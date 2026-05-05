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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थKidney Stones: अचानक होने वाले कमर दर्द को मान रहे हैं नॉर्मल? कहीं यह किडनी स्टोन तो नहीं!

Kidney Stones: अचानक होने वाले कमर दर्द को मान रहे हैं नॉर्मल? कहीं यह किडनी स्टोन तो नहीं!

Pain Radiating To Groin: किडनी स्टोन यानी पथरी ऐसी ही एक स्थिति है, जो बिना किसी चेतावनी के सामने आ सकती है और दर्द इतना तेज होता है कि समझ पाना मुश्किल हो जाता है.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 05 May 2026 10:15 AM (IST)
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What Causes Sudden Lower Back Pain: अचानक कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द होना आम बात लग सकती है. अक्सर लोग इसे लंबे समय तक बैठने, गलत तरीके से सोने या हल्की मोच समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लेकिन हर बार दर्द मांसपेशियों से जुड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं. कई बार यह शरीर का इशारा होता है कि अंदर कुछ और गंभीर हो रहा है, खासकर किडनी से जुड़ी समस्या. चलिए आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं. 

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

किडनी स्टोन यानी पथरी ऐसी ही एक स्थिति है, जो बिना किसी चेतावनी के सामने आ सकती है और दर्द इतना तेज होता है कि समझ पाना मुश्किल हो जाता है. डॉ. अंकुर भटनागर ने TOI को बताया कि अचानक शुरू होने वाला कमर दर्द कई बार किडनी या यूरिन नली में पथरी का संकेत होता है. यह दर्द एक जगह टिकता नहीं, बल्कि कमर से आगे की तरफ पेट या जांघ के पास तक फैल सकता है, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है.

डॉ. रितेश मोंगा भी बताते हैं कि यह दर्द अक्सर कमर के किनारे से शुरू होकर धीरे-धीरे नीचे की ओर बढ़ता है.  यही वजह है कि इसे सामान्य कमर दर्द समझने की गलती हो जाती है, जबकि मांसपेशियों का दर्द आमतौर पर एक ही जगह रहता है.

क्या होती है दिक्कत?

असल में जब पथरी किडनी से निकलकर यूरिन के रास्ते में फंस जाती है, तो यूरिन का फ्लो रुक जाता है. इससे किडनी में दबाव बढ़ता है और तेज दर्द महसूस होता है. यह दर्द लहरों की तरह आता-जाता है, कभी बहुत तेज और कभी थोड़ा कम. डॉ. मोंगा के अनुसार, पथरी का आकार छोटा हो या बड़ा, दर्द की तीव्रता उससे हमेशा तय नहीं होती. 

ये होते हैं संकेत

इसके साथ कुछ और संकेत भी दिख सकते हैं, जैसे उल्टी आना, पेशाब के दौरान जलन, बार-बार पेशाब की इच्छा और कभी-कभी पेशाब में खून आना. कई लोग इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं और दर्द कम करने की दवाइयां लेकर काम चलाते रहते हैं. डॉ. भटनागर चेतावनी देते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के ज्यादा दर्दनाशक दवाइयां लेने से किडनी को स्थायी नुकसान हो सकता है.

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आजकल यह समस्या पहले से ज्यादा आम होती जा रही है, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों में. कम पानी पीना, ज्यादा नमक या मीठा खाना, मोटापा और डायबिटीड जैसी बीमारियां इसका खतरा बढ़ाती हैं. भारत जैसे गर्म देश में डिहाइड्रेशन भी एक बड़ा कारण है, जहां शरीर को जरूरत से कम पानी मिल पाता है.

पहले की तुलना में इलाज आसान

अच्छी बात यह है कि अब इसका इलाज पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है. डॉ. भटनागर बताते हैं कि अब बिना चीरा लगाए आधुनिक तकनीकों से पथरी का इलाज संभव है. वहीं डॉ. मोंगा कहते हैं कि कई मामलों में लेजर तकनीक से भी बिना कट के पथरी हटाई जा सकती है. फिर भी सबसे जरूरी है समय पर ध्यान देना. अगर दर्द अचानक, तेज और जगह बदलने वाला हो, तो इसे नजरअंदाज न करें। सही समय पर जांच और इलाज से बड़ी समस्या बनने से रोका जा सकता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 05 May 2026 10:15 AM (IST)
Tags :
Kidney Stones Sudden Back Pain Lower Back Pain Causes
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