हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थWeekend Catch-Up Sleep: पूरे हफ्ते भागते-दौड़ते रहते हैं लेकिन वीकेंड पर सो लेते हैं, क्या इससे रिपेयर हो जाती है बॉडी?

Weekend Catch-Up Sleep: पूरे हफ्ते भागते-दौड़ते रहते हैं लेकिन वीकेंड पर सो लेते हैं, क्या इससे रिपेयर हो जाती है बॉडी?

Effects Of Lack Of Sleep: ऑफिस की भाग दौड़ भरी जिंदगी से इंसान को जब राहत मिलती है, तो वह वीक ऑफ पर जी भरकर सोता है. चलिअ आापको बताते हैं कि आपका सोना कितना खतरनाक है?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Feb 2026 04:01 PM (IST)
Preferred Sources

Can Weekend Sleep Make Up For Lost Sleep: हफ्ते के दिनों में ज़्यादातर लोग नींद की कमी के साथ जीते हैं. काम का दबाव, बच्चों की जिम्मेदारियां, लंबा सफर, देर रात तक मोबाइल चलाना और अधूरे घरेलू काम, ये सब मिलकर सोने का वक्त कम कर देते हैं. हम जानते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, लेकिन शाम का समय ही ऐसा लगता है जो सिर्फ अपना होता है. इसलिए एक और एपिसोड, एक और वीडियो या फोन का आखिरी स्क्रॉल चलता रहता है. नतीजा यह कि आधी रात हो जाती है और सुबह 6 बजे अलार्म फिर से उसी थकान भरे चक्र में धकेल देता है.

शुक्रवार तक आते-आते लोग सिर्फ थके नहीं होते, बल्कि पूरी तरह टूट चुके होते हैं. ऐसे में वीकेंड पर देर तक सोना बेहद लुभावना लगता है. लगता है जैसे शरीर को उसकी बकाया नींद मिल रही हो. नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि शरीर और दिमाग की मरम्मत का समय है. जब हफ्ते भर नींद कम होती है, तो दिमाग इसका हिसाब रखता है. लेकिन सवाल यह है कि हम हफ्ते में ठीक से सो क्यों नहीं पाते? वजह साफ है  कि आधुनिक लाइफस्टाइल नींद के अनुकूल नहीं है। काम के घंटे शरीर की नेचुरल नींद की लय को नहीं मानते. सोशल लाइफ देर रात तक चलती है और स्क्रीन दिमाग को तब तक सक्रिय रखती हैं, जब शरीर थक चुका होता है. ऊपर से, व्यस्त और थका हुआ दिखना मेहनत की निशानी मान लिया गया है.

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

इसी वजह से वीकेंड की नींद एक तरह का रीसेट बटन बन जाती है लेकिन क्या यह हफ्ते भर की नींद की कमी पूरी कर पाती है? TOI  से बातचीत में अंकित कुमार सिन्हा बताते हैं कि वीकेंड पर ज्यादा सो लेने से थकान कुछ समय के लिए कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय से चली आ रही नींद की कमी इससे ठीक नहीं होती. नींद की कमी शरीर के हार्मोन, मेटाबॉलिज्म और दिमागी कार्यों को प्रभावित करती है, जो एक-दो रात ज्यादा सोने से सामान्य नहीं होते.

हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

हफ्ते भर कम नींद लेने से शरीर तनाव की स्थिति में रहता है. स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है और ब्लड शुगर कंट्रोल प्रभावित होता है. ध्यान, याददाश्त और इमोशन पर नियंत्रण भी कमजोर पड़ने लगता है. लंबे समय तक ऐसा चलने पर  हार्ट की बीमारी, मोटापा और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक, समाधान वीकेंड की नींद नहीं, बल्कि नियमित नींद है. हर दिन लगभग एक ही समय पर सोना और उठना, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना और 15 से 30 मिनट का शांत रूटीन अपनाना मददगार हो सकता है. ज्यादातर वयस्कों को रोज़ 7 से 9 घंटे की नींद चाहिए. अच्छी और नियमित नींद ही शरीर को सही मायनों में रिकवर होने का मौका देती है.

ये भी पढ़ें-नाखूनों से पहचानें सेहत का हाल, ये संकेत हो सकते हैं खतरनाक, तुरंत लें मेडिकल सलाह

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 02 Feb 2026 04:01 PM (IST)
Tags :
Sleep Deprivation Weekend Catch-Up Sleep Effects Of Lack Of Sleep
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
Balochistan Gwadar Port: भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
Advertisement

वीडियोज

Budget 2026: बजट में बैंकिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टरक्या मिला, आसान शब्दों में समझिए | Paisa Live
SIR Controversy :
Rohit Shetty के घर के बाहर फायरिंग मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार.मास्टरमाइंड गिरफ्तार | Breaking
Data Centers और AI से तेज़ होगी Economic Growth | Interview | Paisa Live
IND Vs PAK : बॉयकॉट के बाद मंडराने लगे Pakistan पर खतरे के बादल ! | T20 World Cup
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, मरने से पहले का बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
'आज खुशी का दिन है...', PAK आर्मी पर बरसाईं गोलियां फिर मुस्कुराई और दे दी जान, बलूच महिला फिदायीन का वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
Balochistan Gwadar Port: भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
भारत को मिला था ग्वादर का ऑफर, मना करने पर पाकिस्तान ने खरीदा, अब 91 फीसदी कमाई कर रहा चीन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
क्रिकेट
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करने से पाकिस्तान को होंगे 5 बड़े नुकसान, PCB की बजने वाली है बैंड
लाइफस्टाइल
Why Dogs Sleep Near Doors: नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
नरम बिस्तर छोड़ आखिर दरवाजे पर ही क्यों सोता है आपका कुत्ता? जान लीजिए इसके पीछे की असली वजह
शिक्षा
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
बजट में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब बनाने का ऐलान, इन लैब्स में क्या सिखाया जाएगा?
यूटिलिटी
बस आने वाली है किसान निधि की 22वीं किस्त, घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
बस आने वाली है किसान निधि की 22वीं किस्त, घर बैठे ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
Embed widget