर पानी का बहाव रोक देती हैं. एक बार पानी का बहाव रुक जाता है, तो उसको बाद चीजें जाकर इसमें फंस जाती हैं और बाद में इससे बदबू निकलने लगता है. अगर समय से सफाई न की जाए, तो गंदगी में बैक्टीरिया पनपने का डर बना रहता है.

कैसे साफ करें?

अगर सिंक धीरे-धीरे खाली हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका है गरम पानी. एक केतली या पैन में पानी उबालें और सीधे नाली में डाल दें. इससे जमी हुई चिकनाई पिघलने लगती है. कई बार सिर्फ यही तरीका काफी होता है. अगर इससे काम न बने, तो बेकिंग सोडा और सिरका आजमाएं. आधा कप बेकिंग सोडा नाली में डालें, फिर आधा कप सिरका डालकर नाली को 15 से 20 मिनट के लिए ढक दें. इसके बाद गरम पानी डालें। ये मिश्रण अंदर जमी गंदगी को तोड़ने में मदद करता है और बदबू भी कम करता है.

इसके बाद भी पानी रुक रहा हो, तो प्लंजर का इस्तेमाल करें. प्लंजर को नाली पर अच्छी तरह फिट करें और तेजी से ऊपर-नीचे दबाएं. अगर डबल सिंक है, तो दूसरी नाली को गीले कपड़े से बंद कर दें, ताकि दबाव सही बने. एक और असरदार तरीका है P-ट्रैप की सफाई. सिंक के नीचे मुड़ी हुई पाइप में अक्सर खाना और गंदगी फंस जाती है. नीचे एक बाल्टी रखें, पाइप खोलें और जमा कचरा निकालकर अच्छे से साफ करें.

सिंक न जाम हो, इसके लिए क्या करें?

आगे से जाम न लगे, इसके लिए कुछ आदतें बदलना जरूरी है. सिंक में तेल-घी न डालें, खाने के टुकड़े पहले कूड़ेदान में फेंकें और नाली पर जाली जरूर लगाएं. हफ्ते में एक बार गरम पानी डालना और महीने में एक बार बेकिंग सोडा-सिरका डालना भी फायदेमंद होता है.

