हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थआयुर्वेदिक टच के साथ मिलेगी बेहतर फिटनेस! पतंजलि ने अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के क्षेत्र में रखा कदम

आयुर्वेदिक टच के साथ मिलेगी बेहतर फिटनेस! पतंजलि ने अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के क्षेत्र में रखा कदम

पतंजलि ने बताया है कि कंपनी ने नुट्रेला ब्रांड के तहत स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन उत्पाद लॉन्च किए हैं, जो एथलीट्स और फिटनेस प्रेमियों के लिए प्रोटीन, क्रिएटिन और बायो-फर्मेंटेड विटामिन्स से भरपूर हैं.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 08:53 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय बाजार में आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए मशहूर पतंजलि ने अब स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के क्षेत्र में कदम रखा है. पतंजलि ने बताया है कि नुट्रेला ब्रांड के तहत लॉन्च हुए प्रोडक्ट्स एथलीट्स और फिटनेस प्रेमियों के लिए एक नई क्रांति ला रहे हैं. पतंजलि का दावा है कि खासतौर पर 'नुट्रेला स्पोर्ट्स व्हे परफॉर्मेंस' जैसे सप्लीमेंट्स प्रोटीन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और बायो-फर्मेंटेड विटामिन्स से भरपूर हैं. ये प्रोडक्ट्स नो एडेड शुगर, ग्लूटेन-फ्री और नॉन-जीएमओ हैं, जो नैचुरल तरीके से बॉडी को बूस्ट देते हैं. आज के दौर में जहां केमिकल-बेस्ड सप्लीमेंट्स की भरमार है, पतंजलि का यह कदम भारतीय एथलीट्स के लिए सस्ता और सुरक्षित विकल्प साबित हो रहा है.

मसल्स को तेजी से रिकवर करने में मदद करते हैं प्रोडक्ट्स- पतंजलि

पतंजलि का कहना है, ''स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स में हाई-क्वालिटी व्हे प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है, जो मसल्स को तेजी से रिकवर करने में मदद करता है. क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की मौजूदगी वर्कआउट को लंबा और इंटेंस बनाती है, जबकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स तेज अब्जॉर्प्शन सुनिश्चित करते हैं. बायो-फर्मेंटेड विटामिन्स थकान को कम करते हैं और एनर्जी लेवल को हाई रखते हैं. ये सप्लीमेंट्स बॉडी बिल्डर्स, जिम जाने वालों और एक्टिव लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं. अमेजन और पतंजलि की वेबसाइट पर उपलब्ध ये प्रोडक्ट्स आसानी से घर तक पहुंच जाते हैं, जो व्यस्त एथलीट्स के लिए सुविधाजनक है.''

क्या बनाता है इसे गेम-चेंजर?

पतजंलि का दावा है, ''सबसे बड़ा फायदा इसकी नैचुरल इंग्रीडिएंट्स हैं, जो आयुर्वेदिक मूल्यों पर आधारित हैं. पारंपरिक सप्लीमेंट्स में मिलने वाले साइड इफेक्ट्स यहां कम हैं, क्योंकि ये 100% नैचुरल और बैन-फ्री हैं. एथलीट्स को मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ और रिकवरी में तेज सुधार दिखता है. उदाहरण के लिए, इंटेंस ट्रेनिंग के बाद ये प्रोटीन बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं, जिससे इम्यूनिटी मजबूत होती है और डाइजेशन बेहतर रहता है. हाल के रिव्यूज में यूजर्स ने बताया कि इससे वर्कआउट टाइम बढ़ा और थकान घटी. भारतीय एथलीट्स के लिए यह सस्ता विकल्प है, जो इंपोर्टेड ब्रांड्स से 30-40% कम कीमत पर उपलब्ध है.''

क्वालिटी न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं पतंजलि के प्रोडक्ट्स

पतंजलि का कहना है, ''भारत में स्पोर्ट्स कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्वालिटी न्यूट्रिशन की कमी थी. पतंजलि का यह रेंज इस कमी को पूरा कर रही है. ओलंपिक और नेशनल लेवल के एथलीट्स अब इसे अपनाने लगे हैं, क्योंकि यह लोकल और ट्रस्टेड ब्रांड है. फ्यूचर में यह युवा जेनरेशन को हेल्दी फिटनेस की ओर ले जाएगा.'' कंपनी का दावा है कि ये प्रोडक्ट्स सस्टेनेबल सोर्सिंग से बने हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल भी हैं. कुल मिलाकर, पतंजलि स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन न सिर्फ परफॉर्मेंस बूस्ट करता है, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है.''

Published at : 06 Oct 2025 08:53 AM (IST)
Baba Ramdev Acharya Balkrishna PATANJALI
