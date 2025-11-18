हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थSurgical Mask vs N95: सर्जिकल मास्क या N95... दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण में कौन सा मास्क आपके लिए बेहतर?

Surgical Mask vs N95: सर्जिकल मास्क या N95... दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण में कौन सा मास्क आपके लिए बेहतर?

Pollution Mask Delhi: दिल्ली में इस समय हवा काफी खराब है, लोगों को घरों में रहने की सलाह दी जा रही है. चलिए आपरो बताते हैं कि अगर आप बाहर निकलते हैं, तो आपको कौन सा मास्क पहनना चाहिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 18 Nov 2025 03:03 PM (IST)
Preferred Sources

Air Pollution Protection: दिल्ली में इस समय हवा काफी दूषित है, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवर 600 तक पहुंच गया है. यह काफी खतरनाक लेवल माना जाता है. कई लोगों को डॉक्टर थोड़े दिन बाहर बिताने की सलाह दे रहे हैं. लोगों को सलाह दी जा रही है कि जहां तक हो, बाहर कम निकलें और यदि निकलते हैं, तो मॉस्क लगाकर निकलें.  

5 अक्टूबर को शेयर किए गए एक इंस्टाग्राम पोस्ट में डॉ. सोनिया गोयल, जो पिछले पांच साल से फेफड़ों की बीमारियों का इलाज कर रही हैं, उन्होंने यह समझाया कि क्या चेहरे पर लगाया जाने वाला मास्क वाकई प्रदूषण से बचाता है या नहीं.

क्या मास्क सच में प्रदूषण से बचाते हैं?

डॉ. गोयल बताती हैं कि हम सभी प्रदूषण से बचने की उम्मीद में मास्क पहनते हैं, लेकिन उनकी असली प्रभावशीलता कैसी है, यह कम लोग जानते हैं. उनका कहना है कि हर मास्क एक जैसा नहीं होता. अगर आपको लगता है कि कोई भी मास्क चाहे सर्जिकल हो, N95 हो या KN95 प्रदूषण से बचाने के लिए काफी है, तो यह आपकी गलतफहमी दूर करने का सही समय है. यह जानना जरूरी है कि कौन सा मास्क आपको हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों से सच में सुरक्षित रख सकता है.

सर्जिकल मास्क से कितना फायदा?

डॉ. गोयल कहती हैं, “सर्जिकल या कपड़े के मास्क बड़े कणों को तो रोक लेते हैं, लेकिन PM2.5 जैसे बेहद सूक्ष्म और खतरनाक कण आसानी से इनके आर-पार निकल जाते हैं.” यानी जब AQI बहुत खराब होता है, तब ये मास्क पर्याप्त सुरक्षा नहीं देते.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr.Sonia Goel | Pulmonologist 🫁 (@dr.soniagoel)

N95/KN95 मास्क सबसे असरदार

उनके अनुसार N95 या KN95 मास्क सबसे बेहतर विकल्प हैं. “ये मास्क हवा में मौजूद 95 प्रतिशत सूक्ष्म कणों PM2.5, धुआं और फाइन पार्टिकल्स को फिल्टर करने के लिए बनाए गए हैं. लेकिन ये तभी असर दिखाते हैं जब इन्हें सही फिट के साथ पहना जाए, नोज क्लिप ठीक से सेट की जाए और किनारों पर कोई गैप न हो.” मास्क कितनी देर तक काम करता है, यह भी मायने रखता है सिर्फ मास्क पहनना ही काफी नहीं है. “समय के साथ मास्क नमी और गंदगी पकड़ लेते हैं, जिससे उनकी क्षमता कम होती जाती है. अगर आप हाई पॉल्यूशन में ज्यादा समय बाहर रहते हैं, तो मास्क को नियमित रूप से बदलना जरूरी है.” उनकी सलाह है कि मास्क के साथ कुछ और सावधानियां भी अपनानी चाहिए.

इन बातों का भी रखें ध्यान

डॉ. गोयल सुझाती हैं कि सिर्फ मास्क ही काफी नहीं होता. इसके साथ में यह भी करें:

  • पीक ट्रैफिक ऑवर्स में बाहर जाने से बचें
  • जब हवा बेहद खराब हो, तो घर में रहें
  • घर/ऑफिस में एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें
  • इनडोर प्लांट्स लगाएं जो हवा को बेहतर बनाते हैं
  • बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग खास सावधानी रखें

इसे भी पढ़ें- Pregnancy Air Pollution Risk: 400+ AQI में प्रेग्नेंट महिलाएं भूलकर भी न करें ये काम, बच्चे पर पड़ सकता है उल्टा असर

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Published at : 18 Nov 2025 02:53 PM (IST)
