What Is The Devil Weight Loss Plan: कम समय में बहुत ज्यादा वजन घटाना कई लोगों को सपने जैसा लगता है, लेकिन इसके गंभीर नुकसान भी हो सकते हैं. अचानक और तेजी से वजन घटाने से शरीर में कमजोरी, हार्मोनल असंतुलन, गॉलस्टोन्स और यहां तक कि अंगों को नुकसान जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ऐसा ही एक मामला चीन के हांगझोउ शहर से सामने आया है, जहां 26 वर्षीय युवती ने महज़ दो महीने में करीब 15 किलो वजन घटाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे प्रीडायबिटीज का पता चला.

चीन में लड़की ने वजन कम करने के लिए उठाया कदम

यह युवती, जिसका नाम शियाओयू बताया गया है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त की शादी के लिए जल्दी स्लिम होना चाहती थी. इसके लिए उसने जिस तरीके को अपनाया, उसे ‘डेविल वेट-लॉस प्लान’ कहा जा रहा है. इस योजना के तहत उसने अपने खाने से लगभग सभी मुख्य खाने की चीजों को हटा दिए और बहुत कम मात्रा में सब्जियां व चिकन ब्रेस्ट खाना शुरू किया. इसके साथ ही वह डेली बेहद कठिन वर्कआउट करती थी और कई बार 10 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ भी लगाती थी.

इस सख्त रूटीन का असर जल्द दिखा और शादी से पहले ही शियाओयू का वजन 50 किलो तक पहुंच गया. शुरुआत में वह इस बदलाव से बेहद खुश थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई. जल्द ही उसे लगातार थकान, अत्यधिक प्यास, तेज भूख लगना, चक्कर आना और दिल की धड़कन तेज होने जैसी परेशानियां होने लगीं.

तब शियाओयू ने हांगझोउ के एक अस्पताल के एंडोक्राइनोलॉजी विभाग में डॉक्टर से संपर्क किया। जांच में सामने आया कि उसका फास्टिंग ब्लड शुगर और दो घंटे बाद का ग्लूकोज लेवल सामान्य से काफी ज्यादा दिखा, इन लक्षणों के आधार पर डॉक्टरों ने उसे प्रीडायबिटीज बताया.

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टरों के मुताबिक, उसने लगभग पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर दिया था और साथ ही हाई-इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रही थी. इससे शरीर में इंसुलिन का संतुलन बिगड़ गया, मांसपेशियों और पानी की भारी कमी हुई और मेटाबॉलिज्म को गंभीर नुकसान पहुंचा. बीमारी का पता चलने के बाद शियाओयू ने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किया. उसने संतुलित आहार अपनाया और बहुत ज्याद कठिन एक्सरसाइज की जगह मीडियम स्तर की एरोबिक एक्सरसाइज शुरू की. तीन महीनों में उसका वजन 52.5 किलो पर स्थिर हो गया और उसकी सेहत में भी काफी सुधार देखने को मिला.

क्या होता है डेविल वेट-लॉस प्लान?

दरअसल, ‘डेविल वेट-लॉस प्लान’ कोई मान्यता प्राप्त डाइट नहीं है. इसमें बेहद कम कैलोरी लेना और अत्यधिक एक्सरसाइज करना शामिल होता है. डॉक्टरों का साफ कहना है कि ऐसा तरीका न तो टिकाऊ है और न ही सुरक्षित. हेल्दी वजन घटाने के लिए धीरे-धीरे, संतुलित और साइंटफिक तरीके अपनाना ही सबसे बेहतर विकल्प है.

