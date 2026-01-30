पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर एक बार फिर गंभीर चिंता जताई जा रही है. जेल में बंद इमरान खान को आंखों की गंभीर बीमारी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन होने की जानकारी सामने आई है. उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का दावा है कि अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया तो उनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन बीमारी कितनी खतरनाक है, जिससे इमरान खान की आंखों की रोशनी छिन सकती है.



क्या है CRVO और क्या यह बीमारी है खतरनाक?



सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन आंखों की एक खतरनाक बीमारी है. इस बीमारी में रेटिना की मुख्य नस में खून का थक्का जम जाता है, जिससे आंख के अंदर ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत हो जाती है. इसका सीधा असर रेटिना पर पड़ता है और मरीज को धुंधला दिखाई देने लगता है. डॉक्टरों के अनुसार, अगर समय पर इलाज न हो तो यह बीमारी स्थायी दृष्टि हानि का कारण बन सकती है. रिपोर्ट के अनुसार इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन की पुष्टी हुई है और उन्हे पहले से ही साफ दिखाई देने में परेशानी हो रही है.



इलाज को लेकर जेल प्रशासन पर आरोप



रिपोर्ट के अनुसार जेल प्रशासन इमरान खान को सही इलाज की सुविधा नहीं दे रहा है. इमरान खान की पार्टी पीटीआई का कहना है कि डॉक्टरों ने साफ तौर पर बताया है कि इस बीमारी का इलाज जेल परिसर में संभव नहीं है और इसके लिए स्पेशल मेडिकल सुविधाओं और ऑपरेशन की जरूरत है. इसके बावजूद जेल प्रशासन इलाज जेल के अंदर ही कराने पर जोर दे रहा है. पीटीआई के अनुसार इमरान खान को आखिरी बार अक्टूबर 2024 में अपने पर्सनल डॉक्टर से मिलने की परमिशन दी गई थी. इसके बाद से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद उनके पर्सनल डॉक्टरों को उनसे मिलने नहीं दिया गया.



2023 से जेल में बंद है इमरान खान



73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में बंद है और ज्यादातर समय एकांतवास में रखे गए हैं. उनके वकीलों और पार्टी नेताओं का कहना है कि पिछले तीन महीनों से उनसे किसी को मिलने नहीं दिया गया है. जबकि अदालत ने आदेश दिया था कि परिवार और वकील हफ्ते में दो बार उनसे मिल सकते हैं. पार्टी का दावा है कि इमरान खान करीब 100 दिनों से अपने वकीलों से भी नहीं मिल पाए हैं. वहीं इमरान खान की बहनें, वकील और पीटीआई नेता लगातार जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. कई बाद इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल भी किया. वहीं आपको बता दें कि इमरान खान 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के पीएम रहे हैं. अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटने के बाद अगस्त 2023 में उनकी गिरफ्तारी हुई थी.

ये भी पढ़ें-भारत को ग्लोबल हेल्थ सेंटर बनाने का प्लान, जानें कितना बड़ा होगा देश का हेल्थ बजट?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.