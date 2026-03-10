हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थEnlarged Prostate Symptoms: मर्दों के लिए खतरे की घंटी हैं 40 की उम्र के बाद ये 5 संकेत दिखना, बढ़ जाता है प्रोस्टेट

Enlarged Prostate Symptoms: मर्दों के लिए खतरे की घंटी हैं 40 की उम्र के बाद ये 5 संकेत दिखना, बढ़ जाता है प्रोस्टेट

Prostate Enlargement Treatment: पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या काफी तेजी से बढ़ रही है. चलिए आपको बताते हैं कि 40 के बाद किन प्रमुख संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 10 Mar 2026 11:31 AM (IST)
Early Warning Signs Of Enlarged Prostate: पुरुषों के लिए प्रोस्टेट की सेहत हर उम्र में महत्वपूर्ण होती है, सिर्फ बुजुर्गों के लिए ही नहीं. खासकर 40 और 50 की उम्र पार कर चुके पुरुषों को अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है. परिवार के लोगों को भी उन्हें समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराने के लिए प्रेरित करना चाहिए. प्रोस्टेट से जुड़ी एक आम समस्या बीइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया (BPH) यानी प्रोस्टेट का बढ़ना है. इसके शुरुआती लक्षण अक्सर यूरिन से जुड़ी आदतों में बदलाव के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें कई लोग बढ़ती उम्र का सामान्य हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन इन संकेतों को समय रहते पहचानना जरूरी है, क्योंकि जल्दी इलाज से स्थिति को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है.

प्रोस्टेट बढ़ने के 5 प्रमुख संकेत

यूरिन की धार कमजोर होना: अगर पेशाब की धार पहले की तुलना में कमजोर हो गई है या ब्लैडर खाली करने में ज्यादा समय लग रहा है, तो यह प्रोस्टेट बढ़ने का संकेत हो सकता है. यूरोलॉजिस्ट डॉ. संजय पांडे के अनुसार, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बढ़ा हुआ प्रोस्टेट यूरेथ्रा पर दबाव डालने लगता है, जिससे पेशाब का प्रवाह बाधित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें- Microplastics And Cancer: युवाओं में अचानक क्यों बढ़ रहे कोलन कैंसर के मामले? इस स्टडी में सामने आए खतरनाक कारण

पेशाब शुरू करने में दिक्कत: कई पुरुषों को वॉशरूम जाने पर पेशाब शुरू होने में समय लगता है. अक्सर इसे थकान या पानी की कमी समझ लिया जाता है, लेकिन यह भी BPH का लक्षण हो सकता है. लगातार ऐसी परेशानी होने पर डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

ब्लैडर पूरी तरह खाली न होने का एहसास: प्रोस्टेट बढ़ने पर व्यक्ति को बार-बार पेशाब जाने की इच्छा हो सकती है, क्योंकि ब्लैडर पूरी तरह खाली नहीं हो पाता. इससे रोजमर्रा की दिनचर्या और कामकाज भी प्रभावित हो सकता है. हावर्ड हेल्थ के एक रिसर्च के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र के 60 प्रतिशत लोग जो बीइंग प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया से प्रभावित हैं, उनको इस तरह की दिक्कत हो सकती है. 

रात में बार-बार पेशाब के लिए उठना: अगर किसी व्यक्ति को रात में कई बार यूरिन के लिए उठना पड़ता है, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. इससे नींद पूरी नहीं हो पाती और दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन या तनाव महसूस हो सकता है.

अचानक पेशाब लगना या टपकना: कभी-कभी अचानक यूरिन लगने की तेज इच्छा होती है और उसे रोकना मुश्किल हो जाता है. कुछ मामलों में यूरिन टपकने की समस्या भी हो सकती है, जो प्रोस्टेट बढ़ने का संकेत हो सकता है.

क्या प्रोस्टेट बढ़ना गंभीर समस्या है?

अगर इन संकेतों को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाए तो यह ब्लैडर डैमेज, यूरिन इंफेक्शन या किडनी से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है. भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग आधे पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या देखी जाती है.

इलाज के विकल्प

आज के समय में प्रोस्टेट बढ़ने का इलाज पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है. शुरुआती लक्षणों में दवाइयों जैसे अल्फा-ब्लॉकर्स और 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स से राहत मिल सकती है. इसके अलावा वॉटर वेपर थेरेपी जैसी आधुनिक तकनीक भी उपलब्ध है, जिसमें भाप की मदद से प्रोस्टेट के बढ़े हुए हिस्से को छोटा किया जाता है. यह प्रक्रिया बिना बड़े ऑपरेशन के की जाती है और रिकवरी भी अपेक्षाकृत जल्दी हो जाती है.

इसे भी पढ़ें- पैरों में दिखें ये 7 लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना डैमेज हो जाएगा लिवर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 10 Mar 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Enlarged Prostate Symptoms Benign Prostatic Hyperplasia Prostate Enlargement Signs
और पढ़ें
