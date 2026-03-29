पैरों में हर वक्त महसूस होती है जलन और झुनझुनी, जानें किस बीमारी का है ये संकेत

पैरों में लगातार जलन या झुनझुनी होना एक आम समस्या लगती है, लेकिन यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी तो हो सकता है. अक्सर लोग इसे थकान या कमजोरी से होने वाली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. हालांकि, यह शरीर के अंदर हो रही किसी गंभीर समस्या का इशारा भी हो सकता है. इसलिए जब भी आपकी ऐसी समस्या ज्यादा हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए.

पैरों में जलन और झुनझुनी का कारण

इस समस्या का सबसे आम कारण Peripheral Neuropathy हो सकता है. यह एक नसों से संबंधित समस्या है, इसमें पैरों में जलन, सुन्न होना और झुनझुनाहट महसूस होती है. यह ज्यादातर शुगर (डायबिटीज) के मरीजों में होती है, क्योंकि अधिक समय तक शुगर लेवल बढ़ा रहने से नसों को नुकसान होता है और इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं

हो सकता है. यह एक नसों से संबंधित समस्या है, इसमें पैरों में जलन, सुन्न होना और झुनझुनाहट महसूस होती है. यह ज्यादातर शुगर (डायबिटीज) के मरीजों में होती है, क्योंकि अधिक समय तक शुगर लेवल बढ़ा रहने से नसों को नुकसान होता है और इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं इसके अलावा एक अन्य समस्या Sciatica हो सकती है, जो रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली सबसे लंबी नर्व (साइटिक नर्व) पर दबाव के कारण होता है. नस दब जाती है, जिससे दर्द, जलन और झुनझुनी पैरों तक पहुंच जाती है. लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत पोश्चर या भारी वजन उठाना इस समस्या को और अधिक बढ़ा सकता है.

हो सकती है, जो रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली सबसे लंबी नर्व (साइटिक नर्व) पर दबाव के कारण होता है. नस दब जाती है, जिससे दर्द, जलन और झुनझुनी पैरों तक पहुंच जाती है. लंबे समय तक बैठकर काम करना, गलत पोश्चर या भारी वजन उठाना इस समस्या को और अधिक बढ़ा सकता है. Restless Legs Syndrom e भी इस समस्या का कारण हो सकता है, ऐसे में लेटते या आराम करते वक्त पैरों में अजीब सी जलन और झुनझुनी महसूस होती है, बार-बार पैर हिलाने का मन करता है और अलग सी ही बेचैनी होने लगती है. यह समस्या ज्यादातर रात के समय होती है, जिससे सोने में भी काफी समस्या आती है

e भी इस समस्या का कारण हो सकता है, ऐसे में लेटते या आराम करते वक्त पैरों में अजीब सी जलन और झुनझुनी महसूस होती है, बार-बार पैर हिलाने का मन करता है और अलग सी ही बेचैनी होने लगती है. यह समस्या ज्यादातर रात के समय होती है, जिससे सोने में भी काफी समस्या आती है इस प्रकार की समस्या का एक कारण विटामिन्स की कमी भी हो सकती है, खासकर विटामिन B12 की कमी, जो नसों को नुकसान पहुंचाती है और जिसके कारण हाथों और पैरों में काफी अधिक जलन और झुनझुनी महसूस होने लगती है. यह समस्या गलत खानपान की आदत, कम पोषण वाला भोजन और जंक फूड का अधिक सेवन करने से हो सकती है, इसलिए संतुलित और पोषण वाला आहार लेना चाहिए.

यह भी पढ़ें - Morning Routine Mistakes: सुबह उठते ही ये गलतियां करते हैं 99% लोग, डॉक्टर ने बताया- किन बातों का रखें ध्यान

हो सकती है किडनी से जुडी बीमारी

अगर आपको किडनी और थायरॉयड से जुड़ी समस्या है तो ऐसे में भी आपको ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं. शरीर के टॉक्सिन्स नसों पर काफी गहरा असर डालते हैं. इस समस्या से बचाव के लिए सबसे पहले अपनी जीवनशैली में सुधार लाना जरूरी है, इसलिए नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें और जरूरत के अनुसार पानी पिएं. विटामिन और मिनरल्स से भरपूर डाइट अपनाएं. लंबे समय तक एक ही जगह बैठने से बचें और समय-समय पर स्ट्रेचिंग भी करते रहें. अगर झुनझुनी लगातार बनी रहे, दर्द असहनीय हो जाए तो तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें. सही समय पर जांच और इलाज से समस्या को बढ़ने से पहले ही रोका जा सकता है. कुल मिलाकर, पैरों में जलन और झुनझुनी को नजरअंदाज करना सही नहीं है, क्योंकि यह शरीर का एक चेतावनी हो सकती है.

यह भी पढ़ें - Cyclospora Cayetanensis: ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड को हुई पेट की ये बीमारी, जानें कितनी खतरनाक?

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator