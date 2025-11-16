हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCough Syrup: बच्चों को कफ सिरप कब देना फायदेमंद और कब खतरनाक? जान लें हर बात

Cough Syrup: बच्चों को कफ सिरप कब देना फायदेमंद और कब खतरनाक? जान लें हर बात

Cough medicine side effects: जब बच्चे को खांसी होती है, तो माता-पिता का पहला कदम अक्सर होता है. खांसी की सिरप देना. लेकिन क्या आपको मालूम है कि यह आपके लिए कितना खतरनाक है. चलिए आपको बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 16 Nov 2025 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

Cough Syrup for Children: जब बच्चे को खांसी होती है, तो माता-पिता का पहला कदम अक्सर होता है. खांसी की सिरप देना. लेकिन चाइल्ड रोग एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसा करना हमेशा सही नहीं है. जरूरत से ज्यादा खांसी की दवाएं बच्चों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती हैं. ये न सिर्फ असली कारण को छिपा देती हैं, बल्कि कभी-कभी गंभीर साइड इफेक्ट या जहर जैसा असर भी कर सकती हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, बच्चों की खांसी का सही इलाज तभी संभव है जब पहले उसके कारण को समझा जाए. कई बार साधारण घरेलू उपाय ही राहत देने के लिए काफी होते हैं. दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी हालात में और डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए.

हर खांसी में दवा की जरूरत नहीं होती

अक्सर बच्चों की खांसी वायरल इंफेक्शन, जैसे सर्दी या फ्लू की वजह से होती है. ये अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाती है. खांसी की सिरप सिर्फ लक्षणों को छिपाती है, कारण को नहीं मिटाती. इस वजह से असली बीमारी की पहचान देर से होती है, खासकर अगर खांसी अस्थमा, एलर्जी या किसी गंभीर संक्रमण की वजह से हो.

 ज्यादा खांसी की दवा बन सकती है जहर

अधिकतर खांसी की दवाओं में डिकंजेस्टेंट, एंटीहिस्टामिन या कभी-कभी कोडीन जैसे तत्व होते हैं. इनकी ज्यादा मात्रा से बच्चे में नींद आना, चक्कर आना, धड़कन बढ़ना, मितली या सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानी हो सकती है. बच्चों का शरीर दवाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए थोड़ी सी ओवरडोज भी गंभीर असर डाल सकती है.

बच्चे दवाओं को अलग तरीके से पचाते हैं

बड़ों के मुकाबले बच्चों का लिवर और किडनी पूरी तरह विकसित नहीं होते. इस वजह से दवाएं उनके शरीर में लंबे समय तक रहती हैं और ज्यादा असर करती हैं. जो डोज बड़ों के लिए सामान्य होती है, वही बच्चों में ज्यादा असर दिखा सकती है. इसलिए डॉक्टर हमेशा बच्चों को वजन के आधार पर दवा देते हैं, न कि अंदाजे से.

 घरेलू नुस्खे हैं ज्यादा सुरक्षित और असरदार

डॉक्टरों का कहना है कि हल्की खांसी के लिए घर के आसान उपाय ज्यादा फायदेमंद हैं.  एक साल से बड़े बच्चों को शहद देना गले को आराम देता है और रात की खांसी कम करता है. गर्म सूप, हर्बल चाय या सादा गर्म पानी गले को कोट करता है और जलन कम करता है. भाप लेना या नमक के पानी की नाक में कुछ बूंदें डालना जकड़न को कम करता है. इसके साथ ही खूब पानी पीना और पर्याप्त आराम लेना शरीर को खुद रिकवरी में मदद करता है. ये उपाय सस्ते, सुरक्षित और बिना किसी साइड इफेक्ट के हैं.

 कब जरूरी होती है खांसी की सिरप?

कुछ खास परिस्थितियों में डॉक्टर खांसी की सिरप दे सकते हैं, जैसे एलर्जिक खांसी, काली खांसी या बैक्टीरियल इंफेक्शन, जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत होती है. लेकिन तब भी दवा की मात्रा, अवधि और प्रकार डॉक्टर ही तय करते हैं. बिना सलाह के खुद से बच्चों को दवा देना बेहद खतरनाक हो सकता है. डॉक्टर जयकिशन त्रिपाठी, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर ने TOI को बताया कि “खांसी शरीर की एक सुरक्षा प्रतिक्रिया है, जो फेफड़ों से बलगम और गंदगी बाहर निकालती है. इसे जरूरत से ज्यादा दबाने की कोशिश करना नुकसानदायक हो सकता है.”

ये भी पढ़ें: Heart Attack: घर में अकेले हैं और आ गया हार्ट अटैक? सबसे पहले करें ये काम

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 16 Nov 2025 11:20 AM (IST)
Tags :
Cough Syrup Cough Syrup In Children Cough Medicine Side Effects
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
Advertisement

वीडियोज

हाइवे पर नकली साधु गैंग का आतंक!
Charcha With Chitra: Pappu Yadav छोड़ेंगे राजनीति? ABP न्यूज पर चौंकाने वाला खुलासा! | Bihar
Bihar Politics: 'Tejashwi 25 सीटों पर सिमटेंगे', Madan Prasad ने पहले ही दे दी थी चेतावनी!
Bihar Politics: बिहार में सीएम फेस पर तकरार! | Bihar CM Face | Chirag | Nitish | Chitra Tripathi
UP Politics: जो बिहार में हुआ क्या वो यूपी में भी होगा? | CM Yogi | UP Elections | Akhilesh
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
तेज प्रताप से शुरुआत के बाद रोहिणी आचार्य तक कैसे पहुंचा झगड़ा, लालू परिवार में कब-कब मचा बवाल? जानें सब कुछ
बिहार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
‘बेटी है उसका सम्मान होना चाहिए', रोहिणी आचार्य विवाद पर RJD पर भड़के जदयू नेता नीरज कुमार
विश्व
Operation Southern Spear: ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
ट्रंप ने तैनात किए 15000 सैनिक, वेनेजुएला पर कभी भी हो सकता है हमला, जानें क्यों चिढ़ा अमेरिका
क्रिकेट
Shubman Gill Injury Update: अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
अस्पताल में भर्ती शुभमन गिल पहले टेस्ट से बाहर, BCCI ने कप्तान की चोट पर जारी किया आधिकारिक बयान
बॉलीवुड
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
पॉकेट में हाथ डाले दिखा सलमान खान का स्वैग, एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए दबंग खान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र हादसे में 2 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
सोनभद्र हादसे में 2 लोगों की मौत, मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया
85 साल के शख्स ने कार में लगाया मैप! एक गलत टर्न ने पहुंचाया 1500 किमी दूर क्रोएशिया
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
Embed widget