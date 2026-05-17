कटे हुए तरबूज को खाएं या न खाएं? हेल्थ एक्सपर्ट्स से जानें गर्मियों में सही स्टोरेज नियम

Watermelon Eating Tips : गर्मियों में तरबूज हर किसी का फेवरेट है. यह रस भरा और ठंडक देने वाला फल है. भारत में लोग अक्सर मार्केट से पहले से कटे हुए तरबूज खरीद लेते हैं या घर पर तरबूज काटकर फ्रिज में रख लेते हैं, जिससे दिन भर कभी भी खा सकें, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कटे हुए तरबूज को सही तरीके से नहीं रखने पर यह जल्दी खराब हो सकता है और सेहत के लिए अनहेल्दी हो सकता है. डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कटे हुए तरबूज को संभालने और स्टोर करने में थोड़ी लापरवाही बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है. खासकर गर्मियों में जब तापमान और नमी ज्यादा होती है, बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कटे हुए तरबूज को खाएं या न खाएं, इसे सुरक्षित कैसे स्टोर करें और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

कटे हुए तरबूज को खाएं या न खाएं?

पूरा तरबूज अपने मोटे छिलके के कारण लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, लेकिन जब इसे काटा जाता है, तो इसका मुलायम और रस भरा हिस्सा हवा, हाथों, चाकू और अन्य सतहों से बैक्टीरिया के संपर्क में आ जाता है. तरबूज में बहुत ज्यादा पानी और प्राकृतिक शुगर होती है. यह बैक्टीरिया के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार कर देता है. अगर इसे तुरंत फ्रिज में नहीं रखा गया, तो बैक्टीरिया जल्दी बढ़ सकते हैं और फल खराब हो सकता है. वहीं गर्मियों में कई घंटे कटे हुए तरबूज को बाहर छोड़ना खतरनाक हो सकता है. यह समय सल्मोनेला (Salmonella) और लिस्टेरिया (Listeria) जैसे खराब बैक्टीरिया के लिए सही होता है. ये बैक्टीरिया पेट दर्द, उल्टी, दस्त, बुखार और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं.

कटे हुए तरबूज को सुरक्षित कैसे स्टोर करें?

डाइटिशियन के अनुसार, कटे हुए तरबूज को हमेशा एयरटाइट कंटेनर में रखें या अच्छी तरह ढक कर फ्रिज में स्टोर करें. इसे 4°C या उससे कम तापमान में रखना चाहिए. कटे हुए तरबूज को 1 या 2 दिन के अंदर खाना सबसे अच्छा है. फ्रेशनेस, टेस्ट और पोषण बनाए रखने के लिए हमेशा ताजा कटे हुए फल को प्राथमिकता दें.

तरबूज काटने से पहले क्या करें?

कई लोग तरबूज काटने से पहले उसके छिलके को नहीं धोते, यह एक आम गलती है. बैक्टीरिया छिलके पर हो सकते हैं, और चाकू के जरिए यह फल के अंदर पहुंच सकते हैं. कटने से पहले तरबूज को साफ पानी से धोएं. साफ चाकू, कटिंग बोर्ड और कंटेनर का इस्तेमाल करें.

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गर्मियों में सही स्टोरेज क्यों जरूरी है?

गर्मी और नमी की वजह से फूड पॉइजनिंग के मामले बढ़ जाते हैं. खासकर बच्चों, बुजुर्गों, प्रेग्नेंट महिलाओं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए यह ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है. ऐसे में फूड हाइजीन प्रैक्टिस अपनाने से बीमारियों से बचा जा सकता है. जैसे फ्रिज में सही तरीके से स्टोर करें. कटने से पहले फलों को धोएं. पुराना या स्टेल खाना न खाएं. ताजे फल समय पर खाएं.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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