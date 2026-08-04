मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थक्या नॉर्मल तेल से अच्छे होते हैं नारियल और एवोकाडो ऑयल, जानें सेहत के लिए क्या अच्छा?

क्या नॉर्मल तेल से अच्छे होते हैं नारियल और एवोकाडो ऑयल, जानें सेहत के लिए क्या अच्छा?

Healthy Oil: खाना बनाने के लिए कौन सा तेल बेहतर है? नारियल, एवोकाडो या सामान्य कुकिंग ऑयल? जानिए इनके फायदे, नुकसान और किस तेल का इस्तेमाल किस स्थिति में करना चाहिए.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Babar Hussain |  Updated at : 04 Aug 2026 04:43 PM (IST)
Preferred Sources

Healthy Oil: आजकल हेल्थ को लेकर जागरूक लोग अपने किचन में इस्तेमाल होने वाले तेल पर भी खास ध्यान देने लगे हैं. सोशल मीडिया और फिटनेस ट्रेंड्स के चलते नारियल ऑयल और एवोकाडो ऑयल को हेल्दी ऑप्शन  बताया जाता है. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या ये तेल वास्तव में डेली  कुकिंग ऑयल से बेहतर हैं या फिर यह सिर्फ एक ट्रेंड है.

 तेल की अपनी खासियत होती है

डाइट एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोई भी एक तेल सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा नहीं माना जा सकता. हर तेल की अपनी न्यूट्रिशन प्रोफाइल, फैटी एसिड और इस्तेमाल का तरीका अलग होता है. इसलिए तेल का चुनाव आपकी सेहत, उम्र और खाने की आदतों पर भी निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें: Having Pizza During Pregnancy: प्रेग्नेंसी में पिज्जा खा सकते हैं या नहीं, क्या कहते हैं डॉक्टर

नारियल ऑयल के फायदे

नारियल ऑयल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है. इसकी वजह से यह हाई हीट पर भी अच्छा  रहता है और जल्दी खराब नहीं होता. कुछ रिसर्च में इसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल बढ़ाने से जोड़ा गया है. हालांकि जिन लोगों का एलडीएल  कोलेस्ट्रॉल पहले से ज्यादा है, या जिन्हें दिल की बीमारी का खतरा है, उन्हें इसका सेवन सीमित मात्रा में करने की सलाह दी जाती है.

जान लें के बारे में एवोकाडो ऑयल

एवोकाडो ऑयल में मोनोअनसैचुरेटेड फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसे दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. इसमें विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं. यह सलाद, हल्की कुकिंग और मध्यम से तेज आंच पर खाना बनाने के लिए भी अच्छा ऑप्शन  माना जाता है. हालांकि इसकी कीमत और तेलों की तुलना में काफी कम  होती है.

दूसरे ऑयल भी खराब नहीं

सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी और राइस ब्रान जैसे सामान्य कुकिंग ऑयल भी सही मात्रा में इस्तेमाल किए जाएं तो शरीर को जरूरी फैटी एसिड उपलब्ध कराते हैं. एक्सपर्ट्स अक्सर सलाह देते हैं कि एक ही तरह का तेल लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बजाय समय समय पर अलग अलग तेलों का संतुलित इस्तेमाल करना बेहतर रहता है.

इन बातों का रखें ध्यान

सबसे जरूरी बात तेल की मात्रा है. चाहे नारियल ऑयल हो, एवोकाडो ऑयल या सामान्य कुकिंग ऑयल, जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किसी भी तेल का नुकसान पहुंचा सकता है. इसके अलावा बार बार एक ही तेल को गर्म करके इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे हानिकारक तत्व बनने का खतरा बढ़ जाता है.

जान लें यह सीक्रेट राज

अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से अलग अलग हेल्दी तेलों का संतुलित इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं जिन लोगों को दिल की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल या दूसरी स्वास्थ्य परेशानियाँ  हैं, उन्हें तेल बदलने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना बेहतर रहेगा. सही तेल वही है जो आपकी सेहत, खानपान और लाइफस्टाइल  के मुताबिक संतुलित मात्रा में इस्तेमाल किया जाए.

