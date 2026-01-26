हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थVitamin B12: क्या खाली पेट विटामिन B12 लेना सही है? एक्सपर्ट से जानें सप्लीमेंट लेने का सबसे सही समय

Vitamin B12: क्या खाली पेट विटामिन B12 लेना सही है? एक्सपर्ट से जानें सप्लीमेंट लेने का सबसे सही समय

Best Way To Take Vitamin B12 Supplement: हमें अक्सर थकान, कमजोरी होने पर विटामिन B-12 लेने की सलाह दी जाती है. लेकिन सवाल आता है कि क्या इसे खाली पेट खाया जा सकता है या नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 26 Jan 2026 01:52 PM (IST)
Preferred Sources

Is It Safe To Take Vitamin B12 On An Empty Stomach: थकान, नसों की सेहत और विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए विटामिन B12 सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल आजकल काफी आम हो गया है. भागदौड़ भरी जिंदगी और नाश्ता छोड़ने की आदत के चलते कई लोग इन्हें खाली पेट ही ले लेते हैं. लेकिन सवाल यह है कि क्या खाली पेट विटामिन B12 लेना सुरक्षित है?. चलिए आपको इस सवाल का जबाव बताते हैं. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इस बारे में डॉक्टर प्रियंका शेखावत(न्यूरोलॉजिस्ट) के अनुसार, विटामिन B12 उन सप्लीमेंट्स में से एक है जिसे लेने का समय ज्यादा सख्त नहीं होता. उनके अनुसार, यह एक वॉटर-सॉल्युबल विटामिन विटामिन है,जिसको आप ब्रेकफास्ट से एक घंटे पहले या एक घंटे बाद में ले सकते हैं. यानी अगर इसको अगर सरल शब्दों में समझें, तो इसको खाली पेट या खाने के साथ दोनों तरह से लिया जा सकता है, क्योंकि भोजन इसकी अब्जॉर्ब प्रक्रिया को खास तौर पर प्रभावित नहीं करता.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr.Priyanka Sehrawat (@docpriyankasehrawat)

खाली पेट लेने से क्या फायदा हो सकता है?

एक्सपर्ट बताते हैं कि विटामिन B12 एक वॉटर-सॉल्युबल विटामिन है, यानी इसे शरीर में अवशोषित होने के लिए फैट या अन्य पोषक तत्वों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ता. कुछ मामलों में, खासकर च्यूएबल या सबलिंगुअल गोलियों में, खाली पेट लेने से इसका असर थोड़ा जल्दी दिख सकता है. इसकी वजह यह है कि पाचन के दौरान दूसरे न्यूट्रिएंट्स से कोई रेस नहीं होती.

किन लोगों को खाली पेट नहीं लेना चाहिए?

हालांकि, यह तरीका हर किसी के लिए आरामदायक नहीं होता. डॉ के मुताबिक, कुछ लोगों को खाली पेट B12 लेने से हल्की मतली, पेट में जलन या असहजता महसूस हो सकती है. खासतौर पर जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस या संवेदनशील पाचन तंत्र की समस्या रहती है, उन्हें इसे भोजन के बाद लेना ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक लग सकता है.

क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं?

आमतौर पर विटामिन B12 सुरक्षित माना जाता है. खाली पेट लेने पर कुछ लोगों को पेट खराब होना, सूजन या मुंह में हल्का मेटैलिक स्वाद महसूस हो सकता है, लेकिन ये लक्षण ज्यादातर हल्के होते हैं और जल्दी ठीक हो जाते हैं. क्योंकि यह वॉटर-सॉल्युबल विटामिन विटामिन है, इसलिए शरीर अतिरिक्त मात्रा को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देता है, जिससे ओवरडोज का खतरा कम रहता है.

किसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए?

एक्सपर्ट के अनुसार, गर्भावस्था के दौरान मॉर्निंग सिकनेस, पेट के अल्सर या एक साथ कई सप्लीमेंट लेने वाले लोगों को B12 भोजन के बाद लेना ज्यादा बेहतर लग सकता है.
अगर B12 लेने के बाद लगातार कोई परेशानी महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 26 Jan 2026 01:52 PM (IST)
Vitamin B12 On Empty Stomach Best Time To Take Vitamin B12 Vitamin B12 Side Effects
