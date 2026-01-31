हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थवजन घटाने वाला इंजेक्शन बन सकता है गॉलब्लैडर निकलवाने की वजह, चौंकाने वाला खुलासा

वजन घटाने वाला इंजेक्शन बन सकता है गॉलब्लैडर निकलवाने की वजह, चौंकाने वाला खुलासा

सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इस इंजेक्शन के चमत्कारी नतीजों की खूब चर्चा हो रही है. हालांकि, इसी बीच ब्रिटेन के डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक चौंकाने वाली चेतावनी दी है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 31 Jan 2026 05:57 PM (IST)
आज के समय में मोटापा सिर्फ एक सौंदर्य से जुड़ी समस्या नहीं रह गया है, बल्कि यह कई बीमारियों की जड़ बन चुका है. इसी वजह से लोग तेजी से वजन कम करने के आसान और जल्दी असर दिखाने वाले तरीकों की तलाश में रहते हैं. जिम, डाइट प्लान और योग के साथ-साथ अब वजन घटाने वाले इंजेक्शन लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. वेगोवी (Wegovy) और मौनजारो (Mounjaro) जैसे इंजेक्शन को कई लोग मैजिक सॉल्यूशन मानने लगे हैं, क्योंकि इनसे बिना ज्यादा मेहनत के वजन तेजी से घटने लगता है.

सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इनके चमत्कारी नतीजों की खूब चर्चा हो रही है. इसी बीच ब्रिटेन के डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने एक चौंकाने वाली चेतावनी दी है. उनका कहना है कि तेजी से वजन घटाने वाले इन इंजेक्शनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों में गॉलब्लैडर की समस्या और गॉलब्लैडर निकालने की सर्जरी के मामले बढ़ते दिख रहे हैं. हालांकि अभी पूरी तरह यह साबित नहीं हुआ है कि इसकी वजह सिर्फ इंजेक्शन हैं, लेकिन शुरुआती संकेत चिंता बढ़ाने वाले जरूर हैं. तो आइए जानते हैं कि वजन घटाने वाला इंजेक्शन कैसे गॉलब्लैडर निकलवाने की वजह बन सकता है. 

आखिर वजन घटाने वाले इंजेक्शन होते क्या हैं?

वजन घटाने वाले ये इंजेक्शन दरअसल GLP-1 एगोनिस्ट नाम की दवाएं होती हैं. इनमें वेगोवी और मौनजारो जैसी दवाएं शामिल हैं. ये दवाएं शरीर में भूख को कम करती हैं, पेट को ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराती हैं और खाने की मात्रा अपने आप घट जाती है. इसी कारण वजन तेजी से कम होने लगता है. शुरुआत में इन दवाओं को डायबिटीज और मेटाबॉलिक बीमारियों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में इनके वजन घटाने वाले प्रभाव के कारण इन्हें मोटापे के इलाज में भी यूज किया जाने लगा. 

ब्रिटेन में गॉलब्लैडर की सर्जरी क्यों बढ़ रही है?

ब्रिटेन के अस्पतालों में डॉक्टरों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में गॉलब्लैडर की पथरी और गॉलब्लैडर निकालने की सर्जरी के मरीज बढ़े हैं. इनमें से कई मरीज ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में तेजी से वजन घटाया था. खासकर वजन घटाने वाले इंजेक्शनों की मदद से, डॉक्टरों का कहना है कि भले ही अभी कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन एक स्पष्ट पैटर्न जरूर दिख रहा है, जिस पर और रिसर्च की जरूरत है. 

तेजी से वजन घटने से गॉलब्लैडर पर क्या असर पड़ता है?

जब शरीर का वजन बहुत तेजी से कम होता है, तो शरीर में कई अंदरूनी बदलाव होते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, तेजी से वजन घटने पर लीवर पित्त (bile) में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल छोड़ने लगता है. इससे पित्त गाढ़ा हो सकता है. गाढ़े पित्त से पित्त की पथरी बनने का खतरा बढ़ जाता है.पित्त की पथरी ही गॉलब्लैडर निकालने की सर्जरी की सबसे आम वजह होती है. 

गॉलब्लैडर की बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है?

गॉलब्लैडर की समस्या कोई छोटी बात नहीं है. इसके लक्षणों में  पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में तेज दर्द, उल्टी और मतली, खाना पचाने में दिक्कत, बार-बार पेट खराब होना शामिल हैं कई मामलों में दवाइयों से आराम नहीं मिलता और गॉलब्लैडर निकालने की सर्जरी ही आखिरी विकल्प बचता है. हालांकि लोग बिना गॉलब्लैडर के भी सामान्य जीवन जी सकते हैं, लेकिन यह एक बड़ी सर्जरी होती है, जिसमें रिकवरी में समय लगता है, खर्च होता है और कुछ लोगों को लंबे समय तक पाचन की दिक्कत रहती है. 

ब्रिटेन की नियामक एजेंसी क्या कहती है?

ब्रिटेन की मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी (MHRA) इन वजन घटाने वाले इंजेक्शनों की सुरक्षा पर नजर बनाए हुए है. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि इन इंजेक्शनों से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, गॉलब्लैडर से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं, कुछ मामलों में डॉक्टर की मदद जरूरी हो सकती है. हालांकि एजेंसी यह भी मानती है कि कई लोग बिना किसी गंभीर साइड इफेक्ट के इन इंजेक्शनों का यूज कर रहे हैं, लेकिन लंबे समय के असर को समझने के लिए और शोध जरूरी है. 

वजन घटाने वाला इंजेक्शन लेने से पहले क्या ध्यान रखें?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह है कि इंजेक्शन शुरू करने से पहले डॉक्टर से पूरी सलाह जरूर लें. इसके संभावित दुष्प्रभावों, खासकर गॉलब्लैडर से जुड़े जोखिमों को समझें. अगर संभव हो तो धीरे-धीरे वजन घटाने पर ध्यान दें.वजन घटाने के दौरान नियमित जांच करवाते रहें.किसी भी तरह के दर्द या परेशानी को नजरअंदाज न करें. 

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें 

Published at : 31 Jan 2026 05:57 PM (IST)
Gallbladder Stones Weight Loss Injections Gallbladder Surgery Rapid Weight Loss
Embed widget