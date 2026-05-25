हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थHeartburn Causes: खाने की ये चीजें बढ़ा सकती हैं Acid Reflux, आपकी थाली ही बन जाती है Heartburn की वजह

Heartburn Causes: खाने की ये चीजें बढ़ा सकती हैं Acid Reflux, आपकी थाली ही बन जाती है Heartburn की वजह

Stomach Burning Sensation: ज्यादातर लोग इसे मामूली गैस या बदहजमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर यह परेशानी बार-बार हो रही है तो इसकी वजह आपकी रोज की थाली भी हो सकती है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 25 May 2026 01:36 PM (IST)
Preferred Sources

Foods That Can Trigger Acid Reflux: खाना खाने के बाद सीने में जलन महसूस होना आजकल बहुत आम समस्या बन चुकी है. ज्यादातर लोग इसे मामूली गैस या बदहजमी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर यह परेशानी बार-बार हो रही है तो इसकी वजह आपकी रोज की थाली भी हो सकती है. कुछ आम खाने-पीने की चीजें पेट में बनने वाले अम्ल को बढ़ाकर सीने में जलन और खट्टी डकार जैसी दिक्कतें पैदा कर सकती हैं. 

पेट में जलन बढ़ने का क्या है कारण?

हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में ट्रेंड गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और लिवर एक्सपर्ट डॉ. सौरभ सेठी के मुताबिक कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोग रोज खाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वही उनकी परेशानी बढ़ा रही हैं. डॉ. सेठी बताते हैं कि टमाटर और टमाटर से बनी चीजें काफी एसिडिक होती हैं, जिससे पेट में जलन बढ़ सकती है. इसी तरह संतरा, नींबू और दूसरे खट्टे फल भी डाइजेशन में परेशानी पैदा कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें-AC And Heatwave Health Risks: AC से निकलते ही धूप में जाना पड़ सकता है भारी, अचानक तापमान बदलने से पड़ सकते हैं बीमार

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saurabh Sethi MD MPH | Gastroenterologist (@doctor.sethi)

क्या चॉकलेट खाने से बढ़ती है सीने में जलन?

चॉकलेट भी सीने में जलन की बड़ी वजह बन सकती है. इसमें मौजूद कैफीन और कुछ दूसरे तत्व पेट के एसिड को ऊपर की ओर आने में मदद करते हैं. वहीं ज्यादा मसालेदार खाना भी इस समस्या को बढ़ा सकता है. हैरानी की बात यह है कि पुदीने की चाय, जिसे कई लोग पेट के लिए आरामदायक मानते हैं, कुछ लोगों में उल्टा असर कर सकती है और परेशानी बढ़ा सकती है.

कब डाइट पर देना चाहिए ध्यान?

एक्सपर्ट के मुताबिक अगर किसी को बार-बार सीने में जलन, खट्टे डकार या गले तक एसिड आने जैसी समस्या हो रही है, तो उसे अपनी डाइट पर खास ध्यान देना चाहिए. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जहां पेट का अम्ल बार-बार भोजन नली तक पहुंचने लगता है. लंबे समय तक ऐसा होने पर पाचन तंत्र में गंभीर परेशानी हो सकती है. हालांकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे भी हैं जो पेट को राहत देने में मदद कर सकते हैं. डॉ. सौरभ सेठी के मुताबिक ओट्स अतिरिक्त एसिड को सोखने में मदद कर सकते हैं. अदरक डाइजेशन सिस्टम को शांत करने का काम करता है. हल्का कच्चा केला पेट की परत को सुरक्षा देने में मदद कर सकता है, जबकि खरबूजा और खीरा भी पेट के लिए हल्के और आरामदायक माने जाते हैं.

किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी?

डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहने के बजाय खानपान और लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करना भी जरूरी है. देर रात खाना खाने से बचना, ज्यादा तला-भुना और मसालेदार भोजन कम करना, खाने के तुरंत बाद लेटने से बचना और वजन कंट्रोल रखना इस समस्या को काफी हद तक कम कर सकता है. अगर इसके बावजूद परेशानी लगातार बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी माना जाता है क्योंकि लंबे समय तक नजरअंदाज की गई यह समस्या आगे चलकर गंभीर बीमारी का रूप ले सकती है.

इसे भी पढ़ें-Mouth Cancer In Young Adults: नॉन-स्मोकर्स युवाओं में तेजी से फैल रहा ओरल कैंसर, इन लक्षणों को कतई न करें इग्नोर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 25 May 2026 01:36 PM (IST)
Tags :
Digestive Problems Acid Reflux Heartburn Causes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Heartburn Causes: खाने की ये चीजें बढ़ा सकती हैं Acid Reflux, आपकी थाली ही बन जाती है Heartburn की वजह
खाने की ये चीजें बढ़ा सकती हैं Acid Reflux, आपकी थाली ही बन जाती है Heartburn की वजह
हेल्थ
India Infant Mortality Rates: हर 42 बच्चों में एक की मौत! ग्रामीण इलाकों में स्थिति और खराब, शिशु मृत्यु दर के डराने वाले आंकड़े
हर 42 बच्चों में एक की मौत! ग्रामीण इलाकों में स्थिति और खराब, शिशु मृत्यु दर के डराने वाले आंकड़े
हेल्थ
World Thyroid Day: मां बनने की कोशिश में आ रही है रुकावट तो थायरॉयड हो सकता है इसका कारण, तुरंत कराएं जांच
मां बनने की कोशिश में आ रही है रुकावट तो थायरॉयड हो सकता है इसका कारण, तुरंत कराएं जांच
हेल्थ
Melanoma Cases In UK: शरीर के तिलों को कतई न करें इग्नोर, बढ़ रहा है स्किन कैंसर का खतरनाक रूप
शरीर के तिलों को कतई न करें इग्नोर, बढ़ रहा है स्किन कैंसर का खतरनाक रूप
Advertisement

वीडियोज

Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
US-Israel-Iran War: ट्रंप के शांति समझौता संकेत से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट! | US Oil Crash
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Petrol-Diesel Price Hike:पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Hajj 2026: हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
बिहार
फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'
फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'
इंडिया
नवीन पटनायक को बड़ा झटका! BJD के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने छोड़ी पार्टी, चिट्ठी में क्या लिखा?
नवीन पटनायक को बड़ा झटका! BJD के राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय ने छोड़ी पार्टी, चिट्ठी में क्या लिखा?
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
इंडिया
दिल्ली जिमखाना क्लब: 1913 में 7 महाराजाओं ने बसाई 27.3 एकड़ की रियासत, मेंबरशिप के लिए पैदा होने से पहले अप्लाई, जानें दिलचस्प किस्से
7 महाराजाओं ने 27 एकड़ में बसाया दिल्ली जिमखाना क्लब! मेंबरशिप के लिए पैदा होने से पहले अप्लाई
बिजनेस
Petrol-Diesel Price Hike Live Updates: आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
आम आदमी की बढ़ीं मुश्किलें, 10 दिनों में 7 रुपये से अधिक महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल
हेल्थ
Melanoma Cases In UK: शरीर के तिलों को कतई न करें इग्नोर, बढ़ रहा है स्किन कैंसर का खतरनाक रूप
शरीर के तिलों को कतई न करें इग्नोर, बढ़ रहा है स्किन कैंसर का खतरनाक रूप
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget