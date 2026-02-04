हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsKitchen Sink Cleaning Tips: जाम हो गई किचन की सिंक, चुटकियों में करें ये काम तो निकल जाएगा पूरा कचरा

Unclog Kitchen Sink Fast: किचन की सिंक हमारी कुछ गलतियों के चलते जाम हो जाती है. चलिए आपको बताते हैं कि अगर सिंक जाम हो गई है, तो इसको कैसे साफ किया जा सकता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 04 Feb 2026 12:33 AM (IST)
Easy Ways To Unclog A Kitchen Sink: किचन सिंक का जाम होना रोजमर्रा की परेशानी है, जो काम की रफ्तार बिगाड़ देती है. बर्तन धोते समय पानी रुक जाए, बदबू आने लगे या सिंक से अजीब आवाज आए, ये सब संकेत हैं कि अंदर कचरा जमा हो चुका है. अच्छी बात ये है कि ज्यादातर मामलों में आपको प्लंबर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. कुछ आसान घरेलू तरीकों से ही सिंक को फिर से साफ किया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आप किन घरेलू नुस्खों की मदद से इसको आसानी से साफ कर सकते हैं. 

क्यों जमा हो जाता है कचरा?

सबसे पहले समझें कि जाम क्यों लगता है. अक्सर तेल, घी, खाने के छोटे टुकड़े और साबुन की परत पाइप में जमकर रास्ता संकरा कर देती है. समय के साथ यही परतें मिलकर पानी का बहाव रोक देती हैं. एक बार पानी का बहाव रुक जाता है, तो उसको बाद चीजें जाकर इसमें फंस जाती हैं और बाद में इससे बदबू निकलने लगता है. अगर समय से सफाई न की जाए, तो गंदगी में बैक्टीरिया पनपने का डर बना रहता है. 

कैसे साफ करें?

अगर सिंक धीरे-धीरे खाली हो रहा है, तो सबसे आसान तरीका है गरम पानी. एक केतली या पैन में पानी उबालें और सीधे नाली में डाल दें. इससे जमी हुई चिकनाई पिघलने लगती है. कई बार सिर्फ यही तरीका काफी होता है. अगर इससे काम न बने, तो बेकिंग सोडा और सिरका आजमाएं. आधा कप बेकिंग सोडा नाली में डालें, फिर आधा कप सिरका डालकर नाली को 15 से 20 मिनट के लिए ढक दें. इसके बाद गरम पानी डालें। ये मिश्रण अंदर जमी गंदगी को तोड़ने में मदद करता है और बदबू भी कम करता है.

इसके बाद भी पानी रुक रहा हो, तो प्लंजर का इस्तेमाल करें. प्लंजर को नाली पर अच्छी तरह फिट करें और तेजी से ऊपर-नीचे दबाएं. अगर डबल सिंक है, तो दूसरी नाली को गीले कपड़े से बंद कर दें, ताकि दबाव सही बने. एक और असरदार तरीका है P-ट्रैप की सफाई. सिंक के नीचे मुड़ी हुई पाइप में अक्सर खाना और गंदगी फंस जाती है. नीचे एक बाल्टी रखें, पाइप खोलें और जमा कचरा निकालकर अच्छे से साफ करें. 

सिंक न जाम हो, इसके लिए क्या करें?

आगे से जाम न लगे, इसके लिए कुछ आदतें बदलना जरूरी है. सिंक में तेल-घी न डालें, खाने के टुकड़े पहले कूड़ेदान में फेंकें और नाली पर जाली जरूर लगाएं. हफ्ते में एक बार गरम पानी डालना और महीने में एक बार बेकिंग सोडा-सिरका डालना भी फायदेमंद होता है.

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 04 Feb 2026 12:33 PM (IST)
Clogged Kitchen Sink Kitchen Sink Blockage Kitchen Sink Clogged Solution
Embed widget