यह भी पढ़ें: Alzheimer Early Detection: एआई टेस्ट से अल्जाइमर का जल्दी लगेगा पता, महंगे स्कैन से मिलेगी राहत

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 04 Aug 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Coconut Oil Healthy Oil Avocado Oil
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
क्या नॉर्मल तेल से अच्छे होते हैं नारियल और एवोकाडो ऑयल, जानें सेहत के लिए क्या अच्छा?
क्या नॉर्मल तेल से अच्छे होते हैं नारियल और एवोकाडो ऑयल, जानें सेहत के लिए क्या अच्छा?
हेल्थ
Abhijeet Dipke Health: बार-बार बीमार क्यों हो रहे अभिजीत दीपके, टाइफाइड के बाद क्या रखें ध्यान?
बार-बार बीमार क्यों हो रहे अभिजीत दीपके, टाइफाइड के बाद क्या रखें ध्यान?
हेल्थ
 Causes Of Lungs Cancer: हफ्तों पुरानी खांसी और बलगम में खून? जानें फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण
हफ्तों पुरानी खांसी और बलगम में खून? जानें फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती लक्षण
हेल्थ
रोज-रोज शुरू हो जाता है सिरदर्द, ये आदतें हो सकती हैं वजह
रोज-रोज शुरू हो जाता है सिरदर्द, ये आदतें हो सकती हैं वजह
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने Shivangi Joshi के लिए किया बड़ा Sacrifice, फैंस हुए इमोशनल
Ramayana पर बढ़ा विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने दी चेतावनी, Preview Screening की रखी मांग
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King का First Look गलती से हुआ Reveal?
Jharkhand Students Protest: झारखंड में JPSC-JSSC पर बड़ा बवाल! अभिजीत दीपके की एंट्री ABPLIVE
Sansani: स्कूल में Murder से सनसनी! Lady Teacher का कातिल कौन?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
तृषा से सनातन तक, उदयनिधि के विवादित बयानों ने कब-कब मचाया बवाल, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर बदले, यूपी में 13 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर
गोरखपुर, बस्ती, बरेली और प्रयागराज के कमिश्नर बदले, यूपी में 13 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर
इंडिया
पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...
पति स्टालिन के लिए पुलिस से भिड़ीं किरुथीगा, बोलीं- वो टॉयलेट...
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सिर्फ 3 भारतीय लगा सके दोहरा शतक, हैरान कर देगी लिस्ट
बॉलीवुड
Spider Man BO: मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ की रही धूम, शानदार हुई कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
मंडे को भी ‘स्पाइडर मैन’ ने शानदार की कमाई, जानें- 300 करोड़ से रह गई कितनी दूर
इंडिया
Meta की ग्लोबल टीम को मोदी सरकार ने किया तलब, कहा- 'ये तय करें कि...'
Meta ग्लोबल टीम को सरकार ने किया तलब, PM के पोस्ट का उठेगा मुद्दा?
विश्व
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
ट्रंप ने तोड़ा शहबाज-मुनीर का दिल, ईरान वार्ता में सऊदी-UAE-कतर का नाम, PAK को भूले
बिहार
पटना: CM आवास घेरने निकले NSUI कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े
पटना: CM आवास घेरने निकले NSUI कार्यकर्ता, बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े
ENT LIVE
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
The Alliance में Salman Khan के बड़े खुलासे, Sohail Khan Divorce और Jail Days पर की बात
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
Lock Upp 2 में Harshad Chopda का बड़ा Sacrifice, Shivangi Joshi के लिए छोड़ी Finalist Position
ENT LIVE
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
Gatta Kusthi 2 Review: रिश्तों और कुश्ती की इस कहानी ने जीता दर्शकों का दिल
ENT LIVE
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
Ramayana पर नया विवाद, Shri Ramlila Mahasangh ने Preview Screening की मांग, Protest की चेतावनी
ENT LIVE
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
London में Shah Rukh Khan का नया लुक वायरल, क्या King के लिए बदला है हेयर स्टाइल?
Embed widget