तुलसी गबार्ड के पति को हुआ बोन कैंसर, जानें यह कितना खतरनाक और इसके लक्षण?

Tulsi Gabbard Bone Cancer: अमेरिका में खुफिया विभाग की प्रमुख (DNI) तुलसी गबार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, तुलसी ने अपने पति की खराब सेहत के कारण यह फैसला लिया है. दरअसल, उनके पति अब्राहम विलियम्स हड्डियों के कैंसर यानी बोन कैंसर से जूझ रहे हैं. तुलसी गबार्ड ने प्रेस से बातचीत में बताया कि वह इस मुश्किल समय में अपने पति के साथ हर पल रहना चाहती हैं और कैंसर के खिलाफ इस लड़ाई में उनका पूरा साथ देना चाहती हैं. इस खबर के सामने आने के बाद लोग बोन कैंसर के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं कि आखिर यह बीमारी कितनी खतरनाक होती है और इसके लक्षण क्या हैं.

क्या होता है बोन कैंसर?

बोन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियों की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं. यह कैंसर सीधे हड्डियों में शुरू हो सकता है या फिर शरीर के किसी दूसरे हिस्से से हड्डियों तक फैल सकता है. डॉक्टरों के मुताबिक यह बीमारी काफी दुर्लभ मानी जाती है, लेकिन अगर समय पर इलाज न मिले तो यह गंभीर रूप ले सकती है. कई बार शुरुआत में इसके लक्षण सामान्य दर्द जैसे लगते हैं, इसलिए लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. यही लापरवाही बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है.

बोन कैंसर के लक्षण क्या हैं?

बोन कैंसर का सबसे आम लक्षण हड्डियों में लगातार दर्द होना है. यह दर्द रात के समय ज्यादा बढ़ सकता है. इसके अलावा शरीर के किसी हिस्से में सूजन, गांठ या कमजोरी महसूस हो सकती है. कई लोगों को चलने-फिरने में परेशानी होने लगती है और छोटी चोट में भी हड्डी टूट सकती है. कुछ मरीजों को थकान, बुखार और वजन कम होने जैसी दिक्कतें भी होती हैं. डॉक्टरों का कहना है कि अगर लंबे समय तक हड्डियों में दर्द बना रहे तो तुरंत जांच करवानी चाहिए ताकि बीमारी का समय पर पता चल सके.

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कितना खतरनाक है यह कैंसर और क्या है इलाज?

बोन कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन सही समय पर इलाज शुरू हो जाए तो मरीज ठीक भी हो सकते हैं. इसका इलाज कैंसर की स्थिति और प्रकार पर निर्भर करता है. डॉक्टर सर्जरी, रेडिएशन और दवाइयों की मदद से इसका इलाज करते हैं. कई मामलों में कैंसर वाली हड्डी के हिस्से को हटाना भी पड़ सकता है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि शरीर में लंबे समय तक रहने वाले दर्द या सूजन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. तुलसी गबार्ड के पति की बीमारी ने एक बार फिर लोगों का ध्यान इस खतरनाक बीमारी की तरफ खींचा है और यह याद दिलाया है कि समय पर जांच और इलाज बहुत जरूरी है.

बोन कैंसर से बचाव के लिए क्या करें?

डॉक्टरों के अनुसार हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर बोन कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है. इसके लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना बहुत जरूरी है. डाइट में ऐसी चीजें शामिल करनी चाहिए जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखें. नियमित व्यायाम करने से शरीर एक्टिव रहता है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा कम होता है. इसके अलावा धूम्रपान और शराब से दूरी बनाकर रखना चाहिए. अगर शरीर में लगातार दर्द हो, खासकर हड्डियों में दर्द महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए. समय-समय पर हेल्थ चेकअप कराते रहना भी बेहद जरूरी माना जाता है. तुलसी गबार्ड के पति की बीमारी ने एक बार फिर लोगों को यह समझाया है कि समय पर जांच और सही इलाज कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं.

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