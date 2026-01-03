हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHistory Of Plastic Surgery: कब शुरू हुआ था प्लास्टिक सर्जरी कराने का चलन, जानें पहले कैसे होता था यह?

History Of Plastic Surgery: कब शुरू हुआ था प्लास्टिक सर्जरी कराने का चलन, जानें पहले कैसे होता था यह?

Origin Of Plastic Surgery: प्लास्टिक सर्जरी को लेकर इस समय बवाल सा मचा हुआ है. चलिए आपको बताते हैं कि इसकी शुरूआत कब से हुई थी और सबसे पहले किन चीजों की सर्जरी की जाती थी.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 03 Jan 2026 08:30 AM (IST)
When Did Plastic Surgery Begin: प्लास्टिक सर्जरी को लेकर इस समय एक बवाल सा मचा हुआ है. बॉलीबुड समेत तमाम फेमस पर्सनलिटी पर प्लास्टिक सर्जरी का आरोप समय-समय पर लगता आया है. बताया जाता है कि लोग अच्छा, सुंदर और अट्रैक्टिव दिखने के लिए इसका सहारा लेते हैं. प्लास्टिक सर्जरी कोई नई चिकित्सा पद्धति नहीं है. इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और इसके शुरुआती प्रमाण प्राचीन मिस्र से मिलते हैं. शुरुआती दौर में प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल खासतौर पर नाक की मरम्मत के लिए किया जाता था. ‘प्लास्टिक सर्जरी’ शब्द ग्रीक भाषा के शब्द प्लास्टिकोस से निकला है, जिसका अर्थ होता है आकार देना या ढालना. चलिए आपको बताते हैं कि यह कब शुरू हुआ और शुरू में यह कैसे होता है. 

प्राचीन काल
ramsayhealth के अनुसार, प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत हजारों साल पहले प्राचीन सभ्यताओं में हो चुकी थी. इसके शुरुआती प्रमाण प्राचीन मिस्र से मिलते हैं, जहां टूटी नाक की मरम्मत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था. मिस्र में तो मृत्यु के बाद के जीवन के लिए भी शरीर की बनावट सुधारने के उदाहरण मिलते हैं. भारत में 600 ईसा पूर्व वैद्य सुश्रुत ने नाक के पुनर्निर्माण जैसी तकनीकों को विकसित किया और सुश्रुत संहिता में प्लास्टिक सर्जरी के मूल सिद्धांत लिखे. आगे चलकर रोमन काल में कान और चेहरे की मरम्मत जैसी सरल सर्जरी होने लगी और यह ज्ञान मध्यकाल में अरब देशों के जरिए यूरोप तक पहुंचा, जहां नाक की सर्जरी के नए तरीके विकसित किए गए.

20वीं सदी
प्लास्टिक सर्जरी को आधुनिक रूप प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिला, जब युद्ध में घायल सैनिकों के चेहरे और शरीर की गंभीर चोटों के इलाज की जरूरत पड़ी. इसी दौर में चेहरे के पुनर्निर्माण और स्किन ग्राफ्टिंग जैसी तकनीकों में बड़ा विकास हुआ. दूसरे विश्व युद्ध के समय झुलसे हुए सैनिकों के इलाज ने इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाया. 1940 के दशक तक प्लास्टिक सर्जरी को एक अलग और मान्य चिकित्सा शाखा के रूप में पहचान मिलने लगी और पेशेवर संगठनों की स्थापना से इसका दायरा और भरोसा दोनों बढ़े.

आधुनिक काल
20वीं सदी के आधे समय के बाद से लेकर आज तक प्लास्टिक सर्जरी में जबरदस्त बदलाव आया है. अब इसका इस्तेमाल सिर्फ चोट या जन्मजात खामियों को ठीक करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सौंदर्य बढ़ाने के लिए भी बड़े पैमाने पर होने लगा है. सिलिकॉन इम्प्लांट्स, नाक और चेहरे की सर्जरी, बॉडी कॉन्टूरिंग के साथ-साथ बिना सर्जरी वाले विकल्प जैसे फिलर्स और लेजर ट्रीटमेंट भी लोकप्रिय हो चुके हैं. आजकल अमीर लोग इसका खुलकर यूज कर रहे हैं. 

इसे भी पढ़ें- गर्भावस्था में बढ़ रहा है शुगर का खतरा, पहली एंटीनैटल विजिट में ही डायबिटीज स्क्रीनिंग अनिवार्य, जानें क्यों है जरूरी?

 

सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read
Published at : 03 Jan 2026 08:30 AM (IST)
Tags :
History Of Plastic Surgery Origin Of Plastic Surgery Plastic Surgery In Ancient Times
और पढ़ें
