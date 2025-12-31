हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थZoster Infection क्या है? जानें इस वायरल बीमारी की हर एक डिटेल

Zoster Infection क्या है? जानें इस वायरल बीमारी की हर एक डिटेल

जोस्टर इन्फेक्शन को आम भाषा में दाद या शिंगल्स (Herpes Zoster) भी कहा जाता है. बहुत से लोग इसका नाम तो सुनते हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 31 Dec 2025 02:16 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल बदलती लाइफस्टाइल, तनाव और कमजोर होती इम्यूनिटी की वजह से कई तरह के वायरल और स्किन इंफेक्शन देखने को मिल रहे हैं. इन्हीं में से एक बीमारी है जोस्टर इन्फेक्शन, जिसे आम भाषा में दाद या शिंगल्स (Herpes Zoster) भी कहा जाता है. बहुत से लोग इसका नाम तो सुनते हैं, लेकिन इसके कारण, लक्षण और इलाज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है. इसी वजह से कई बार इलाज में देरी हो जाती है और परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में आइए हम आपको जोस्टर इन्फेक्शन के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं. 

जोस्टर इन्फेक्शन क्या है?

जोस्टर इंफेक्शन एक वायरल बीमारी है, जो वेरिसेला-जोस्टर वायरस (Varicella Zoster Virus – VZV) के कारण होती है. यही वायरस चिकन पॉक्स (चेचक) का कारण भी बनता है. जब किसी व्यक्ति को बचपन या किसी भी उम्र में चिकन पॉक्स हो जाता है, तो बीमारी ठीक होने के बाद भी यह वायरस शरीर से पूरी तरह खत्म नहीं होता, यह वायरस हमारी नसों (नर्व्स) में छिपकर निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहता है.  कई सालों बाद, जब किसी कारण से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तब यही वायरस दोबारा सक्रिय हो जाता है और जोस्टर इन्फेक्शन (दाद) के रूप में सामने आता है. 

जोस्टर इन्फेक्शन क्यों होता है?

डॉक्टरों के अनुसार, जोस्टर होने का सबसे बड़ा कारण कमजोर इम्यून सिस्टम है. हालांकि, यह वायरस दोबारा क्यों एक्टिव होता है, इसका सटीक कारण हमेशा पता नहीं चल पाता है. लेकिन कुछ स्थितियों में इसका खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे उम्र 50 साल से ज्यादा होना, पहले चिकन पॉक्स हो चुका होना, बहुत ज्यादा तनाव या मानसिक दबाव, कैंसर, एचआईवी जैसी गंभीर बीमारियां, लंबे समय तक स्टेरॉयड या इम्यूनिटी कम करने वाली दवाएं लेना और प्रेगनेंसी के दौरान. 

जोस्टर इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण

जोस्टर के लक्षण अचानक नहीं दिखते, बल्कि यह बीमारी कई चरणों में सामने आती है. इसके शुरुआती संकेत शरीर के किसी एक हिस्से में जलन, चुभन या तेज दर्द, खुजली या झुनझुनी महसूस होना, स्किन पर हल्की लालिमा, बिना कारण थकान, हल्का बुखार या सिरदर्द ये लक्षण दाने निकलने से कुछ दिन पहले दिखाई दे सकते हैं. कुछ दिनों बाद उसी जगह पर, जहां दर्द या जलन थी, वहां लाल चकत्ते दिखाई देने लगते हैं, छोटे-छोटे पानी भरे फफोले बन जाते हैं, फफोलों में खुजली और दर्द होता है.

3 से 4 दिन में फफोले बढ़ सकते हैं और लगभग 7 से 10 दिन में ये सूख कर पपड़ी बना लेते हैं. ये दाने आमतौर पर कमर, पीठ, छाती, पेट, गर्दन और चेहरे के एक ही तरफ दिखाई देते हैं. कुछ लोगों में दर्द और जलन तो होती है लेकिन दाने नहीं निकलते हैं. इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. ऐसे में अगर लगातार नसों में दर्द बना रहे, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेनी चाहिए. 

क्या जोस्टर इन्फेक्शन संक्रामक है?

जोस्टर सीधे तौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है. लेकिन अगर किसी को जोस्टर है, तो उसके फफोलों से निकलने वाले तरल के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो सकता है, खासकर अगर उसे पहले कभी चिकनपॉक्स नहीं हुआ हो, इसलिए फफोलों को ढककर रखें. बच्चों, प्रेगनेंट महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों से दूरी बनाएं. 

जोस्टर इन्फेक्शन का इलाज और बचाव 

जोस्टर का पूरी तरह से कोई इलाज नहीं है, लेकिन समय पर दवाएं लेने से बीमारी की गंभीरता और अवधि कम की जा सकती है. डॉक्टर आमतौर पर एंटीवायरल दवाएं, दर्द निवारक दवाएं. स्किन पर लगाने वाली क्रीम और गंभीर मामलों में अन्य विशेष दवाएं देते हैं. जोस्टर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सबसे असरदार तरीका है. जिन लोगों को चिकनपॉक्स हो चुका है, वे शिंग्रिक्स वैक्सीन लगवा सकते हैं. 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए यह टीका खासतौर पर फायदेमंद है. पहले दाद हो चुका हो, तब भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है. 

यह भी पढ़ें: Bluetooth Earphones Cancer Risk: क्या कान में ब्लूटूथ ईयरफोन लगाने से भी हो जाता है कैंसर, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 31 Dec 2025 02:16 PM (IST)
Tags :
Shingles Disease Zoster Infection Shingles Virus Viral Skin Infection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
Advertisement

वीडियोज

Delhi में क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, कई ब्रांड के नकली खाद्य पदार्थ जब्त | Breaking | ABP News
Ram Mandir की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आज, Rajnath Singh और CM Yogi हुए शामिल | Ayodhya
Haryana News: मां से कहासुनी के बाद निकली बेटी, इको वैन में दरिंदगी | Faridabad Rape Case | ABP NEWS
Mamata Banerjee पर BJP का बड़ा हमला, 'घुसपैठियों को बचाने के लिए गृह मंत्री को धमकी' | TMC Breaking
Faridabad में लिफ्ट देने के बहाने घिनौनी वारदात, दोनों आरोपी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
महाराष्ट्र
मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
मीरा भयंदर महानगरपालिक के NCP अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
बॉलीवुड
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
रिलेशनशिप
Feelings Confusion: लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget