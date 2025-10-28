हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLack of Sleep Disease: हर रात आप खुद बर्बाद करते हैं अपना हार्ट, यह आदत पहुंचा देती है मौत के करीब

Lack of Sleep Disease: हर रात आप खुद बर्बाद करते हैं अपना हार्ट, यह आदत पहुंचा देती है मौत के करीब

Sleep Deprivation: नींद सबसे जरूरी होता है, अगर आप डेली पर्याप्त नींद नहीं लेते है, तो इससे आपको कई तरह की बीमारी होने का खतरा बना रहता है. चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं.

By : सोनम | Updated at : 28 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Preferred Sources

Sleep Deprivation Effects: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर नींद काटकर काम पूरे करने, डेडलाइन निपटाने या देर रात फोन पर स्क्रॉल करने में वक्त गुज़ारते हैं. शुरुआत में यह मामूली लग सकता है, लेकिन असल में नींद की कमी धीरे-धीरे शरीर के लगभग हर हिस्से को प्रभावित करती है. नींद सिर्फ आराम का समय नहीं है, बल्कि यही वह वक्त है जब शरीर खुद को रिपेयर करता है और फिर से ऊर्जा जुटाता है. अगर आप डेली 7 से 9 घंटे की नींद नहीं लेते, तो धीरे-धीरे दिल, दिमाग और मेटाबॉलिज्म पर इसका असर साफ नजर आने लगता है. चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं. 

हार्ट पर पड़ता है सबसे खराब असर

अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन में छपी एक स्टडी बताती है कि कम नींद लेने वालों में हार्ट की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है. इसमें हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और कोरोनरी हार्ट डिजीज जैसी समस्याएं शामिल हैं. लगातार कम नींद लेने पर शरीर हल्के तनाव की स्थिति में बना रहता है. ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों बढ़ जाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन  का स्तर भी ऊपर चला जाता है. कुछ दिनों के लिए यह फर्क ज़्यादा न लगे, लेकिन हफ्तों और महीनों तक ऐसा होने से दिल की सेहत पर गहरा असर पड़ता है.

बिगड़ जाता है मेटाबॉलिज्म

नींद की कमी का असर सिर्फ थकान तक सीमित नहीं है, यह आपके मेटाबॉलिज्म को भी गड़बड़ा देती है. रिसर्च के अनुसार कम नींद लेने से भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन प्रभावित होते हैं. लेप्टिन कम हो जाता है और घ्रेलिन बढ़ जाता है. नतीजा यह कि नींद पूरी न होने पर लोगों को ज़्यादा मीठा और हाई कार्ब स्नैक्स खाने की इच्छा होती है. लंबे समय में इससे मोटापा और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है. खासतौर पर पुरुषों में छह घंटे से कम नींद लगातार लेने पर डायबिटीज का रिस्क महिलाओं के मुकाबले ज्यादा देखा गया है.

मेंटल पर भी असर

अगर आपने कभी नींद पूरी न होने के बाद चिड़चिड़ापन महसूस किया है तो समझिए यह सिर्फ मूड का मामला नहीं है. लगातार कम नींद लेने से चिंता, डिप्रेशन और इमोशनल बर्नआउट बढ़ जाता है. नींद पूरी न होने पर दिमाग का वह हिस्सा अधिक एक्टिव हो जाता है जो इमोशन को नियंत्रित करता है, जबकि शांत निर्णय लेने वाले हिस्से की गतिविधि धीमी हो जाती है. यही वजह है कि नींद की कमी वाले लोग जल्दी गुस्सा करते हैं, तनाव ज्यादा महसूस करते हैं और दूसरों के साथ रिश्तों में भी मुश्किलें झेलते हैं.

कैसे सुधारें नींद की आदतें?

अच्छी बात यह है कि नींद की गुणवत्ता कुछ आसान आदतों से सुधारी जा सकती है. स्वास्थ्य एक्सपर्ट के अनुसार यंग लोगों को रोजाना 7 से 9 घंटे और बुज़ुर्गों को कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है. इसके लिए आप कुछ बदलाव कर सकते हैं- 

  • रोजाना एक तय समय पर सोना और उठना.
  • सोने से पहले फोन और लैपटॉप जैसे स्क्रीन से दूरी.
  • रात में कैफीन और भारी खाना न लेना.
  • कमरे का तापमान ठंडा और शांत रखना.
  • सोने से पहले हल्का मेडिटेशन, पढ़ाई या स्ट्रेचिंग करना.

इसे भी पढ़ें: Breast Cancer in Young Women: क्या लॉन्जरी पहनने से जल्दी होता है ब्रेस्ट कैंसर? नई-नई जवां हुईं लड़कियां भूलकर भी इग्नोर न करें डॉक्टरों की यह सलाह

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 28 Oct 2025 09:11 AM (IST)
Tags :
Sleep Sleep Deprivation Effects Lack Of Sleep Heart Disease
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
विश्व
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
Advertisement

वीडियोज

उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ छठ पूजा का समापन, देशभर में दिखी धूम! | Bihar
प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
नए परमाणु हथियार बनाएगा रूस? ट्रंप को दिया करारा झटका, अमेरिका के साथ प्लूटोनियम समझौता रद्द
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chhath Puja 2025: नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
नोएडा से लखनऊ, अयोध्या तक यूपी में दिखी छठ पर्व की दिखी रौनक, सामने आईं भव्य तस्वीरें
विश्व
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
सड़क से पकड़कर हाथ में थमा रहे हथियार, यूक्रेन में भर्ती के लिए नहीं मिल रहे लोग तो आर्मी ने उठाया चौंकाने वाला कदम
क्रिकेट
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
'मेरी गेंदबाजी पर शक मत करना...', IND vs AUS टी20 सीरीज से पहले इस भारतीय खिलाड़ी ने दी चेतावनी
बॉलीवुड
920 रुपये की चाय, 1050 रुपये में सलाद...शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट 'बास्टियन' की डिशेज की कीमत जान पकड़ लेंगे माथा
बेहद एक्सपेंसिव है शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट 'बास्टियन', चाय की कीमत जान ही बैठ जाएगा दिल
ट्रेंडिंग
पूरा इंटरनेट खुश हुआ! बच्चे को पिता ने दिया दिल छू लेने वाला सरप्राइज- यूजर्स ने दिल से की तारीफ
पूरा इंटरनेट खुश हुआ! बच्चे को पिता ने दिया दिल छू लेने वाला सरप्राइज- यूजर्स ने दिल से की तारीफ
जनरल नॉलेज
कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?
कुछ समय बाद काली क्यों पड़ जाती हैं चांदी की चीजें, सोने पर क्यों नहीं होता ऐसा कोई असर?
Parenting
Signs of Violent Behavior in Children: ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये अर्ली वॉर्निंग सिग्नल नजर आएं तो समझ लें कि खतरे में आपका बच्चा, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget