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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थAC Side Effects: AC बन रहा जानलेवा! गर्मी सहन करने की शक्ति धीरे धीरे खो रहा इंसान, डरा देगा सच

AC Side Effects: AC बन रहा जानलेवा! गर्मी सहन करने की शक्ति धीरे धीरे खो रहा इंसान, डरा देगा सच

Air Conditioner Effects On Health: एसी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल शरीर को डिहाइड्रेट भी कर सकता है. एयर कंडीशनर कमरे की नमी कम करता है, जिससे त्वचा और शरीर दोनों सूखने लगते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 27 May 2026 07:01 PM (IST)
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Can Excessive AC Use Reduce Heat Tolerance: देश के कई हिस्सों में इस समय भीषण गर्मी और हीटवेव का कहर जारी है. बाहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच रहा है, ऐसे में लोग राहत पाने के लिए घंटों एसी में रहना पसंद कर रहे हैं. ऑफिस हो, कार हो या घर, अब बिना एसी के रहना मुश्किल सा लगने लगा है. लेकिन डॉक्टरों और रिसर्चर्स का कहना है कि लगातार एसी में रहने की आदत धीरे-धीरे इंसान की गर्मी सहने की प्राकृतिक क्षमता को कमजोर कर सकती है. 

क्यों एसी हमारे शरीर के नुकसानदायक है?

हेल्थ के बारे में जानकारी देने वाली बेवसाइट webmd के एक्सपर्ट के अनुसार, हमारा शरीर मौसम के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता रखता है. जब हम गर्म वातावरण में रहते हैं, तो शरीर पसीना निकालकर खुद को ठंडा रखना सीखता है. लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्यादातर समय एयर कंडीशनर में बिताने लगे, तो शरीर की यही नेचुरल कूलिंग सिस्टम कमजोर होने लगती है. साइंटिस्ट  इसे एडेप्टिव कम्फर्टेबल मॉडल कहते हैं. इसका मतलब है कि जिस तापमान में इंसान ज्यादा समय बिताता है, उसका शरीर उसी का आदी हो जाता है

यानी अगर आप हर समय एसी में रहेंगे, तो हल्की गर्मी भी आपको असहनीय लगने लगेगी.  यही वजह है कि आज कई लोग थोड़ी देर बिजली जाने पर भी बेचैन होने लगते हैं. शरीर धीरे-धीरे नेचुरल गर्मी झेलने की ताकत खोने लगता है. 

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ज्यादा एसी के यूज से क्या होता है नुकसान?

डॉक्टरों के अनुसार, एसी का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल शरीर को डिहाइड्रेट भी कर सकता है. एयर कंडीशनर कमरे की नमी कम करता है, जिससे त्वचा और शरीर दोनों सूखने लगते हैं. लंबे समय तक एसी में रहने वाले लोगों को ड्राई स्किन, आंखों में जलन और गले में सूखापन जैसी समस्याएं ज्यादा होती हैं. कई लोगों को आंखों में खुजली और धुंधला दिखने की शिकायत भी होने लगती है.

लोगों में होने लगती है ये दिक्कत

इतना ही नहीं, खराब तरीके से मेंटेन किए गए एसी और बंद कमरों की हवा सिक बिल्डिंग सिंड्रोम जैसी समस्याओं को जन्म दे सकती है. इसमें सिरदर्द, चक्कर, थकान, सूखी खांसी, सांस लेने में परेशानी और ध्यान लगाने में दिक्कत जैसी समस्याएं शामिल हैं।.रिसर्च में पाया गया है कि जिन लोगों के ऑफिस में प्राकृतिक वेंटिलेशन कम होता है और एसी ज्यादा चलता है, उनमें रेस्पिरेटरी समस्याएं अधिक देखी जाती हैं.

इसे भी पढ़ें: Body Parts In Danger From Heat: ज्यादा गर्मी से जल्दी बीमार होते हैं शरीर के ये अंग, इतनी बुरी हो जाती है हालत

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 27 May 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
AC Side Effects Air Conditioner Health Risks Excessive AC Use
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