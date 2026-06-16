बिना तोड़े पता चल जाएगा अंडा फ्रेश है या खराब, बस ये तरीका जान लीजिए

How To Check Egg Freshness: अंडा प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स माना जाता है और ज्यादातर लोगों की डाइट का अहम हिस्सा होता है. लेकिन कई बार अंडों को देखकर यह समझना मुश्किल हो जाता है कि वे अभी भी ताजे हैं या खराब हो चुके हैं. ऐसे में लोग अक्सर अंडा तोड़कर ही उसकी स्थिति का पता लगाते हैं. हालांकि, एक आसान तरीका ऐसा भी है जिसकी मदद से आप बिना अंडा तोड़े ही उसकी ताजगी का पता लगा सकते हैं.

दरअसल, अंडों के डिब्बे पर लिखी तारीख हमेशा यह नहीं बताती कि अंडा कितना फ्रेश है. कई बार यह सिर्फ पैकिंग की तारीख होती है, जबकि कुछ मामलों में बेस्ट-बाय डेट दी जाती है. यदि आपने अंडे डिब्बे से निकालकर रख दिए हैं या किसी फार्म से खरीदे हैं, तो उनकी उम्र का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है.

पानी वाला टेस्ट बताएगा सच्चाई

अंडे की ताजगी जांचने का सबसे आसान और लोकप्रिय तरीका है फ्लोट टेस्ट. इसके लिए आपको केवल एक बाउल और ठंडे पानी की जरूरत होगी. सबसे पहले बाउल में इतना पानी भरें कि अंडा पूरी तरह डूब जाए. अब अंडे को धीरे से पानी में डालें और उसका व्यवहार देखें. अगर अंडा सीधे नीचे जाकर बर्तन की तली में लेट जाए, तो समझ लीजिए कि वह बिल्कुल ताजा है. यदि अंडा नीचे तो पहुंच जाए लेकिन खड़ा हो जाए या थोड़ा तिरछा नजर आए, तो वह कुछ दिन पुराना है, लेकिन खाने के लिए सुरक्षित माना जाता है. वहीं अगर अंडा पानी की सतह पर तैरने लगे, तो उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. यह संकेत है कि अंडा काफी पुराना हो चुका है और खराब होने की संभावना बढ़ गई है.

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ऐसा क्यों होता है?

एक्सपर्ट के अनुसार, समय के साथ अंडे के छिलके में मौजूद सूक्ष्म छिद्रों से हवा अंदर जाने लगती है. जैसे-जैसे हवा की मात्रा बढ़ती है, अंडे के अंदर एयर पॉकेट बड़ा होता जाता है. यही वजह है कि पुराने अंडे पानी में तैरने लगते हैं, जबकि ताजे अंडे डूब जाते हैं.

तोड़ने के बाद भी कर सकते हैं पहचान

अगर आपने अंडा तोड़ लिया है, तब भी उसकी ताजगी पहचानना आसान है. ताजा अंडे का सफेद हिस्सा गाढ़ा और थोड़ा चिपचिपा दिखाई देता है, जबकि पुराना अंडा ज्यादा पतला और पानी जैसा नजर आता है. इसके अलावा ताजे अंडे की जर्दी गोल और उभरी हुई होती है.

बदबू भी देती है संकेत

खराब अंडे की पहचान उसकी तेज सल्फर जैसी गंध से भी की जा सकती है. अगर अंडा तोड़ते ही सड़ी हुई बदबू आए, तो उसे तुरंत फेंक देना चाहिए. याद रखें, अंडों को हमेशा फ्रिज में उनके मूल डिब्बे में ही स्टोर करना चाहिए. सही तरीके से रखे गए अंडे लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं और उनकी गुणवत्ता भी बनी रहती है.

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