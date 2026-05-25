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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLife after Good bye Caffeine: चाय-कॉफी छोड़ने के 10 दिन बाद क्या होता है, जानें शरीर में कैसे होते हैं बदलाव?

Life after Good bye Caffeine: चाय-कॉफी छोड़ने के 10 दिन बाद क्या होता है, जानें शरीर में कैसे होते हैं बदलाव?

क्या आप भी चाय-कॉफी छोड़ने का मन बना रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इनको छोड़ने के बाद आपके शरीर में किस प्रकार के बदलाव होते हैं ? इसके साथ ही जानिए क्या हैं चाय-कॉफी छोड़ने के लाभ और हानियां

By : एबीपी लाइव | Edited By: Lakshya Sharma | Updated at : 25 May 2026 07:23 AM (IST)
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भारत के हर घर में एक चीज अक्सर देखने को मिलती है और वह यह है कि भारतीय घरों में लोग अपनी सुबह की शुरुआत बिना चाय या कॉफी के नहीं कर सकते हैं. पूरे दिन ऊर्जावान बने रहने के लिए लोग सुबह की शुरुआत एक कप चाय या कॉफी के साथ करते हैं.लेकिन सोचकर देखिए क्या होगा अगर आप अपनी इस चाय-कॉफी पीने की आदत को छोड़ दें,आइए जानते हैं अगर आप अचानक से चाय-कॉफी पीना छोड़ दें तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. 

 यह बात तो पूरी तरह सच है कि एक कप चाय या कॉफी से कोई नुकसान नहीं होता है लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि हर चीज की एक सीमा होती है ठीक उसी प्रकार से ज्यादा मात्रा में चाय-कॉफी का सेवन आपके किए हानिकारक हो सकता है. साथ ही इनका अधिक मात्रा में सेवन करने कैफीन हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र  को प्रभावित करती है. वहीं इसको अचानक छोड़ने पर शरीर में कई सकारात्मक और कुछ नकारात्मक बदलाव होते  हैं. 

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पहले कुछ दिनों के लक्षण 

चाय-कॉफी छोड़ने के शुरुआती 24 से 48 घंटों में कैफीन की कमी के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं.

सिरदर्द और थकान- कैफीन मस्तिष्क में रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ता है.इसे छोड़ने पर ये वाहिकाएं फैलती हैं, जिससे भयंकर सिरदर्द हो सकता है.चिड़चिड़ापन और आलस- शरीर में ऊर्जा की कमी और ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत महसूस हो सकती है. 

दस दिन बाद शरीर में होने वाले बदलाव

शुरुआती परेशानियों के बाद, जब 10 दिन बीत जाते हैं तो शरीर कैफीन-मुक्त हो जाता है और बदलाव महसूस होते हैं

1.नींद की गुणवत्ता में सुधार- चाय-कॉफी में मौजूद कैफीन आपकी प्राकृतिक स्लीप साइकिल को बाधित करता है. 10 दिन बाद कैफीन का असर पूरी तरह खत्म हो जाने से आपको रात में गहरी और सुकून भरी नींद आने लगती है, और सुबह उठने पर ताजगी महसूस होती है. 

2.पाचन क्रिया होती है दुरुस्त- कैफीन आपके पेट में एसिड और गैस का लेवल बढ़ा सकता है,जिससे सीने में जलन या डिहाइड्रेशन हो सकता है. चाय-कॉफी बंद करने से आपका पाचन तंत्र बेहतर होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं.

3.तनाव में कमी- कैफीन शरीर में कोर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन)के लेवल को बढ़ा देता है.इसे छोड़ने से घबराहट और तनाव में कमी आती है और मानसिक शांति मिलती है. 

4. प्राकृतिक ऊर्जा- शुरुआती थकान के बाद, दसवें दिन तक शरीर कैफीन पर निर्भरता खत्म कर देता है. अब आपकी ऊर्जा प्राकृतिक रूप से बनी रहती है. 

5. ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल- चाय-कॉफी में आमतौर पर बहुत अधिक चीनी का इस्तेमाल होता है. इसे छोड़ने से ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में बहुत हद तक मदद मिलती है. 

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Published at : 25 May 2026 07:23 AM (IST)
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